Що таке ліміти ризику на MEXC Ф'ючерси і як вони можуть бути корисними для вашої торгівлі





У торгівлі криптовалютою безстрокові ф'ючерси користуються популярністю серед трейдерів завдяки високому кредитному плечу та гнучкості. Однак із зростанням волатильності ринку зростають і ризики, пов'язані з торгівлею ф'ючерсами. Щоб захистити інтереси трейдерів і зберегти стабільність ринку, на MEXC було запроваджено механізм ліміту ризику ф'ючерсів для усунення потенційних ризиків в екстремальних ринкових умовах.













Ліміти ризику на MEXC Ф'ючерси — це динамічний механізм, розроблений спеціально для торгівлі безстроковими ф'ючерсами. Вони служать для зменшення потенційних ризиків під час аномальної волатильності ринку та екстремальних умов. Шляхом коригування рівнів кредитного плеча, лімітів позицій та ставок підтримуючої маржі MEXC забезпечує стабільність ринку та зменшує ймовірність системних ризиків, спричинених різкими коливаннями цін.





Основні цілі:

Підтримка стабільності ринку: запобігання масштабним ліквідаціям в екстремальних ринкових умовах.

Захист інтересів трейдерів: зменшення ризиків, пов'язаних з високим кредитним плечем, та допомога користувачам у захисті своїх позицій.

Оптимізація торговельного середовища: забезпечення справедливості на ринку та запобігання дисбалансам, спричиненим односторонніми діями великих трейдерів.





По суті, ліміти ризику — це набір заходів, встановлених для зменшення потенційних торгових ризиків і збитків. На ринках з високою волатильністю трейдери, які мають великі позиції з високим кредитним плечем, можуть створити значні ризики ліквідації. Якщо страховий фонд вичерпано, може бути запущена система автоделевереджингу (ADL), що наражає інших трейдерів на додатковий ризик.





Щоб вирішити цю проблему, MEXC застосовує механізм ліміту ризику до всіх торгових акаунтів. Система використовує багаторівневу модель маржі для управління ризиками: максимальний розмір позиції визначається обраним рівнем кредитного плеча. Чим вище кредитне плече, тим менший максимально допустимий розмір позиції. Користувачі можуть на власний розсуд регулювати кредитне плече, а вимоги до початкової маржі розраховуються на основі обраного кредитного плеча.





Ф'ючерси у верхній навігаційній панелі, щоб перейти на сторінку торгівлі ф'ючерсами. Потім виберіть Ліміт ризику і клацніть Переглянути всі ліміти ризику для ф'ючерсів, щоб отримати доступ до детальної інформації про рівні лімітів ризику. На офіційному вебсайті MEXC клацнітьу верхній навігаційній панелі, щоб перейти на сторінку торгівлі ф'ючерсами. Потім виберітьі клацніть, щоб отримати доступ до детальної інформації про рівні лімітів ризику.









На сторінці інформації про ліміти ризику ф'ючерсів виберіть ф'ючерсну пару, яку ви хочете переглянути. На сторінці будуть відображені відповідні деталі ліміту ризику. Наприклад, на малюнку нижче показані рівні ліміту ризику для безстрокових ф'ючерсів BTCUSDT









1) На головній сторінці застосунку MEXC торкніться Ф'ючерси.

2) На сторінці торгівлі ф'ючерсами торкніться кнопки налаштувань [...] у верхньому правому куті.

3) Виберіть Інформація про ф'ючерси.

4) Перейдіть на сторінку Ліміт ризику, а потім виберіть пару безстрокових ф'ючерсів, яку ви хочете переглянути. На сторінці будуть відображені відповідні деталі ліміту ризику. Наприклад, на малюнку нижче показані рівні ліміту ризику для безстрокових ф'ючерсів BTCUSDT.

















Кредитне плече безпосередньо визначає максимальну кількість позицій, яку може утримувати користувач. Чим вище кредитне плече, тим менша максимальна кількість позицій. Наприклад, ліміт ризику безстрокових ф'ючерсів ETHUSDT має шість рівнів, з різними максимальними кількостями позицій, що відповідають різним рівням кредитного плеча. Коли кредитне плече встановлено на рівні 500x, кількість позицій становить приблизно 671 829 USDT. Коли кредитне плече скориговано до 20x, кількість позицій збільшується до 44 788 600 USDT.













Ставка підтримуючої маржі користувача визначається кількістю його позицій, а не кредитним плечем. Це означає, що на ставку підтримуючої маржі не впливають налаштування кредитного плеча.





Як показано в рівнях ліміту ризику безстрокових ф'ючерсів ETHUSDT , чим більша кількість позицій, тим вища необхідна ставка підтримуючої маржі. Наприклад, якщо кількість ваших позицій знаходиться в діапазоні 0~671 829 USDT, застосовувана ставка підтримуючої маржі становить 0,1%. Якщо обсяг вашої позиції збільшиться до діапазону 17 915 440–44 788 600 USDT, ставка підтримуючої маржі зросте до 2%.





Важливо зазначити, що MEXC може коригувати максимальне кредитне плече для різних торгових пар, а також максимальну кількість позицій, дозволену за певних рівнів кредитного плеча, у відповідь на ринкові умови. Будь ласка, слідкуйте за останніми оголошеннями MEXC





Ставка підтримуючої маржі безпосередньо впливає на ціну ліквідації. Якщо баланс маржі для позиції падає нижче необхідної підтримуючої маржі, позиція буде скорочена або ліквідована. Тому користувачам настійно рекомендується ретельно стежити за балансом маржі, щоб уникнути ліквідації.





У періоди аномальної волатильності цін або екстремальних ринкових умов система може вживати додаткових заходів для підтримки стабільності ринку. Ці заходи можуть включати, зокрема, коригування максимального кредитного плеча, обмеження кількості позицій та ставок підтримуючої маржі на різних рівнях.





Для вирішення проблеми надзвичайної волатильності ринку механізм ліміту ризику MEXC діє за допомогою трьох основних заходів:









У разі аномальних коливань ринку MEXC може динамічно коригувати максимальне доступне кредитне плече. Наприклад:

На стабільних ринках трейдери можуть використовувати кредитне плече до 125x на безстрокових ф'ючерсах.

У періоди сильної волатильності система може знизити максимальне кредитне плече до 50x або нижче, щоб зменшити ризик ліквідації.

Цей механізм зменшує ймовірність ліквідації при високому кредитному плечі та допомагає трейдерам ефективніше управляти потенційними збитками в умовах волатильності, тим самим підвищуючи загальну безпеку капіталу та ефективність управління ризиками.









На MEXC застосовуються багаторівневі ліміти позицій, засновані на кількості позицій, щоб запобігти непропорційному впливу великих позицій на ринок. Наприклад:

При вищому кредитному плечі ліміти позицій менші.

При нижчому кредитному плечі ліміти позицій більші.

Така структура запобігає утриманню одним користувачем надмірно великої позиції, яка може порушити ринкову рівновагу, а також контролює системні ризики ліквідності, забезпечуючи стабільність і справедливість торговельного середовища.









Ставка утримання маржі — це мінімальний коефіцієнт маржі, необхідний для утримання позиції відкритою. MEXC може коригувати ці ставки в екстремальних ринкових умовах:

Стабільні ринки: ставки підтримуючої маржі нижчі, що дозволяє користувачам зберігати більше доступних коштів.

Нестабільні ринки: ставки підтримуючої маржі збільшуються, гарантуючи, що користувачі зберігають достатню маржу для підтримки своїх позицій.

Таке коригування підвищує поріг ліквідації, зменшуючи ймовірність ліквідацій, а також гарантує достатній рівень маржі в системі для пом'якшення криз ліквідності та збереження стабільності ринку.









Механізм лімітів ризику MEXC є не тільки ключовим інструментом для підтримки стабільності ринку, але й надає значні переваги індивідуальним трейдерам. Його практичні переваги включають:





Зниження ризику ліквідації: хоча високе кредитне плече може збільшити прибуток, воно також збільшує збитки. Ліміти ризику динамічно регулюють вимоги до кредитного плеча та маржі, ефективно знижуючи ймовірність ліквідації під час різких коливань ринку.

Оптимізоване управління капіталом: механізм допомагає трейдерам більш обережно управляти позиціями та маржею, заохочуючи гнучкі стратегії замість необдуманих операцій. Наприклад, коли кредитне плече обмежене, трейдери повинні вносити більшу маржу, що змушує їх більш ретельно планувати розподіл капіталу перед здійсненням торгівлі.

Підвищене почуття безпеки: нестабільні ринки часто викликають паніку серед трейдерів. Ліміти ризику додають додатковий рівень захисту, зменшуючи ймовірність панічних ліквідацій, спричинених раптовими коливаннями цін.

Підвищена справедливість ринку: ліміти ризику застосовуються однаково як до великих, так і до малих трейдерів, запобігаючи надмірному впливу окремого учасника на ціни та забезпечуючи здоровий розвиток ринку.









Повністю розуміючи механізм ліміту ризику MEXC, трейдери можуть застосовувати наступні стратегії для підвищення ефективності торгівлі:

Використовуйте відповідне кредитне плече: на ринках з високою волатильністю рекомендується вибирати нижче кредитне плече, щоб зменшити ризик. Навіть якщо доступне більш високе кредитне плече, завжди вибирайте рівень, який відповідає вашій особистій толерантності до ризику.

Контролюйте розмір позиції: уникайте надмірно великих позицій, особливо в періоди високої волатильності. Встановіть розумні розміри позицій на основі лімітів ризику, щоб забезпечити достатню маржу для потенційних поповнень.

Встановіть рівні стоп-лос і тейк-профіт: визначте чіткі рівні стоп-лос перед відкриттям позиції, щоб мінімізувати неконтрольовані збитки. Водночас встановіть реалістичні цілі тейк-профіт, щоб зафіксувати прибуток після його досягнення.

Слідкуйте за оголошеннями ринку: MEXC регулярно оновлює коригування лімітів ризику через MEXC регулярно оновлює коригування лімітів ризику через офіційні оголошення . Трейдери повинні уважно стежити за цими змінами і відповідно коригувати свої стратегії.





Механізм лімітів ризику MEXC є ключовим ринковим запобіжним заходом, який захищає кошти трейдерів під час екстремальної волатильності, одночасно підтримуючи загальну стабільність ринку. Динамічно регулюючи кредитне плече, ліміти позицій та ставку маржі, MEXC надає трейдерам більш безпечний досвід у середовищах з високим рівнем ризику.





Для трейдерів розуміння та застосування цього механізму не тільки зменшує торгові ризики, але й оптимізує управління капіталом та покращує довгострокову прибутковість. Перед тим, як розпочати торгівлю безстроковими ф'ючерсами, трейдерам рекомендується ретельно вивчити відповідні правила та розробити торговий план, який відповідає їх індивідуальній толерантності до ризику.







