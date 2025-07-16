Революція Web3 в кіберспорті розпочалася: Gameness презентує токен GNESS для створення нової екосистеми економіки гравців





Оскільки технологія Web3 продовжує змінювати галузь, блокчейн-інновації стимулюють революційні перетворення в кіберспорті та іграх. Gameness використовує свою інноваційну систему токенів GNESS для створення закритої екосистеми, яка приносить користь гравцям, розробникам та брендам. Як перший токен платформи, випущений повністю на децентралізованій біржі (DEX), GNESS слугує основою суперзастосунку Gameness. Його модель «досягайте, щоб заробляти» ("Achieve-to-Earn"), керована спільнотою, поєднує ігри Web3 зі штучним інтелектом у принципово новий спосіб.





У цій статті ми зануримося в інноваційну цінність Gameness, розглянемо основні функції токена GNESS і пояснимо, чому він представляє собою привабливу інвестиційну можливість у сфері Web3.









Gameness долає розрив між Web2 і Web3, вливаючи нову енергію в кіберспортивну галузь за допомогою технології блокчейн. Спираючись на технічний фундамент своєї попередниці, The Academys, платформа поєднує традиційний ігровий досвід з інноваціями Web3. Гравці отримують економічну винагороду та справжнє право власності на цифрові активи за досягнення в грі, а бренди та розробники використовують інструменти платформи, щоб стимулювати зростання кількості користувачів та підвищити їхню залученість.





Основна концепція платформи побудована на принципі «співпраці спільнот»:





Користувачі беруть участь у турнірах і отримують винагороди через інтуїтивно зрозумілий суперзастосунок, а також підтримують довготривалу активність завдяки таким функціям, як LockNess (стейкінг токенів) і NessPerience (дивовижний ігровий досвід).





Гасло "AI + Gaming Empower Growth" (ШІ + ігри, які сприяють зростанню) втілює технологічне бачення проєкту, який використовує алгоритми штучного інтелекту для оптимізації взаємодії з гравцями та турнірної діяльності.









Як нативний токен Gameness, випущений виключно на DEX, GNESS втілює дух децентралізованих фінансів (DeFi). Його основні варіанти використання включають:





Власники GNESS беруть участь в управлінні Gameness DAO, голосуючи за такі важливі питання, як правила кіберспортивних ліг та місця проведення офлайн-подій, реалізуючи справжнє «користувацьке співуправління».





Завдяки механізму стейкінгу LockNess користувачі отримують багаторівневі переваги залежно від розміру та тривалості стейкінгу. Як окремі гравці (B2C), так і корпоративні партнери (B2B) можуть забезпечити собі підвищену прибутковість, утримуючи GNESS впродовж тривалого часу.





Всі транзакції на платформі, такі як комісії за вступ на турніри та купівля NFT, розраховуються в GNESS, що забезпечує безперервний обіг токенів в екосистемі.





Гравці заробляють токени GNESS та колекційні предмети NFT за досягнення в грі. Ці цифрові активи можна зберігати в особистій «Залі слави» або вільно торгувати ними.





GNESS слугує «паспортом» для участі в турнірах платформи, тренувальних таборах та офлайн-зустрічах; ексклюзивні привілеї отримують обрані користувачі ("Nessies") на основі своїх токенів та запасів NFT.









GNESS має загальну пропозицію у 500 мільйонів токенів, структуровану таким чином, щоб збалансувати заохочення ранніх учасників з довгостроковою стабільністю екосистеми завдяки стійкій токеноміці.









Всі дані турніру, результати гравців, результати матчів і багато іншого зберігаються ончейн, щоб унеможливити фальсифікацію і забезпечити чесне конкурентне середовище.





Працюючи в 42 країнах і маючи понад 6,4 мільйона користувачів, Gameness має на меті перевищити позначку в 10 мільйонів користувачів до кінця року. Стратегічні партнерства з Binance, The Sandbox, KuCoin та іншими сприяють подальшому зростанню компанії по всьому світу.





Бурак Чевік (засновник і генеральний директор): колишній топ-менеджер ESL та Bigpoint, автор двох книг про кіберспорт, що поєднують глибоке розуміння галузі з широкими ресурсами.

Метін Ердуран (співзасновник та технічний директор): колишній технічний експерт Riot Games, який керував розробкою основної архітектури платформи.

Богачан Айдин (керівник відділу розвитку бізнесу): експерт у сфері інвестицій в кіберспорт з перевіреним досвідом у стратегічній інтеграції ресурсів.





Команда підкреслює, що майбутнє GNESS створюється кожним учасником. Сила громади — це справжній рушійний двигун.









Маючи чітку стратегічну дорожню карту, Gameness впевнено рухається до лідерських позицій в галузі кіберспорту:

Seed-раунд 2023: успішно завершено Seed-раунд фінансування та налагоджено партнерства з такими брендами, як Amazon і Microsoft.

Великі турніри: проведення численних подій на платформі Binance з призовими пулами в семизначному діапазоні.

Повернення цінності гравця: засновник Бурак Чевік розповів в інтерв'ю, що проєкт розвинувся з продукту першого покоління, рушійною силою якого була місія повернути гравцям цінність за допомогою технології Web3.









Gameness і запуск токена GNESS символізують нову главу в економіці кіберспорту на платформі Web3. Поєднуючи модель «досягайте, щоб заробляти» ("Achieve-to-Earn"), прозору архітектуру блокчейну та партнерства найвищого рівня, платформа створює безпрограшні можливості для гравців, брендів та інвесторів. Після запуску DEX у квітні 2025 року GNESS стане ключовою ланкою між віртуальним і реальним світом, відкриваючи еру суверенітету користувачів у кіберспорті.





Токен GNESS тепер пройшов лістинг на MEXC . Скористайтеся наступними діями, щоб купити GNESS:





1) Відкрийте та увійдіть в застосунок MEXC або на офіційний вебсайт

2) Введіть «GNESS» у рядку пошуку та виберіть спотову торгівлю

3) Виберіть тип ордера, введіть кількість та ціну і завершіть угоду.









Ви також можете перейти до сторінки MEXC Airdrop+ , щоб приєднатися до подій, пов'язаних з депозитами та торгівлею, просто виконайте кілька простих завдань, щоб отримати шанс отримати винагороди.





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. Всі інвестиційні рішення та результати є виключною відповідальністю користувача.



