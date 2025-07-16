Гігант Web2 Sony інвестує в Web3, викликаючи нову хвилю в галузі публічних блокчейнів

Ще один сильний гравець приєднується до рівня 2





Згідно з офіційним оголошенням на сайті Sony 23 серпня, дочірня компанія Sony, що знаходиться в Сінгапурі, Sony Block Solution Labs Pte. Ltd., офіційно запустить Soneium, рішення для масштабування рівня 2 на основі Ethereum. Тижнем пізніше, Sony оголосила про запуск тестової мережі Soneium, яка тепер доступна для всіх розробників і творців. Останні новини 30 серпня показали, що Soneium уклав партнерство з Transak для надання міжнародних фіатних on-ramp послуг, пропонуючи користувачам можливість приєднатися до екосистеми, використовуючи традиційні способи оплати.





Soneium ─ це новий блокчейн-проєкт рівня 2, розроблений компанією Sony у співпраці зі Startale. Soneium використовує Op Stack і Superchain, розроблені Optimism Foundation, для створення масштабованого, EVM-сумісного і зручного для розробників блокчейну.









Soneium буде побудований на існуючій інфраструктурі Ethereum, обробляючи дані, щоб вирішити проблеми повільної швидкості обробки і високих витрат, які зазвичай асоціюються з рішеннями рівня 1. Крім того, Soneium прагне стати універсальним блокчейном загального призначення, який зможе задовольнити різноманітні потреби всіх рівнів і надавати підтримку користувачам по всьому світу. У мережі Soneium кожен є творцем, незалежно від того, де він знаходиться і чим займається.





Sony планує поступово інтегрувати функції Soneium в різні лінійки продуктів, такі як Sony Music, Sony Pictures і Sony Bank, щоб забезпечити ефективне застосування технології блокчейн в традиційних галузях.





Очікується, що з запуском Soneium Sony отримає сильніший вплив у секторах блокчейну та Web3.





Будучи першопрохідцем епохи Web2, компанія Sony впевнено рухається в епоху Web3 з далекоглядним баченням і активним підходом, прагнучи зберегти своє лідерство на хвилі цифрової трансформації та інновацій.





У 2021 році, якраз перед виходом фільму кіновсесвіту Marvel «Людина-павук: Шляху додому немає», Sony у співпраці з AMC Theatres розподілила NFT серед шанувальників Людини-павука.

У березні 2022 року Sony у співпраці з Universal Music Group випустила цифрові колекційні видання легендарних музикантів, таких як Майлз Девіс, на NFT-маркетплейсі Snowcrash.

У квітні 2022 року дочірня компанія Sony, Sony Network Communications, заснувала орієнтовану на NFT компанію в Сінгапурі.

На початку 2023 року Sony Network Communications, підрозділ Sony Group, у співпраці з мультичейновою мережею смартконтрактів Astar Network запустила інкубаційну програму Web3, орієнтовану на утиліті проєкти NFT та DAO (Децентралізована автономна організація).

У серпні 2023 року Sony придбала криптовалютну біржу Whalefin, пізніше перейменовану на S.BLOX.

У вересні 2023 року було створено спільне дочірнє підприємство "Sony Network Communications Labs Pte. Ltd.". Нова компанія зосередиться на розробці технології блокчейн, насамперед сприяючи розвитку Sony Chain.

У березні 2024 року Sony Bank, дочірня компанія Sony Financial Group, оголосила про плани запустити "Sony Bank CONNECT" влітку 2024 року.

У квітні 2024 року Sony Bank почав проводити підтвердження концепції (proof of concept), плануючи випустити стейблкоїн, прив'язаний до фіатної валюти.





Судячи з вищезгаданого шляху розвитку, дослідження Sony в області Web3 видаються всебічними і ґрунтовними. Діяльність компанії широкомасштабна, і охоплює різні аспекти метасвіту, інноваційні практики у сфері NFT, а також заглиблення у побудову публічної блокчейн-інфраструктури. Водночас Sony уважно стежить за останніми подіями в криптовалютному секторі, демонструючи глибоке розуміння та активну позицію в цій новітній галузі технологій.





Оскільки екосистема криптовалют продовжує стрімко розвиватися, основна мережа Ethereum, як ключова інфраструктура, стикається з безпрецедентними викликами. Її початкова пропускна здатність обробляти приблизно 15 транзакцій в секунду не в змозі задовольнити зростаючу базу користувачів і складні вимоги до їх взаємодії. Це призвело до частих перевантажень мережі та стрімкого зростання комісій за транзакції, що ненавмисно встановило високі бар'єри для багатьох потенційних користувачів.





Для вирішення цих проблем Ethereum необхідно прийняти рішення по масштабуванню, що і стало причиною появи рівня 2. Рівень 2, в першу чергу, вирішує питання масштабованості, транзакційних витрат і швидкості транзакцій.





В даний час, рішення для масштабування рівня 2 досягли значного розвитку в екосистемі Ethereum, ставши важливим засобом зменшення перевантаженості мережі та високих комісій за gas на Ethereum. Згідно з даними L2BEAT, наразі існує 73 проєкти рівня 2, і станом на 30 серпня загальна вартість, заблокована на рівні 2, становить приблизно 35,97 млрд $, що на 215,93% більше, ніж за минулий рік у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.









Хоча екосистема рівня 2 демонструє потужний темп зростання, важливо визнати, що жодна мережа рівня 2 ще не перевершила Ethereum за пропускною спроможністю. Тому невідкладним завданням є прискорення розвитку і розширення екосистеми рівня 2 шляхом впровадження більш різноманітних і впливових dApps, тим самим розширюючи межі її застосування і вплив. Лише таким чином мережі рівня 2 зможуть побудувати ще більш успішну екосистему, залучаючи та утримуючи ширшу базу користувачів.





Наразі на арені рівня 2 (L2), Soneium блискуче дебютував зі своїми видатними можливостями, безсумнівно, вливаючи нову життєву силу та очікування в цю сферу. Як світовий гігант в індустрії розваг, стратегічні кроки Sony після запуску основної мережі є дуже очікуваними. З офіційним запуском Soneium багато хто очікує, що Sony використає свій великий досвід і вплив в ігровій, музичній і кіноіндустрії для підтримки і розвитку низки інноваційних проєктів, орієнтованих на Web3, безперешкодно з'єднуючи світи Web2 і Web3. Це дозволить побудувати міст до нової цифрової економіки для мільйонів користувачів, залучивши та спрямувавши користувачів Web2, які, можливо, вагалися щодо традиційної технології блокчейн, у величезний світ Web3.





