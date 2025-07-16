Wave: революція в торгівлі та фінансах Web3 для розумної ери ончейн









Wave World (WAV) — це нативний токен комплексної екосистеми, побудованої на блокчейні SUI, що пропонує торгівлю, розваги та фінансовий досвід у просторі Web3. Маючи понад 3,5 мільйони користувачів ончейн, 300 000 активних щоденних адрес та 500 000 щоденних транзакцій, Wave World демонструє свою силу завдяки універсальній та ефективній системі.





Проєкт покликаний спростити взаємодію користувачів з гаманцями EOA шляхом інтеграції безпосередньо в популярні платформи, такі як Telegram. Це не тільки розширює охоплення з Web2 до Web3, але й забезпечує безперебійну та зручну роботу. Wave World - це не просто платформа для торгівлі токенами, але також пропонує широкий спектр чудових утиліт, таких як:





Торговий ШІ-агент: забезпечує аналіз ринку в режимі реального часу, допомагаючи користувачам приймати точні торгові рішення.

Meme World: дозволяє легко запускати та торгувати мемкоїнами, охоплюючи мільйони користувачів.

Соціальний доступ: миттєво торгуйте токенами через соціальні мережі без додаткових застосунків.

Автоматичне виконання транзакцій: виконує транзакції автоматично з високою точністю, гарантуючи, що користувачі ніколи не втратять можливості для отримання прибутку.

Інтеграція з усіма DEX: об'єднує всі децентралізовані біржі в одну платформу для швидкої та ефективної торгівлі.

Безпечна торгівля: верифікація ончейн перед торгівлею, що гарантує безпечне торговельне середовище.





Маючи на меті стати всеосяжним шлюзом як для нових користувачів, так і для професійних трейдерів, Wave World неухильно зміцнює свої позиції на ринку блокчейну, відкриваючи безліч можливостей для заробітку за допомогою торгівлі, стейкінгу, прибуткового фарму та різних фінансових продуктів.













Wave World працює як інтегрована екосистема з різними послугами, зокрема:

Торгівля токенами: користувачі можуть торгувати WAV через торгові пари, такі як WAV/USDT, на відомих біржах, таких як MEXC.

"Грати, щоб заробляти": інтегровані ігри дозволяють гравцям не тільки насолоджуватися розвагами, але й заробляти токени WAV як нагороди.

DeFi та стейкінг: система DeFi дозволяє користувачам здійснювати стейкінг, прибутковий фарм і отримувати пасивний дохід від децентралізованих фінансових продуктів.













Wave World (WAV) має максимальну загальну пропозицію в 1 000 000 000 WAV, яка розподіляється між ключовими категоріями наступним чином:

Сід-раунд (Seed Round): 10%

Приватний раунд: 12%

Публічний раунд: 1,5%

Ліквідність: 4%

Екосистема: 30%

Перший сезон аірдропів: 10%

Спільнота: 15%

Радники та ранні учасники: 8%

Команда: 9,5%









Сід, приватний та публічний раунди мають період "cliff" перед лінійним розблокуванням. У сід і приватного раундів цей період становить 12 і 9 місяців відповідно, тоді як публічний раунд повністю розблоковується через 4 місяці.





Ліквідність повністю розблоковується на TGE для забезпечення безперебійної торгівлі.





Токени екосистеми розблоковуються поступово протягом 60 місяців, а перший сезон аірдропу буде повністю розподілений через 4 місяці.





Токени спільноти заблоковані на 5 місяців, а потім будуть розблоковані протягом 55 місяців.





Токени для радників, ранніх учасників і команди блокуються на 1 рік, а потім поступово розблоковуються протягом 24 і 48 місяців. Цей механізм допомагає підтримувати стабільне зростання і запобігає тиску розпродажу.









Токени WAV слугують більше, ніж просто платіжним засобом; вони забезпечують широкий спектр можливостей для користувачів та розробників екосистеми:





Основний спосіб оплати: WAV є основною валютою в екосистемі Wave, яка використовується для транзакцій між dApps, іграми типу «грати, щоб заробляти», DeFi продуктами та платформою Wave Trading.





Комісії за транзакції та інтеграція dApp: сторонні dApps та ігри, що інтегруються в екосистему Wave, повинні використовувати WAV для оплати комісій за транзакції, створюючи реальний попит на токени.





Отримання прибутку та стейкінг: власники WAV можуть здійснювати стейкінг своїх токенів у DeFi-продуктах Wave, щоб отримувати відсотки та винагороди, оптимізуючи пасивний дохід.





Ексклюзивний доступ до мемкоїнів: завдяки WavePad та WaveStaking власники WAV можуть отримати ранній доступ до попереднього продажу мемкоїнів, що збільшує інвестиційні можливості перед публічним лістингом.





Механізм викупу та спалення: Wave зобов'язується використовувати дохід від платформи для викупу і спалювання токенів WAV, допомагаючи контролювати інфляцію і підвищувати довгострокову цінність.





Завдяки цим різноманітним утилітам, WAV є не просто торговим активом, а ключовим фактором зростання всієї екосистеми Wave.









Wave має значний потенціал зростання завдяки розширенню своєї блокчейн-екосистеми на Sui, інтеграції DeFi, торгівлі на основі штучного інтелекту, мемкоїнів та застосунків. Проєкт спрямований на підтримку мультичейн функціональності, підвищення ліквідності та охоплення глобального ринку.





Розробка технології торгівлі на основі штучного інтелекту надає інструменти для аналізу ринку в реальному часі, допомагаючи користувачам оптимізувати свої торгові стратегії. У майбутньому плані розвитку Wave World зосередиться на розширенні dApps, створюючи міцний фундамент для довгострокового розвитку.









Як провідна світова цифрова торгова платформа, MEXC вирізняється низькими комісіями за транзакції, високою швидкістю торгівлі, широким розмаїттям популярних токенів і відмінною ліквідністю. Ці особливості дозволяють інвесторам скористатися можливостями на ринку, що швидко змінюється. WAV пройшов лістинг на MEXC, що дозволяє торгувати токеном за наднизькими комісіями.





1）Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або на офіційний вебсайт

2）Скористайтеся рядком пошуку, щоб знайти токен WAV та виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю WAV.

3）Виберіть тип ордера, введіть параметри, такі як кількість і ціна, і завершіть транзакцію.







