WalletConnect: міст до Web3, що відкриває двері у криптосвіт



На MEXC розпочнеться спотова та ф'ючерсна торгівля токенами WCT. Наразі на платформі відкрито Наразі на платформі відкрито канал депозитів для токенів WCT, що дозволяє вам депонувати свої токени на MEXC і чекати на подальшу торгівлю.

273 000 WCT та 50 000 USDT. У той же час, ви можете відвідати сторінку події MEXC Airdrop+ , щоб взяти участь у подіях з депозиту та торгівлі WCT і розділити винагороду в розмірі







WalletConnect (WCT) — це перший криптографічний протокол з відкритим вихідним кодом, який надає безпечне з'єднання між цифровими гаманцями та децентралізованими застосунками (dApp). Завдяки цій технології користувачі можуть легко отримати доступ до різноманітних dApp, не розкриваючи свої приватні ключі, що гарантує максимальну безпеку.









WalletConnect сумісний з усіма типами гаманців: від Trust Wallet, MetaMask до Rainbow Wallet, він підтримує понад 600 різних гаманців. Ви також можете користуватися понад 50 000 підтримуваними децентралізованими застосунками.





Абсолютна безпека: усі з'єднання зашифровані наскрізно, гарантуючи, що ніхто не зможе викрасти вашу інформацію чи кошти.





Зручність: просто відскануйте QR-код або перейдіть за посиланням. Нема потреби вводити складні приватні ключі, тому вам не доведеться турбуватися про шахрайство.









Лише за кілька простих кроків ви можете безпечно під'єднати свій криптогаманець до своїх улюблених dApp, таких як Uniswap або OpenSea:





1) Відкрийте dApp: відкрийте децентралізований застосунок, яким ви хочете скористатися.

2) Виберіть підключення гаманця: натисніть кнопку «Connect Wallet» і виберіть WalletConnect.

3) Відскануйте QR-код або перейдіть за посиланням: якщо ви користуєтеся комп'ютером, відскануйте QR-код; якщо ви використовуєте мобільний пристрій, перейдіть за посиланням.

4) Підтвердьте підключення: підтвердьте запит на підключення в застосунку гаманця.





Тепер ви можете безпосередньо торгувати, здійснювати своп токенів та виконувати інші дії в dApp без необхідності вводити свій приватний ключ.









Токен WalletConnect (WCT) — це нативний токен мережі WalletConnect, первинна загальна пропозиція якого обмежена 1 мільярдом токенів. Він розроблений, щоб заохочувати участь користувачів і стимулювати сталий розвиток екосистеми через справедливий розподіл. Токеноміка WCT включає такі розподіли:





Фонд WalletConnect (27%) Використовується для партнерства, спонсорства, розвитку екосистеми та маркетингової діяльності. Аірдроп (18,5%) Випускається поетапно, щоб заохотити нових користувачів і підтримувати залучення спільноти. Команда (18,5%) Виділено членам-засновникам і розробникам проєкту для забезпечення постійного розвитку проєкту. Винагороди (17,5%) Використовується для винагород за стейкінг і внески для підвищення безпеки мережі. Інвестори (11,5%) Надається першим прихильникам проєкту, щоб висловити вдячність за їх підтримку. Основна розробка (7%) Використовується для розробки протоколу та пов'язаних з ним модулів.





Ця модель токеноміки не тільки заохочує активну участь користувачів, але й забезпечує стабільну підтримку ресурсів для розвитку та розширення екосистеми WalletConnect.













WCT — це не просто звичайний токен. Він відіграє ключову роль в екосистемі, сприяючи ефективній роботі мережі та сталому зростанню. Його основні сфери використання включають:





Винагороди за участь у мережі: користувачі отримують винагороди за стейкінг WCT, роботу нодів і співпрацю з гаманцями. Це заохочує активну участь і забезпечує стабільність системи.





Підвищення продуктивності та надійності мережі: стейкінг WCT підвищує безпеку мережі та підтримує оптимальну продуктивність, одночасно стимулюючи внески спільноти для підтримки сталого розвитку екосистеми.





Управління та право голосу: власники WCT можуть голосувати за важливі рішення, такі як оновлення протоколів і вдосконалення системи, таким чином впливаючи на майбутній напрям мережі.





Джерело сталого доходу: WCT використовується для оплати комісій за транзакції та інших каналів доходу, що сприяє довгостроковій економічній стабільності та зростанню екосистеми.













WalletConnect очолює генеральна директорка Джесс Хоулгрейв, яка має понад 12 років досвіду у сфері платежів, мистецтва, криптовалюти та фінансів. Раніше Джесс працювала головним стратегічним директором у Checkout.com і заснувала Codex Protocol. Вона також є членом Форуму CBDC Банку Англії та засновником Art and Blockchain Fund. Під її керівництвом WalletConnect прагне побудувати безпечну та зручну децентралізовану екосистему.









WalletConnect уклав партнерські відносини з провідними компаніями галузі, такими як Coinbase Ventures і Polygon Ventures, використовуючи їхню фінансову підтримку для розширення глобального впливу платформи. Наразі екосистема включає сотні гаманців і тисячі децентралізованих застосунків, створюючи потужну мережу спілкування та взаємодії.









Оскільки децентралізовані застосунки та технологія блокчейну продовжують розвиватися, WalletConnect слугуватиме важливим мостом для з'єднання гаманців та dApp, надаючи безпечний метод підключення. Підвищена безпека та оптимізовані функції транзакцій створені для залучення більшої кількості користувачів, а лістинг на відомих біржах, таких як MEXC, забезпечує високу ліквідність токена. Крім того, його децентралізована модель управління та активна спільнота закладають міцну основу для широкого впровадження та потенційних інвестиційних можливостей.









WalletConnect (WCT) — це важливий міст між криптогаманцями та децентралізованими застосунками, що гарантує безпечне, зручне та децентралізоване підключення в екосистемі блокчейну. Якщо ви шукаєте надійну торгову платформу, яка пропонує високу ліквідність, гнучку торгівлю з кредитним плечем і зручні функції конвертації, MEXC — ваш ідеальний вибір.





1) Відкрийте застосунок або офіційний вебсайт MEXC та ввійдіть у систему.

2) Знайдіть токен WCT за допомогою панелі пошуку, а потім виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю для WCT.

3) Виберіть тип ордера, введіть кількість, ціну та інші параметри для завершення операції.



