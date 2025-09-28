MEXC пропонує широкий вибір ф'ючерсних пар — понад 1300 торгових пар з регульованим кредитним плечем від 1x до 500x. Завдяки наднизьким комісіям за торгівлю MEXC стала провідною платформою для ф'ючерсMEXC пропонує широкий вибір ф'ючерсних пар — понад 1300 торгових пар з регульованим кредитним плечем від 1x до 500x. Завдяки наднизьким комісіям за торгівлю MEXC стала провідною платформою для ф'ючерс
Навчання/Посібник для початківців/Ф'ючерси/Переглядайт...льному часі

Переглядайте свої обрані ф'ючерсні торгові пари на MEXC та слідкуйте за змінами цін на криптовалюту в реальному часі

28 вересня 2025MEXC
0m
#Базовий#Ф'ючерси#Новачки
MEXC пропонує широкий вибір ф'ючерсних пар — понад 1300 торгових пар з регульованим кредитним плечем від 1x до 500x. Завдяки наднизьким комісіям за торгівлю MEXC стала провідною платформою для ф'ючерсних трейдерів. Щоб допомогти користувачам орієнтуватися в такій великій кількості ф'ючерсних пар, MEXC надає функцію «Обрані», яка спрощує фільтрацію та перегляд пар, якими користувачі часто торгують або відстежують.

1. Переваги функції «Обрані»


Використовуючи функцію «Обрані», користувачі можуть додавати основні або часто використовувані ф'ючерсні пари до персоналізованого списку для швидкого доступу та зручного керування. Основні переваги включають:

  • Підвищена ефективність: заощадження часу, уникнення повторних пошуків серед численних торгових пар, і швидке отримання доступу до основних торгових сторінок.
  • Зручний моніторинг: перегляд ціни, волатильності і торгових даних для обраних вами пар в режимі реального часу в одному місці для прийняття обґрунтованих торгових рішень.
  • Персоналізоване групування: на мобільних пристроях користувачі можуть об'єднувати улюблені токени в групи за стратегіями або категоріями для зручного перегляду.
  • Підтримка у прийнятті рішень: у поєднанні з функціями сортування та графіків, ваш список обраних перетворюється на динамічну панель спостереження, адаптовану до ваших потреб.

2. Як додати ф'ючерсні пари до «Обрані»


2.1 Вебсайт


Перейдіть до офіційного вебсайту MEXC та увійдіть до свого акаунту. У верхньому меню перейдіть до розділу Ф'ючерси, а потім виберіть ф'ючерси USDT-M або ф'ючерси Coin-M. Для цього прикладу ми будемо використовувати ф'ючерсиUSDT-M.

На сторінці торгівлі наведіть курсор на позначку ▼ поруч із торговою парою, щоб відкрити список доступних ф'ючерсних пар. Клацніть на позначку ☆ поруч із обраною парою, щоб додати її до обраних.

Якщо ви не бачите потрібної торгової пари, просто знайдіть її за допомогою рядка пошуку. Знайшовши пару, клацніть на позначку ☆ поруч із нею, щоб додати її до обраних.


2.2 Застосунок


Відкрийте застосунок MEXC і увійдіть до свого акаунту. Торкніться Ринки в нижній частині головного екрану, потім перейдіть до Обрані > Ф'ючерси і торкніться кнопки Додати в обрані.

В рядку пошуку введіть назву торгової пари ф'ючерсів, яку ви хочете додати, наприклад, BTC. Потім торкніться позначки ☆ поруч з «BTCUSDT Безстроковий», щоб додати до списку обраних.


3. Як переглянути обрані ф'ючерсні пари


3.1 Вебсайт


На сторінці торгівлі ф'ючерсами, де ви додали пари до обраних, клацніть на Обрані, щоб переглянути обрані пари. На сторінці відображається детальна інформація, така як назва контракту, остання ціна, відсоток зміни ціни та обсяг торгівлі. Ви можете відсортувати список за зростанням або спаданням на основі останньої ціни, зміни ціни або обсягу торгівлі.


Ви також можете прокрутити сторінку донизу і клацнути Обрані та популярні, щоб швидко відобразити обрані ф'ючерсні пари внизу екрану.

Позначені ★ — це ваші обрані ф'ючерсні пари, а позначені 🔥 — це популярні ф'ючерсні пари.

Ви можете клацнути на стрілки < і > з обох боків, щоб прокрутити і переглянути додаткові ф'ючерсні пари.


У правому нижньому куті сторінки клацніть на кнопку Редагувати обрані, щоб перемістити ваші обрані ф'ючерсні пари, перетягнувши їх за допомогою позначки . Ви також можете встановити прапорець на Показати ціни, щоб відображати цінові дані до відсотка зміни ціни для обраних і популярних пар внизу сторінки. Клацніть Підтвердити, щоб зберегти зміни.


3.2 Застосунок


На сторінці Ринки у застосунку ви можете переглянути обрані пари у розділі ОбраніФ'ючерси. На сторінці відображаються детальні дані, зокрема назва пари, остання ціна, відсоток зміни ціни та обсяг торгівлі. Ви можете відсортувати список за зростанням або спаданням на основі останньої ціни, зміни ціни або обсягу торгівлі.

Торкнувшись позначки + праворуч, ви можете створювати різні групи і класифікувати обрані ф'ючерсні пари відповідно до ваших власних критеріїв. Це полегшує перегляд даних для конкретних типів ф'ючерсних пар.


4. Переваги ф'ючерсів на MEXC


4.1 Найбільший вибір торгових пар із високою швидкістю лістингу


MEXC пропонує ф'ючерсну торгівлю як різновид торгівлі деривативами з тисячами криптовалют у ролі інвестиційних активів. Інвестори можуть використовувати кредитне плече, щоб збільшити свій капітал і досягти очікуваного прибутку. Це також вимагає від інвесторів уважного підходу до вибору торгових активів і часу входу. Тому ф'ючерсна торгова платформа повинна надавати користувачам широкий вибір торгових пар, високу швидкість лістингу та сувору систему перевірки проєктів. Продукти MEXC Ф'ючерси безсумнівно є першим вибором для багатьох ф'ючерсних трейдерів. Станом на липень 2025 року на MEXC пройшло лістинг понад 1300 ф'ючерсних торгових пар, зокрема безстрокові ф'ючерси USDT-M, безстрокові ф'ючерси USDC-M та ф'ючерси Coin-M, щоб задовольнити різноманітні потреби користувачів з різними торговими вподобаннями.

4.2 Найнижчі комісії за торгівлю на MEXC Ф'ючерси


На MEXC комісія мейкера для безстрокових ф'ючерсів становить 0,00%, а комісія тейкера — 0,02%. Для отримання більш детальної інформації про ставки комісії MEXC, будь ласка, перейдіть до офіційного переліку ставок комісії. Ставки можуть відрізнятися в залежності від країни та регіону, тому, будь ласка, зверніться до сторінки комісій для отримання найбільш точної інформації.

Продукти MEXC Ф'ючерси вирізняються високою конкурентоспроможністю в індустрії, якщо порівнювати комісії за торгівлю безстроковими контрактами з маржею в USDT для звичайних користувачів.

Торгова платформа
MEXC
Конкурент 1
Конкурент 2
Конкурент 3
Конкурент 4
Ставка комісії мейкера
0
0,018%
0,02%
0,02%
0,02%
Ставка комісії тейкера
0,02%
0,045%
0,05%
0,06%
0,06%

Чотири конкуренти, зазначені вище, входять в топ-20 криптовалютних бірж за версією CoinMarketCap. Це просте порівняння чітко показує перевагу MEXC у розмірі комісії. Виходячи лише з комісії для тейкера, ставки конкурентів коливаються від 0,045% до 0,06%, що в 2,25 — 3 рази вище, ніж на MEXC.

Наприклад, припустимо, що користувачка на ім'я Аліса планує інвестувати 10 000 USDT з використанням кредитного плеча 10x, відкриваючи позицію як мейкер і закриваючи як тейкер. Комісії, які Аліса сплатить на п'яти платформах (розраховано з позиції вартістю 100 000 USDT, без урахування цінових коливань), становлять:
Торгова платформа
MEXC
Конкурент 1
Конкурент 2
Конкурент 3
Конкурент 4
Комісія мейкера (USDT)
0
18
20
20
20
Комісія тейкера (USDT)
20
45
50
60
60
Загальна комісія (USDT)
20
63
70
80
80

Це справжнє порівняння комісій чітко демонструє суттєву перевагу економії витрат під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC.

Більше того, станом на 22 липня 2025 року, на MEXC було запущено подію «Фестиваль без комісії», у межах якої понад 140 ф'ючерсних торгових пар, доступні для торгівлі без жодних комісій — ні для мейкерів, ні для тейкерів, пропонуючи комплексні переваги для користувачів по всьому світу.

Якщо ви є користувачем екосистеми Solana, ви також можете взяти участь у події «Місяць екосистеми Solana», торгуючи токенами екосистеми Solana без комісій для мейкерів і тейкерів. Крім того, ви можете здійснити стейкінг SOL і отримати APR до 999%.

4.3 Справедлива торгівля та висока глибина ринку на MEXC


З моменту свого заснування MEXC отримала визнання за виявлення високоякісних проєктів і швидкий лістинг нових токенів. Завдяки багаторічному досвіду в галузі та сильній репутації, MEXC залучила мільйони користувачів і стала першим вибором як для новачків, так і для досвідчених трейдерів, працюючи більш ніж у 170 країнах і регіонах по всьому світу.
Велика база користувачів забезпечує відмінну глибину ринку на MEXC Ф'ючерси, збалансовані рівні контрактів і справедливі, прозорі ціни. За останні 24 години обсяг торгівлі ф'ючерсами на MEXC перевищив 40,6 мільярда USD. Така глибина ринку гарантує безперебійну торгівлю навіть за екстремальних ринкових умов і допомагає уникнути несподіваних ліквідацій. (Примітка: дані станом на 22 липня 2025 року згідно з CoinMarketCap)


Розглянемо торгову пару BTCUSDT як приклад: при розрахунку загального обсягу лімітних ордерів у межах ±5 базисних пунктів навколо середньої ціни в книзі ф'ючерсних ордерів BTCUSDT, MEXC має приблизно 79,57 мільйона USDT, тоді як інший глобальний конкурент із трійки лідерів — близько 18,42 мільйона USDT. Глибина ринку на MEXC приблизно в 4,3 раза вища, ніж у лідера галузі.

Рекомендовано до прочитання:


Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

