Збільшено реферальні комісійні! Отримуйте ще більше бонусних винагород!





На MEXC користувачі можуть заробляти відсоток комісійних від спотової та ф'ючерсної торгівлі друзів, запрошуючи їх зареєструвати свої акаунти на MEXC. Щоб заохотити користувачів запрошувати більше нових користувачів приєднатися до MEXC, ми оновили та скоригували ставки реферальних комісійних наступним чином:





1) Ставка комісійних за спотову та ф'ючерсну торгівлю рефералів була скоригована до 40%, а для деяких регіонів була підвищена до 50%.

2) Після залучення дійсного реферала, як реферер, так і запрошений отримають винагороди у вигляді ф'ючерсних бонусів.





Завдяки скоригованим ставкам комісійних, реферери можуть значно збільшити свій заробіток без необхідності запрошувати додаткових друзів. Крім того, це оновлення включає додаткові винагороди у вигляді ф'ючерсних бонусів, які приносять переваги як рефереру, так і тому, кого він запросив.









1) Кожен дійсний запрошений повинен накопичити депозит на суму 100 USDT і досягти обсягу торгівлі ф'ючерсами, що перевищує 500 USDT (з урахуванням кредитного плеча), протягом 7 днів після реєстрації. Дійсні депозити обмежуються ончейн депозитами, фіатними депозитами, купівлею за допомогою кредитних/дебетових карток, P2P-транзакціями та депозитами через сторонні платіжні сервіси. Внутрішні перекази та подарунки не вважаються дійсними депозитами.





2) Комісійні за спотову торгівлю розподіляються приблизно о 02:00/03:00 (зимовий / літній час (за Києвом) відповідно) наступного дня. Комісійні за ф'ючерсну торгівлю розподіляються приблизно о 03:00/04:00 (зимовий / літній час (за Києвом) відповідно) наступного дня. Фактичний час розподілу може дещо відрізнятися. Комісійні для реферерів складаються з чистої комісії за торгівлю запрошених друзів (Чиста комісія = Комісія за торгівлю - Бонуси - Комісія зі знижкою - Інші відрахування). Реферери отримують свої комісійні в тій же валюті, яку запрошений друг використовує для оплати комісії за торгівлю. Наприклад, якщо запрошений друг використовує токени MX для оплати комісії за торгівлю, реферер отримає свої комісійні в токенах MX.





3) Комісійні не поширюються на комісії, що сплачуються за допомогою ф'ючерсних бонусів, комісії за депозити/зняття коштів або інші акції. Комісії, отримані в результаті аномальної торгової поведінки, також виключаються з винагород за просування.





4) Право на комісійні реферера триває 1080 днів з дати реєстрації друга.





Для отримання більш детальної інформації про правила отримання винагород за запрошення дійсних користувачів, будь ласка, зверніться до інформації внизу реферальної сторінки . Якщо ви не знаєте, як запросити друзів, ви можете прочитати посібник [ Як запросити друзів зареєструватися на MEXC ] для отримання інструкцій.









Якщо вас цікавлять токени популярних проєктів, ви також можете взяти участь в Airdrop+ Launchpool та подіях Kickstarter





Airdrop+ — це подія, в якій користувачі можуть розділити токени проєкту, виконуючи певні завдання з депозиту та торгівлі для популярних проєктів. Крім того, натиснувши кнопку [Запросити] на сторінці події та виконавши відповідні завдання, ви також можете отримати винагороду у вигляді токенів у порядку черги.





MEXC Launchpool — це подія з аірдропом, де користувачі можуть здійснювати стейкінг певних токенів, щоб отримати аірдропи популярних або нових криптовалют. Токени у стейкінгу можна викупити в будь-який час, і користувачі можуть розділити винагороди у токенах залежно від своєї частки стейкінгу.





Kickstarter — це ексклюзивна безплатна подія для власників MX. Поки ви утримуєте щонайменше 5 MX протягом 24 годин, ви можете брати участь у всіх поточних подіях з аірдропами в один клац на сторінці події. Що більше друзів, які відповідають вимогам, ви запросите, то вищим буде ваш відповідний коефіцієнт, а отже, ви отримаєте більше токенів.





З цим оновленням MEXC надає користувачам більш високі ставки реферальних комісійних, що ще більше заохочує користувачів запрошувати друзів та брати участь у подіях платформи. Незалежно від того, чи заробляєте ви комісійні, запрошуючи друзів або приєднуючись до подій, пов'язаних з токенами популярних проєктів, ви можете отримувати більше винагород під час торгівлі. Почніть діяти вже зараз! Запросіть своїх друзів приєднатися до MEXC і почніть свій торговий шлях разом!





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.