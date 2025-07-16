Unite: блокчейн-рішення рівня 3 для мобільних ігор наступного покоління

Категорія
Розподіл
Деталі
Розвиток спільноти
30%
30% токенів виділяються на розвиток спільноти, щоб екосистема Unite залишалася динамічною, привабливою та інклюзивною. Ці кошти підтримують різні ініціативи, такі як громадські події, аірдроп токенів і маркетингові кампанії, які необхідні для залучення нових користувачів і зміцнення відчуття приналежності серед існуючих членів спільноти.
Екосистема
25%
Токени, призначені для екосистеми, підтримуватимуть розвиток і розширення платформи Unite, включаючи партнерство, інтеграцію та співпрацю з іншими проєктами в просторі Web3. Ці кошти гарантують, що Unite залишатиметься в центрі інновацій, використовуючи переваги ширшої децентралізованої екосистеми для безперервного надання цінностей користувачам.
Інвестори
20%
20% токенів будуть розподілені між інвесторами, які підтримують бачення та розвиток Unite. Цей розподіл забезпечує необхідні ресурси для постійного зростання та розширення проєкту, забезпечуючи його довгострокову стійкість.
Команда
19,9%
Розподіл коштів команди є визнанням наполегливої праці та відданості членів команди проєкту. Ці кошти мотивуватимуть команду продовжувати впроваджувати інновації та розвивати екосистему Unite, гарантуючи, що платформа залишатиметься конкурентоспроможною в ігровому просторі Web3, що швидко розвивається, та буде орієнтованою на користувача.
Резервна скарбниця
5,1%
Фінансовий резерв слугує резервним фондом Unite, забезпечуючи гнучкість та стабільність у разі ринкових коливань або непередбачуваних обставин. Ці кошти підтримуватимуть довгострокові цілі, такі як дослідження та розробки, покращення інфраструктури та стратегічні інвестиції.
