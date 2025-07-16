Unite: блокчейн-рішення рівня 3 для мобільних ігор наступного покоління









Unite – це блокчейн-рішення рівня 3, створене для масових мобільних ігор, покликане змінити ландшафт мобільних Web3-ігор. Unite поєднує в собі безпеку і децентралізацію базових мереж рівня 1 і рівня 2 зі швидкістю і ефективністю рівня 3, надаючи розробникам ігор оптимізоване середовище для підтримки захопливого і масштабованого ігрового досвіду, просуваючи можливості ігор на блокчейні на нові висоти.





Unite фокусується на покращенні ігрового досвіду гравців за допомогою функцій заробітку в грі, пропонуючи комплексне рішення рівня 3, яке охоплює блокчейн, клієнта та екосистему, а також створення децентралізованої фізичної інфраструктури (DePin), заснованої на мільярдах щоденних активних мобільних пристроїв по всьому світу.





Як блокчейн рівня 3, розроблений для конкретної мети, Unite використовує технологію оптимістичного ролапу (Optimistic Rollup), що забезпечує відмінну масштабованість, майже миттєві підтвердження транзакцій і наднизькі комісії за gas. Оптимізовані комісії за gas та контрактні обмеження, а також сумісність з EVM дозволяють розробникам створювати різноманітні та складні ігрові світи, безперешкодно підключаючись до децентралізованих мереж. Завдяки своїй філософії дизайну, орієнтованому на мобільні пристрої, та вдосконаленій технічній архітектурі, Unite має намір переосмислити майбутнє мобільних Web3-ігор, пропонуючи гравцям по всьому світу унікальний ігровий досвід.









Unite Mainnet побудований на блокчейні Base. Це високопродуктивний блокчейн рівня 3, розроблений для обробки великих обсягів транзакцій, наднизьких комісій за gas і надійної безпеки, що є рішенням рівня 3 наступного покоління для мобільних ігор на широкому ринку.





Unite Mainnet може похвалитися відмінною масштабованістю і є ідеальним рішенням для dApp, які вимагають частої взаємодії, таких як мобільні ігри з десятками мільйонів щоденних активних користувачів. Ця можливість закладає основу для інновацій у сфері блокчейн-ігор наступного покоління.





Надзвичайно низькі комісії за gas : всього 21 000 Wei (приблизно 0,000000000084 $ за транзакцію).

Партнерство: Unite рівня 3 співпрацює з Alchemy та Syndicate і є частиною спільноти Metabased, побудованої на Arbitrum Orbit. Використовуючи Metabased Sequencer, Unite може масштабуватися до необмеженої кількості шардів і підтримувати необмежену кількість ігор, гарантуючи, що кожна гра досягає високої продуктивності, взаємодіючи з Unite Mainnet і партнерами в межах спільноти Metabased.









UNITE є нативним токеном блокчейну Unite і ядром мобільної ігрової екосистеми Unite. Загальна кількість токенів UNITE становить 30 мільярдів, з наступними розподілом:





Категорія Розподіл Деталі Розвиток спільноти 30% 30% токенів виділяються на розвиток спільноти, щоб екосистема Unite залишалася динамічною, привабливою та інклюзивною. Ці кошти підтримують різні ініціативи, такі як громадські події, аірдроп токенів і маркетингові кампанії, які необхідні для залучення нових користувачів і зміцнення відчуття приналежності серед існуючих членів спільноти. Екосистема 25% Токени, призначені для екосистеми, підтримуватимуть розвиток і розширення платформи Unite, включаючи партнерство, інтеграцію та співпрацю з іншими проєктами в просторі Web3. Ці кошти гарантують, що Unite залишатиметься в центрі інновацій, використовуючи переваги ширшої децентралізованої екосистеми для безперервного надання цінностей користувачам. Інвестори 20% 20% токенів будуть розподілені між інвесторами, які підтримують бачення та розвиток Unite. Цей розподіл забезпечує необхідні ресурси для постійного зростання та розширення проєкту, забезпечуючи його довгострокову стійкість. Команда 19,9% Розподіл коштів команди є визнанням наполегливої праці та відданості членів команди проєкту. Ці кошти мотивуватимуть команду продовжувати впроваджувати інновації та розвивати екосистему Unite, гарантуючи, що платформа залишатиметься конкурентоспроможною в ігровому просторі Web3, що швидко розвивається, та буде орієнтованою на користувача. Резервна скарбниця 5,1% Фінансовий резерв слугує резервним фондом Unite, забезпечуючи гнучкість та стабільність у разі ринкових коливань або непередбачуваних обставин. Ці кошти підтримуватимуть довгострокові цілі, такі як дослідження та розробки, покращення інфраструктури та стратегічні інвестиції.











