MEXC Заощадження – це продукт, який пропонує платформа MEXC. Ця стаття має на меті пояснити MEXC Заощадження для початківців і визначити тип користувачів, які можуть скористатися цією функцією. 1. MEXMEXC Заощадження – це продукт, який пропонує платформа MEXC. Ця стаття має на меті пояснити MEXC Заощадження для початківців і визначити тип користувачів, які можуть скористатися цією функцією. 1. MEX
Навчання/Посібник для початківців/Посібник для користувача/Що таке MEXC Заощадження

Що таке MEXC Заощадження

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Спот#Новачки
Bitcoin
BTC$110,979.93-4.97%
Ethereum
ETH$3,750.53-6.57%
DeFi
DEFI$0.001362-14.66%


MEXC Заощадження – це продукт, який пропонує платформа MEXC. Ця стаття має на меті пояснити MEXC Заощадження для початківців і визначити тип користувачів, які можуть скористатися цією функцією.

1. MEXC Заощадження: що це?


MEXC Заощадження — це послуга, яка дозволяє користувачам отримувати прибуток, просто шляхом стейкінку своєї криптовалюти. У лютому 2023 року сервіс було перейменовано на MEXC Заощадження для кращого сприйняття користувачами.

Існує два типи заощаджень на MEXC: фіксовані та безстрокові. При фіксованих заощадженнях депоновані активи блокуються на певний період, протягом якого користувачі не можуть торгувати, переказувати або знімати ці активи. Цей вид заощаджень можна порівняти зі строковим депозитом у традиційній банківській системі, де дострокове зняття не дозволяється.

І навпаки, безстрокові заощадження дозволяють користувачам торгувати, передавати та знімати свої криптоактиви у будь-який час. Користувачі можуть отримувати винагороди, зберігаючи активи у звичайному гаманці MEXC. У порівнянні з традиційним банкінгом це нагадує ощадний рахунок.

На платформі MEXC процес користування продуктом MEXC Заощадження також називається стейкінгом. У світі криптовалют стейкінг зазвичай означає внесок у перевірку транзакцій у блокчейні шляхом утримання токенів та отримання винагороди натомість. Спочатку стейкінг лише працював із токенами, які використовують алгоритм консенсусу PoS (Proof of Stake), наприклад Ethereum. Однак на MEXC стейкінг можливий навіть для токенів, які функціонують не за моделлю PoS.

2. Як користуватися MEXC Заощадження



Щоб скористатися цією послугою, виберіть [Заощадження] у розділі [Ще] на головній сторінці вебсайту MEXC.



Ви побачите вкладки [Заощадження] та [Simple Earn], під якими буде показано список підтримуваних токенів. Почніть робити стейкінг, клацнувши на [Стейкати].


3. Відмінності між опціями "Заощадження" та "Simple Earn"


Навіть з одним і тим же токеном можуть бути доступні як "Заощадження", так і "Simple Earn". Відмінності показано у інтерфейсі вебсайту MEXC. Розглянемо як приклад USDT.


У випадку опції "Заощадження" екран підтвердження виглядатиме приблизно так. Оскільки при використанні "Безстрокових заощаджень" можна зняти кошти в будь-який час, тому просто вказуються "Дата підписки" та "Дата розрахунку". Дата підписки — це день, коли ви починаєте підписку на стейкінг. Прибуток залежить від суми депозиту. Як правило, вищі процентні ставки застосовуються до менших сум, але прибуток зменшується зі збільшенням суми.


З "Simple Earn" екран виглядатиме дещо інакше. Оскільки "Simple Earn" — це фіксовані заощадження, зняття коштів заборонено протягом визначеного періоду, і встановлюється "Дата погашення". Ви не можете переказувати кошти до "Дати розблокування погашення". Дохідність не змінюється залежно від суми депозиту.


4. Як розрахувати прибуток


Денний дохід розраховується наступним чином:
Щоденний дохід = Сума стейкінгу користувача * Річна норма прибутку / 365
Наприклад, якщо користувач А стейкає 10 000 USDT, а річна норма прибутку становить 5%, щоденний дохід користувача А розраховується таким чином:
10 000 * 5% / 365 ≈ 1,37 USDT


5. Поширені запитання


5.1 Які криптовалюти підтримуються у MEXC Заощадження?


У фінансових продуктах MEXC ви можете вибрати з десятків криптовалют (таких як BTC, ETH тощо). Переглянути детальний список можна тут.


5.2 Як почати отримувати дохід?


Після стейкінгу своїх цифрових активів в продуктах DeFi, ви зможете переглянути свої прибутки вже наступного дня. Можуть бути деякі розбіжності між продуктами. Будь ласка, перегляньте відповідні умови, щоб отримати детальнішу інформацію.


5.3 Як розрахувати періодичність прибутковості після участі в Simple Earn?


Розрахунок прибутку починається наступного дня, а знімки робляться щодня. Конкретні деталі можуть відрізнятися залежно від продукту. Будь ласка, зверніться до сторінки продукту для отримання точної інформації.


5.4 Чи можу я викупити заздалегідь? Якщо я здійсню викуп достроково, чи отримаю я відсотки?


Безстрокові заощадження можна скасувати в будь-який час, а дохід буде розраховано до дня, що передує вилученню зі стейкінгу. Після досягнення мінімального періоду заощадження ви можете вибрати, чи викупити, чи продовжити накопичення. Остаточна прибутковість розраховується на основі фактичної кількості днів у стейкінгу, а основна сума буде розблокована в день викупу.

MEXC Заощадження — це продукт із відносно низьким рівнем ризику, який підходить новачкам у сфері криптовалют. Використовуйте MEXC Заощадження, щоб заробити на токенах, які, можливо, деякий час були неактивні.

Примітка: вміст цієї статті не є інвестиційною порадою та не рекомендує конкретні інвестиційні продукти. Будь ласка, приймайте інвестиційні рішення після розгляду індивідуальних потреб, інвестиційних цілей і фінансової ситуації, а також при повному розумінні ризиків.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Ваш посібник з правил торгівлі на MEXC для ефективної спотової торгівлі

Ваш посібник з правил торгівлі на MEXC для ефективної спотової торгівлі

У спотовій торгівлі криптовалютою, крім аналізу цін і вибору стратегії, не менш важливим є розуміння і дотримання ринкових правил торгової платформи. Для користувачів MEXC кожна торгова пара має не ті

Розрахунок комісії на спотовій торгівлі

Розрахунок комісії на спотовій торгівлі

Правила стягнення комісії за спотову торгівлю полягають у тому, що на ринку торгується певна валюта, то така валюта списується як комісія. А комісія за торгівлю розраховується шляхом множення обсягу т

Solana Name Service (SNS): створення ефективної децентралізованої системи ідентичності та доменних імен

Solana Name Service (SNS): створення ефективної децентралізованої системи ідентичності та доменних імен

З розвитком Web3 та децентралізованих технологій попит користувачів на безпечну цифрову ідентифікацію, управління активами та надійні системи доменних імен неухильно зростає. Традиційні централізовані

Що таке Launchpad

Що таке Launchpad

MEXC Launchpad — це інноваційна платформа для випуску токенів, яка забезпечує гарантований доступ до високоякісних проєктів та перевірених токенів за вигідними цінами. Користувачі можуть взяти участь,

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT