Що таке MEXC Заощадження





MEXC Заощадження – це продукт, який пропонує платформа MEXC. Ця стаття має на меті пояснити MEXC Заощадження для початківців і визначити тип користувачів, які можуть скористатися цією функцією.









MEXC Заощадження — це послуга, яка дозволяє користувачам отримувати прибуток, просто шляхом стейкінку своєї криптовалюти. У лютому 2023 року сервіс було перейменовано на MEXC Заощадження для кращого сприйняття користувачами.





Існує два типи заощаджень на MEXC: фіксовані та безстрокові. При фіксованих заощадженнях депоновані активи блокуються на певний період, протягом якого користувачі не можуть торгувати, переказувати або знімати ці активи. Цей вид заощаджень можна порівняти зі строковим депозитом у традиційній банківській системі, де дострокове зняття не дозволяється.





І навпаки, безстрокові заощадження дозволяють користувачам торгувати, передавати та знімати свої криптоактиви у будь-який час. Користувачі можуть отримувати винагороди, зберігаючи активи у звичайному гаманці MEXC. У порівнянні з традиційним банкінгом це нагадує ощадний рахунок.





На платформі MEXC процес користування продуктом MEXC Заощадження також називається стейкінгом. У світі криптовалют стейкінг зазвичай означає внесок у перевірку транзакцій у блокчейні шляхом утримання токенів та отримання винагороди натомість. Спочатку стейкінг лише працював із токенами, які використовують алгоритм консенсусу PoS (Proof of Stake), наприклад Ethereum. Однак на MEXC стейкінг можливий навіть для токенів, які функціонують не за моделлю PoS.













Щоб скористатися цією послугою, виберіть [Заощадження] у розділі [Ще] на головній сторінці вебсайту MEXC.









Ви побачите вкладки [Заощадження] та [Simple Earn], під якими буде показано список підтримуваних токенів. Почніть робити стейкінг, клацнувши на [Стейкати].













Навіть з одним і тим же токеном можуть бути доступні як "Заощадження", так і "Simple Earn". Відмінності показано у інтерфейсі вебсайту MEXC. Розглянемо як приклад USDT.





У випадку опції "Заощадження" екран підтвердження виглядатиме приблизно так. Оскільки при використанні "Безстрокових заощаджень" можна зняти кошти в будь-який час, тому просто вказуються "Дата підписки" та "Дата розрахунку". Дата підписки — це день, коли ви починаєте підписку на стейкінг. Прибуток залежить від суми депозиту. Як правило, вищі процентні ставки застосовуються до менших сум, але прибуток зменшується зі збільшенням суми.









З "Simple Earn" екран виглядатиме дещо інакше. Оскільки "Simple Earn" — це фіксовані заощадження, зняття коштів заборонено протягом визначеного періоду, і встановлюється "Дата погашення". Ви не можете переказувати кошти до "Дати розблокування погашення". Дохідність не змінюється залежно від суми депозиту.













Денний дохід розраховується наступним чином:

Щоденний дохід = Сума стейкінгу користувача * Річна норма прибутку / 365

Наприклад, якщо користувач А стейкає 10 000 USDT, а річна норма прибутку становить 5%, щоденний дохід користувача А розраховується таким чином:

10 000 * 5% / 365 ≈ 1,37 USDT









5.1 Які криптовалюти підтримуються у MEXC Заощадження?





У фінансових продуктах MEXC ви можете вибрати з десятків криптовалют (таких як BTC, ETH тощо). Переглянути детальний список можна тут .





5.2 Як почати отримувати дохід?





Після стейкінгу своїх цифрових активів в продуктах DeFi, ви зможете переглянути свої прибутки вже наступного дня. Можуть бути деякі розбіжності між продуктами. Будь ласка, перегляньте відповідні умови, щоб отримати детальнішу інформацію.





5.3 Як розрахувати періодичність прибутковості після участі в Simple Earn?





Розрахунок прибутку починається наступного дня, а знімки робляться щодня. Конкретні деталі можуть відрізнятися залежно від продукту. Будь ласка, зверніться до сторінки продукту для отримання точної інформації.





5.4 Чи можу я викупити заздалегідь? Якщо я здійсню викуп достроково, чи отримаю я відсотки?





Безстрокові заощадження можна скасувати в будь-який час, а дохід буде розраховано до дня, що передує вилученню зі стейкінгу. Після досягнення мінімального періоду заощадження ви можете вибрати, чи викупити, чи продовжити накопичення. Остаточна прибутковість розраховується на основі фактичної кількості днів у стейкінгу, а основна сума буде розблокована в день викупу.



MEXC Заощадження — це продукт із відносно низьким рівнем ризику, який підходить новачкам у сфері криптовалют. Використовуйте MEXC Заощадження, щоб заробити на токенах, які, можливо, деякий час були неактивні.



