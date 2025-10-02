На MEXC користувачі можуть торгувати як безстроковими ф'ючерсами USDT-M з кредитним плечем до 500x, так і безстроковими ф'ючерсами Coin-M з кредитним плечем до 200x. Хоча високе кредитне плече дає можНа MEXC користувачі можуть торгувати як безстроковими ф'ючерсами USDT-M з кредитним плечем до 500x, так і безстроковими ф'ючерсами Coin-M з кредитним плечем до 200x. Хоча високе кредитне плече дає мож
Розуміння ризику ліквідації: поширені запитання та поради щодо захисту

На MEXC користувачі можуть торгувати як безстроковими ф'ючерсами USDT-M з кредитним плечем до 500x, так і безстроковими ф'ючерсами Coin-M з кредитним плечем до 200x. Хоча високе кредитне плече дає можливість значно збільшити прибуток, воно також несе значно більший ризик волатильності. Несподіваний розворот ринку може миттєво спровокувати ліквідацію, що призведе до повної втрати маржі.

Щоб допомогти трейдерам краще зрозуміти та зменшити ризики ліквідації, у цій статті наведено структурований аналіз чотирьох найпоширеніших сценаріїв ліквідації в торгівлі ф'ючерсами на MEXC. Також представлено практичні стратегічні заходи безпеки, які можна безпосередньо застосовувати в торгівлі. Наприкінці ви отримаєте важливу інформацію про оцінку ризиків ліквідації, посилення управління позиціями та підвищення загальної стійкості вашого підходу до торгівлі.

1. Що таке ліквідація і чому вона важлива?


Ліквідація відбувається, коли коефіцієнт маржі для підтримки позиції падає нижче вимог платформи. У цей момент система автоматично закриває ваші позиції, щоб запобігти перевищенню збитків над сумою доступного забезпечення.

Розуміння механізму ліквідації є важливим, оскільки це дозволяє трейдерам:

  • Передбачати та управляти ризиками, зменшуючи ймовірність несподіваного закриття позицій.
  • Ефективніше використовувати кредитне плече та маржу, тим самим знижуючи ймовірність ліквідації.
  • Удосконалювати торгові стратегії для максимальної ефективності та стабільності капіталу.

2. Як працює ліквідація на MEXC Ф'ючерси?


2.1 Розрахунок на основі справедливої ціни


На MEXC Ф'ючерси ціни ліквідації розраховуються на основі справедливої ціни, а не ринкової ціни або індексної ціни. Справедлива ціна відображає справедливу вартість торгової пари в режимі реального часу, яка визначається на основі індексної ціни та ринкової ціни. Завдяки такій методології справедлива ціна може дещо відрізнятися від останньої ціни, за якою торгували. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до статті «Індексна ціна, справедлива ціна та торгова ціна на ринку».
Такий підхід допомагає зменшити кількість непотрібних ліквідацій, спричинених тимчасовою волатильністю ринку або низькою ліквідністю. Коли справедлива ціна досягає порогу ліквідації, ліквідація запускається автоматично.

На вебсайті MEXC трейдери можуть безпосередньо стежити за справедливою ціною, вибравши Справедлива ціна у верхній частині свічкового графіка. Ця функція забезпечує додатковий рівень прозорості та контролю під час управління позиціями.


Ви можете перейти до свічкового графіка, вибрати Справедлива ціна і переглянути свічковий графік справедливої ціни.


2.2 Перейняття позицій за ціною банкрутства


Коли запускається ліквідація, система закриває позицію за допомогою таких дій, як скасування ордера, багаторівнева ліквідація або компенсація лонг і шорт позицій. Перейняття позицій за ціною банкрутства означає, що якщо рівень ризику позиції користувача перевищує рівень 1, система спробує зменшити ризик шляхом автоматичної ліквідації частини позиції (багаторівнева ліквідація). Якщо після цього коригування позиція все ще відповідає критеріям ліквідації, механізм ліквідації переймає позицію за ціною банкрутства. Для отримання докладнішої інформації про рівні ризику, будь ласка, зверніться до посібника з ф'ючерсів.

Якщо позиція закривається за ціною, кращою за ціну банкрутства, будь-яка залишкова маржа буде переказана до страхового фонду MEXC. Якщо ринок закривається за гіршою ціною, Страховий фонд покриє дефіцит маржі, щоб забезпечити безперебійне завершення ліквідації.

3. Чому змінюється ціна ліквідації?


Теоретично ціна ліквідації торгової пари не змінюється. Однак через динамічні коригування механізму ліквідації існують певні винятки.

3.1 Відмінності режимів маржі


Ціни ліквідації відрізняються залежно від того, чи використовуєте ви режим крос-маржі чи ізольованої маржі. У режимі крос-маржі вся доступна маржа застосовується до відкритих позицій. Тому нереалізований PNL (прибуток і збиток) впливатиме на вашу ціну ліквідації. Якщо нереалізований PNL збільшується, ціна ліквідації зменшується. Якщо нереалізований PNL зменшується, ціна ліквідації збільшується. Крім того, якщо розмір позиції змінюється в режимі крос-маржі, ціна ліквідації також змінюється. Однак у режимі ізольованої маржі ціна ліквідації залишається фіксованою, оскільки маржа прив'язана до однієї позиції і не залежить від змін в інших позиціях.

3.2 Коливання ставки фінансування


Ставки фінансування також впливають на ціни ліквідації. У режимі крос-маржі сплата або отримання комісій за фінансування змінює вашу доступну маржу, що, в свою чергу, змінює ціну ліквідації. Водночас у режимі ізольованої маржі, якщо ви отримуєте фінансування, ціна ліквідації залишається незмінною. Однак, якщо ви сплачуєте фінансування, а ваша доступна маржа є недостатньою, система відраховує кошти з маржі вашої позиції, що може спричинити зміну ціни ліквідації.

Таким чином, на ціни ліквідації впливають режим маржі, баланс маржі та коливання комісії за фінансування. Трейдерам слід враховувати ці фактори під час відкриття позицій.

4. Чому може не спрацювати ордер стоп-лос?


Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC можуть виникнути ситуації, коли ордер стоп-лос не спрацьовує. Найпоширеніші причини наведені нижче.

4.1 Занадто низька ціна стоп-лосу


Якщо ціна стоп-лосу занадто близька до ціни ліквідації, справедлива ціна може досягти ціни ліквідації до того, як буде активовано ордер стоп-лос. Це призведе до ліквідації та невиконання ордера стоп-лос.

4.2 Екстремальна волатильність ринку


Ордери TP/SL виконуються за ринковою ціною після спрацювання. Під час різкої волатильності ринок може занадто швидко досягти вашої цільової тригерної ціни, що призведе до часткового виконання або невиконання ордера. Залежно від вашої толерантності до ризику, ви можете вибрати очікування виконання або скасування ордера.

4.3 Інші фактори


Ордери стоп-лос також можуть бути невиконані через недостатній розмір позиції для закриття, перебування контракту в неторговому стані або проблеми, пов'язані з системою.

На MEXC ордери TP/SL виконуються за ринковою ціною. Таким чином, між тригерною ціною та ціною виконання може бути спред. Це найпоширеніші проблеми, пов'язані з ліквідацією в торгівлі ф'ючерсами. Ви можете зменшити ризик ліквідації, використовуючи такі стратегії, як моніторинг коефіцієнта маржі, використання ордерів стоп-лос або зниження кредитного плеча. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до інших статей про ф'ючерси в MEXC Навчання.

5. Як зменшити ризик ліквідації


Контроль ризику ліквідації є критично важливим у торгівлі ф'ючерсами. Інвестори можуть вжити таких заходів:

  • Розсудливо встановлюйте кредитне плече: вибирайте рівні кредитного плеча відповідно до власної толерантності до ризику. Початківцям рекомендується тримати кредитне плече нижче 10x, щоб зменшити вплив коливань цін на маржу.
  • Стратегічно вибирайте режим маржі: крос-маржа розподіляє ризик між усіма позиціями, але може вплинути на загальний баланс вашого акаунту, тоді як ізольована маржа обмежує ризик однією позицією. Вибирайте режим відповідно до вашої стратегії та рівня толерантності до ризику.
  • Підтримуйте достатній рівень маржі: регулярно додавайте маржу, щоб збільшити буфер між ціною відкриття та ціною ліквідації, покращуючи свою здатність протистояти волатильності.
  • Увімкніть сповіщення про ризики: увімкніть сповіщення про ціну ліквідації або нагадування про ціну, щоб стежити за ризиками в режимі реального часу та вчасно вживати заходів.
  • Надайте пріоритет збереженню капіталу: на ринках з високою волатильністю зосередьтеся на контролі збитків і захисті основного капіталу, а не на гонитві за максимальним прибутком.

6. Висновок


На ф'ючерсних ринках з високим кредитним плечем прибуток і ризик завжди є двома сторонами однієї медалі. Механізм ліквідації на MEXC є важливим захистом як для трейдерів, так і для платформи, але без чіткого розуміння того, як він працює і що його запускає, трейдери можуть легко бути витіснені з позицій несподівано. Тільки завдяки глибокому розумінню механізмів ліквідації, усвідомленню відмінностей між крос-маржею та ізольованою маржею, а також застосуванню стоп-лосу та правильному управлінню маржею ви зможете стабілізувати позиції під час ринкових турбулентностей та уникнути миттєвої втрати свого капіталу.

Завжди пам'ятайте: управління ризиками має бути вашим головним пріоритетом у торгівлі ф'ючерсами. Науково обґрунтованим управлінням позиціями та спокійною реакцією на волатильність ви створюєте основу для отримання прибутку — і тільки тоді ви зможете досягти довгострокового, сталого успіху на ринку.

На MEXC офіційно розпочато подію «Фестиваль без комісії», яка дозволяє користувачам значно зменшити свої витрати на торгівлю. Завдяки цій ініціативі користувачі можуть дійсно заощаджувати більше, торгувати більше і заробляти більше. Беручи участь у кампанії, ви зможете насолоджуватися надзвичайно низькими комісіями за торгівлю на платформі MEXC, випереджаючи ринкові тенденції та використовуючи короткочасні інвестиційні можливості в момент їх виникнення. Це ваш шлях до розумнішої торгівлі та більшого зростання вашого капіталу.

Рекомендовано до прочитання:
Чому варто обрати MEXC Ф'ючерси: відкрийте для себе унікальні переваги торгівлі ф'ючерсами на MEXC і дізнайтеся, як залишатися лідером на ринку деривативів.
Як брати участь в M-Day: опануйте кроки та стратегії для участі в подіях M-Day і не пропустіть щоденні аірдропи на суму понад 80 000 USDT у ф'ючерсних бонусних винагородах.
Посібник з торгівлі на MEXC Ф'ючерси (застосунок): отримайте покрокову інструкцію щодо торгівлі ф'ючерсами в мобільному застосунку MEXC і почніть торгувати з упевненістю.

Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає цю інформацію виключно для довідкових цілей і не надає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

