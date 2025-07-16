Вибори в США сфокусовані на криптовалюті: Як досягти примноження активів?





Цього року криптовалюта, як важливий блок голосування, значно впливає на майбутні вибори, при цьому кандидати від обох партій докладали спільних зусиль, щоб залучити користувачів криптовалюти.





Екс-президент США Дональд Трамп оголосив, що прийматиме криптовалютні пожертви на свою президентську кампанію, запустив кілька NFT і часто звертався до криптовалютної спільноти. "Я дуже позитивно і відкрито ставлюся до криптовалютних компаній і всього, що пов'язано з цією новою індустрією, яка швидко розвивається. Наша країна повинна бути лідером у цій галузі, тут немає другого місця". Він заявив: "Я гарантую, що майбутнє криптовалют і майбутнє Bitcoin буде формуватися в США, а не за кордоном. Я підтримаю право на самостійне зберігання для 50 мільйонів власників криптовалют в країні". Як наслідок, Трампа охрестили "першим криптопрезидентом" в індустрії.





Адміністрація Байдена також відчула тиск з боку прихильників Трампа, зайнявши м'якшу позицію щодо криптовалютної політики, щоб не втратити прихильників криптовалют на виборах. Яскравим прикладом є те, що Комісія з цінних паперів і бірж США змінила свою попередню позицію, схваливши спотовий ETF для Ethereum за формою 19b-4. Крім того, "Закон FIT 21" був формально прийнятий Палатою представників і буде переданий на голосування в Сенаті, після чого для того, щоб стати законом, він повинен бути підписаний президентом. Раніше Байден оголосив, що не накладе вето на криптовалютний "Закон FIT 21", якщо він буде прийнятий.





Всі ці ознаки вказують на те, що криптовалюта стала ключовим питанням на цьогорічних виборах у США. Незалежно від результату, американські регуляторні органи, швидше за все, займуть більш дружню позицію до криптовалют і проводитимуть більш сприятливу політику в майбутньому.





Оскільки політичне середовище США стає все більш відкритим, а традиційні інституції, такі як BlackRock, постійно просуваються вперед, в майбутньому з'являться різні криптовалютні ETF-продукти, в тому числі ті, що відстежують ETH, SOL і навіть різні відомі мемкоїни. Більш традиційні фонди також вийдуть на ринок. Згідно з даними, загальна вартість чистих активів лише спотових Bitcoin ETF наразі досягла 57,94 млрд $, а коефіцієнт чистих активів ETF (ринкова капіталізація ETF по відношенню до загальної ринкової капіталізації Bitcoin) становить 4,34%. Історичний сумарний чистий притік досяг 13,858 млрд $. З часом ця цифра продовжить зростати.





Усі ознаки свідчать про те, що «довгий бичачий ринок криптовалюти» вже не є просто гаслом. Враховуючи десятирічне зростання американських акцій у минулому, ціна Bitcoin в 100 000 $ у цьому криптоциклі тепер є реальною можливістю, а не просто мрією.





Як у цьому потоці можна скористатися можливістю для примноження активів? Ключовим елементом є синхронізація з ринковими новинами, а поточним трендом є культура мемів.





Наразі захоплення мемкоїнами триває, тим більше, що ринок не особливо зацікавлений у високій повністю розбавленій оцінці (FDV), низьколіквідних проєктах з боку венчурних інвестицій. Мемкоїни користуються винятково високим ентузіазмом на ринку. Серед них виділяються мемкоїни, які можуть допомогти користувачам отримати надприбутки, що часто в десятки разів перевищують їхні початкові інвестиції. Зокрема, значну увагу ринку привернули мемкоїни, пов'язані з виборами в США, такі як MAGA (представляє Трампа).





