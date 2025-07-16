Цього року криптовалюта, як важливий блок голосування, значно впливає на майбутні вибори, при цьому кандидати від обох партій докладали спільних зусиль, щоб залучити користувачів криптовалюти. Екс-преЦього року криптовалюта, як важливий блок голосування, значно впливає на майбутні вибори, при цьому кандидати від обох партій докладали спільних зусиль, щоб залучити користувачів криптовалюти. Екс-пре
Вибори в США сфокусовані на криптовалюті: Як досягти примноження активів?

16 липня 2025
Цього року криптовалюта, як важливий блок голосування, значно впливає на майбутні вибори, при цьому кандидати від обох партій докладали спільних зусиль, щоб залучити користувачів криптовалюти.

Екс-президент США Дональд Трамп оголосив, що прийматиме криптовалютні пожертви на свою президентську кампанію, запустив кілька NFT і часто звертався до криптовалютної спільноти. "Я дуже позитивно і відкрито ставлюся до криптовалютних компаній і всього, що пов'язано з цією новою індустрією, яка швидко розвивається. Наша країна повинна бути лідером у цій галузі, тут немає другого місця". Він заявив: "Я гарантую, що майбутнє криптовалют і майбутнє Bitcoin буде формуватися в США, а не за кордоном. Я підтримаю право на самостійне зберігання для 50 мільйонів власників криптовалют в країні". Як наслідок, Трампа охрестили "першим криптопрезидентом" в індустрії.

Адміністрація Байдена також відчула тиск з боку прихильників Трампа, зайнявши м'якшу позицію щодо криптовалютної політики, щоб не втратити прихильників криптовалют на виборах. Яскравим прикладом є те, що Комісія з цінних паперів і бірж США змінила свою попередню позицію, схваливши спотовий ETF для Ethereum за формою 19b-4. Крім того, "Закон FIT 21" був формально прийнятий Палатою представників і буде переданий на голосування в Сенаті, після чого для того, щоб стати законом, він повинен бути підписаний президентом. Раніше Байден оголосив, що не накладе вето на криптовалютний "Закон FIT 21", якщо він буде прийнятий.

Всі ці ознаки вказують на те, що криптовалюта стала ключовим питанням на цьогорічних виборах у США. Незалежно від результату, американські регуляторні органи, швидше за все, займуть більш дружню позицію до криптовалют і проводитимуть більш сприятливу політику в майбутньому.

Оскільки політичне середовище США стає все більш відкритим, а традиційні інституції, такі як BlackRock, постійно просуваються вперед, в майбутньому з'являться різні криптовалютні ETF-продукти, в тому числі ті, що відстежують ETH, SOL і навіть різні відомі мемкоїни. Більш традиційні фонди також вийдуть на ринок. Згідно з даними, загальна вартість чистих активів лише спотових Bitcoin ETF наразі досягла 57,94 млрд $, а коефіцієнт чистих активів ETF (ринкова капіталізація ETF по відношенню до загальної ринкової капіталізації Bitcoin) становить 4,34%. Історичний сумарний чистий притік досяг 13,858 млрд $. З часом ця цифра продовжить зростати.

Усі ознаки свідчать про те, що «довгий бичачий ринок криптовалюти» вже не є просто гаслом. Враховуючи десятирічне зростання американських акцій у минулому, ціна Bitcoin в 100 000 $ у цьому криптоциклі тепер є реальною можливістю, а не просто мрією.

Як у цьому потоці можна скористатися можливістю для примноження активів? Ключовим елементом є синхронізація з ринковими новинами, а поточним трендом є культура мемів.

Наразі захоплення мемкоїнами триває, тим більше, що ринок не особливо зацікавлений у високій повністю розбавленій оцінці (FDV), низьколіквідних проєктах з боку венчурних інвестицій. Мемкоїни користуються винятково високим ентузіазмом на ринку. Серед них виділяються мемкоїни, які можуть допомогти користувачам отримати надприбутки, що часто в десятки разів перевищують їхні початкові інвестиції. Зокрема, значну увагу ринку привернули мемкоїни, пов'язані з виборами в США, такі як MAGA (представляє Трампа).

Якщо користувачі не можуть одразу знайти інформацію в мережі, рекомендується використовувати платформу MEXC. Під час цьогорічного захоплення мемкоїнами MEXC однією з перших провела лістинги кількох мемкоїнів, включаючи BOME, і стала першою централізованою біржею, де відбувся лістинг MAGA (що представляє TRUMP). Якби користувачі купили MAGA (TRUMP) одразу після лістингу на MEXC, вони могли б отримати прибутковість, що перевищує 100 разів.


На MEXC є багато прикладів, схожих на MAGA, з високою швидкістю первинного лістингу. Оскільки бичачий ринок продовжується, кошти будуть перетікати з BTC в різні альткоїни, і MEXC може стати одним з найбільших бенефіціарів, що робить її вартою особливої уваги.


Відмова від відповідальності: ця інформація не містить порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи володіння будь-якими активами. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною консультацією. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

