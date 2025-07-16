Ажіотаж навколо токена TRUMP запалює крипторинок: SOL виходить переможцем

Ринок криптовалют нещодавно вирував завдяки запуску токена TRUMP, мемкоїна, офіційно схваленого Дональдом Трампом, що викликало значний інтерес інвесторів. На тлі цього ажіотажу Solana (*URLS-SOL_USDT*) вирізняється з-поміж інших, зміцнюючи свої позиції як головного гравця у блокчейні та криптопросторі. Ціна SOL підскочила до історичного максимуму в 290 $, що відображає значний приріст за 24 години на 23,02%. На момент написання цього звіту Solana торгується на рівні 251,45 $, займаючи п'яте місце серед найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією, яка досягла вражаючих 138,5 мільярдів $. Цей сплеск підкреслює зростаюче прийняття та довіру інвесторів до екосистеми Solana, яка продовжує набирати обертів на конкурентному криптовалютному ринку.













Запуск токена TRUMP спричинив значний вплив на ринок і являє собою більш глибоку інтеграцію політики і криптовалюти. Співзасновник BitMEX Артур Хейз підкреслив цю тенденцію на X, зазначивши: «Це запуск ринку політичних мемкоїнів. Будь-який політик, який не боїться знати, що думають люди в режимі реального часу, запустить свій власний мемкоїн».









Дані показують, що ринкова капіталізація *URLS-TRUMP_USDT* стрімко зросла, досягнувши позначки в 30 мільярдів $ з моменту запуску, що стало історичною віхою в історії мемкоїнів. Сім'я Трампа відіграла значну роль у просуванні токена TRUMP в соціальних мережах, що підвищило його ринкову привабливість. Зокрема, перша леді Меланія Трамп оголосила про запуск власного мемкоїна *URLS-MELANIA_USDT* який в певний момент перевершив TRUMP за популярністю. За даними Arkham Intelligence, емітент токена TRUMP згенерував понад 500 мільйонів $ зростання вартості токена через пули ліквідності та біржі. Крім того, особистий статок Дональда Трампа суттєво збільшився після успішного запуску токена.





Запуск токена TRUMP ─ це не просто маркетингова кампанія, а новаторське дослідження економіки мемкоїнів. Створивши глибокий емоційний зв'язок зі своєю базою користувачів, TRUMP продемонстрував величезний потенціал мемкоїнів на криптовалютному ринку. Ця тенденція, ймовірно, надихне на появу подібних проєктів, що ще більше посилить вплив мемкоїнів у крипто-екосистемі та сприятиме постійному розширенню цього сектору.









Запуск токена TRUMP на блокчейні Solana не тільки підкреслив технічну досконалість Solana, але й зробив її ключовим гравцем у цьому ринковому явищі. Використовуючи величезний трафік токена і високу залученість користувачів, TRUMP спричинив значний сплеск активності користувачів і обсягів торгівлі на Solana, зміцнивши свою репутацію провідної платформи для запуску нових токенів.





Дані DefiLlama показують, що після запуску TRUMP децентралізовані біржі (DEX) Solana зафіксували обсяг торгівлі в розмірі 16,482 млрд $ за 24 години, що становить 57,7% від глобального ринку. Цей вражаючий показник випередив інші блокчейни, зокрема Ethereum. Цей «ефект Метью» привертає все більше проєктів до Solana, стимулюючи швидке зростання її екосистеми.





Більше того, вплив виходить за рамки обсягів торгівлі. Всього за 12 годин після запуску TRUMP до екосистеми Solana приєдналося понад 400 000 нових користувачів. Її безпрецедентна пропускна здатність транзакцій і низькі витрати забезпечили винятковий користувацький досвід, що ще раз підтверджує, чому Solana залишається провідною платформою для інноваційних криптовалютних проєктів.













Ethereum зіткнувся з тривалим періодом низьких показників, що різко контрастує зі стрімким зростанням Solana. Хоча ETH ненадовго піднявся до 3525 $, він не зміг подолати критичні рівні опору і згодом впав до 3348,8 $, що свідчить про слабку довіру на ринку.





Зростання токена TRUMP і зростаюча популярність Solana посилили конкуренцію, що спонукало багатьох китів Ethereum переказати активи на Solana. 18 січня один з відомих китів продав 8161,7 ETH, що оцінюється приблизно в 26,59 мільйона $, протягом години, а потім одразу ж реінвестував їх в SOL. Ця тенденція відображає зростаючу привабливість ефективної мережі Solana та низькі транзакційні витрати, водночас викриваючи зниження популярності Ethereum серед користувачів та розробників. Проблема ускладнюється тим, що такі блокчейни, як Avalanche, продовжують відбирати у Ethereum його частку на ринку.





Ethereum готується до рішучого повернення. Нещодавно Ethereum Foundation оголосила про реструктуризацію керівництва з метою посилення технічної експертизи, покращення залучення спільноти та залучення нових талантів. Він також планує інвестувати в технології конфіденційності та децентралізовані застосунки, щоб зміцнити свої позиції в криптоекосистемі. Хоча ці ініціативи свідчать про рішучість Ethereum, його здатність відновити домінування на ринку залишається невизначеною. В умовах конкуренції Ethereum повинен прискорити реформи, щоб випередити нові блокчейни, такі як Solana.









Ажіотаж навколо токенів TRUMP привернув до Solana значну короткострокову увагу і активність на ринку, але її здатність підтримувати цей імпульс в довгостроковій перспективі залишається невизначеною. Щоб залишатися конкурентоспроможною, Solana повинна продовжувати покращувати технічні характеристики і користувацький досвід для залучення розробників. Довіра інституційних інвесторів також матиме вирішальне значення ─ ширше впровадження може ще більше зміцнити її ринкову позицію.





Крім того, розширення екосистеми та мережевих ефектів Solana буде життєво важливим для її майбутнього. Хоча нещодавні обсяги торгівлі та зростання кількості користувачів підкреслюють її ринкову привабливість, чи зможе Solana досягти сталого зростання, ще належить з'ясувати.









Запуск токена TRUMP привернув безпрецедентну увагу до Solana, піднявши його ціну до рекордних максимумів і підкресливши потенціал мемкоїнів. Однак збереження цього імпульсу залежить від розвитку екосистеми Solana, зростання кількості користувачів та інституційного прийняття, в той час як здатність Ethereum відновитися завдяки реформам управління залишається невизначеною.





