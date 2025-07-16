Токени, присвячені Трампу, набирають популярність: на MEXC проведено лістинг FIGHT та EAR





Анотація: торгівля токенами, присвяченими Трампу, на MEXC не тільки безпечніша, але й передбачає нижчі комісії за торгівлю. Комісія за ордер у ролі мейкера дорівнює нулю, а глибина торгівлі значно краща, ніж на платформах DEX.





Нещодавно на кандидата в президенти США Дональда Трампа було здійснено замах під час офлайн-виступу в Пенсильванії. Через його попередні заяви щодо підтримки криптовалют ринок зазнав значної волатильності, а криптовалюти, такі як Bitcoin та Ethereum, зросли більш ніж на 5%. Крім того, знову зросла популярність токенів, присвячених Трампу.





На MEXC було швидко проведено лістинг кількох токенів, зокрема FIGHT, EAR і FIGHTETH, і всі вони показали значне зростання. Примітно, що в лютому цього року MEXC стала однією з перших платформ, яка провела лістинг MAGA (TRUMP), а перші трейдери змогли досягти прибутковості понад 10 000%.









Поранення Трампа вкотре підвищило популярність пов'язаних з ним мемкоїнів, серед яких особливо виділяються FIGHT й EAR.





FIGHT набув популярності переважно через те, що після поранення Трамп підняв руку до верху і неодноразово вигукував гасло "Fight" (з англ. "Боріться"). EAR став відомим, тому що праве вухо Трампа було поранено, але "Вухо залишається на місці" (гра слів завдяки перекладу повної назви токена EAR STAYS ON), що зробило EAR символом удачі.





За останні кілька днів з'явилися сотні проєктів мемів, названих на честь двох вищезгаданих ключових слів, деякі з яких мають життєвий цикл лише кілька годин, а також відбулися численні інциденти шахрайства типу "витягування килимка", коли розробники зникали з коштами інвесторів. Тому, попри те, що користувачі криптовалют виявили великий інтерес до цих проєктів мемів, важко відрізнити справжні від шахрайських і своєчасно обміняти їх.





Усвідомлюючи нагальний попит з боку користувачів, платформа MEXC першою запустила кілька проєктів присвячених Трампу з найвищою ліквідністю і FDV. Згідно з ринковими даними MEXC, ціна FIGHT зросла більш ніж на 100% після його запуску; токен FIGHTETH лише за один день після лістингу продемонстрував пікове зростання більш ніж на 1000%, а щоденний обсяг торгівлі сягнув майже 2 млн $.





(Ціновий тренд FIGHTETH на MEXC)





У соціальних мережах криптотрейдери також висловили схвалення щодо лістингу токенів присвячених Трампу на MEXC:





Трейдер Seikh Shadi заявив: "MEXC знову заряджає. $FIGHT – це справжній скарб, і вони здійснили лістинг цієї надзвичайно трендової монети".





Трейдер Satoshi зазначив: "$FIGHT починає свій рух. Комісії на Dex дуже високі. Для такого скарбу, як цей, ідеально підходить @MEXC Official через низькі комісії за торгівлю".





Подібних коментарів безліч, і вони не безпідставні. У порівнянні з ончейн торгівлею, торгівля токенами, присвяченими Трампу, на MEXC не тільки безпечніша, але і вирізняється низькими комісіями за торгівлю. Комісія за ордер у ролі мейкера дорівнює нулю, а глибина торгівлі значно краща, ніж на платформах DEX.





Що ще важливіше, MEXC швидко проводить лістинги токенів, що дозволяє користувачам отримувати вищі прибутки, не витрачаючи зайвих зусиль на пошук інформації. Візьмемо, наприклад, інший популярний раніше токен присвячений Трампу – MAGA. MEXC також першою здійснила його лістинг на біржі, і в порівнянні з початковою ціною він подорожчав більш ніж у 100 разів, а зараз зберігає 40-кратне зростання, як показано нижче:









Інші токени, присвячені Трампу, також послідовно проходили лістинг на MEXC, і криптоінвестори можуть самостійно знайти їх на сайті.









Цього року в Сполучених Штатах відбудуться вибори, які проводяться раз на чотири роки. Криптовалютні інвестори, як впливовий блок виборців, впливають на майбутню передвиборчу боротьбу. Криптовалюти знову стали центральною темою передвиборчих дебатів.





У своїй промові в травні цього року колишній президент США Дональд Трамп заявив про готовність приймати пожертви на передвиборчу кампанію у вигляді криптовалюти і розкритикував свого опонента Байдена за недостатнє розуміння криптовалют.





Намагаючись запобігти перемозі Трампа у криптоспільноті, Байден значно змінив свою позицію щодо криптовалют. Сильним індикатором цієї зміни став травень цього року, коли Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) 23 травня схвалила заявку 19b-4 на створення спотових біржових фондів на Ethereum. Згідно з останніми новинами The Wall Street Journal, SEC планує офіційно оголосити про набуття чинності реєстраційної заяви Ethereum ETF наступного понеділка і дозволити початок торгівлі.





Хасіб Куреші, партнер у Dragonfly, зазначив, що зміна позиції SEC може відображати м'якішу позицію адміністрації Байдена щодо криптовалютної політики, спрямовану на те, щоб уникнути втрати голосів на виборах через, здавалося б, незначні питання регулювання криптовалют.





Крім того, 22 травня Палата представників США прийняла довгоочікуваний законопроєкт FIT21, який став першим всеосяжним і чітким законодавчим актом у сфері криптовалют у країні. Якщо законопроєкт буде підписаний, він матиме глибокі наслідки для всієї криптоіндустрії. Раніше Байден оголосив, що якщо законопроєкт FIT21 буде прийнятий, він не накладе на нього вето.





Усі ці ознаки доводять, що криптовалюта стала важливим питанням на цьогорічних виборах у США. Незалежно від кінцевого результату, очікується, що регуляторні органи США займуть більш сприятливу позицію і політику щодо криптовалют у майбутньому.





Отже, який вплив майбутні вибори мають на тренд Вitcoin? Раніше дослідження Matrix on Target демонструвала симуляцію BTC, аналізуючи середні показники Вitcoin під час президентських виборів у США у 2012, 2016 і 2020 роках. У липні кожного з цих трьох років середня прибутковість Вitcoin наближалася до 36%. Станом на цей рік Вitcoin виріс на 52%, тимчасово перевищивши змодельовані показники в роки виборів.





Для криптовалютних інвесторів є три ключові моменти майбутніх виборів, які потребують пильної уваги:





Національні з'їзди обох партій: Республіканський національний з'їзд відбудеться з 15 до 18 липня 2024 року, а Демократичний національний з'їзд – з 19 до 22 серпня 2024 року. На цих з'їздах будуть висунуті кандидати в президенти й віцепрезиденти від кожної партії.

Другий раунд президентських дебатів: 10 вересня 2024 року

День президентських виборів: 5 листопада 2024 року









Як кандидат у президенти, Трамп має значний вплив у криптовалютній спільноті і користується великою прихильністю криптовалютних інвесторів.





Під час свого попереднього терміну Трамп встановив міцний зв'язок з криптовалютною спільнотою. Наприклад, у грудні 2017 року були офіційно затверджені ф'ючерсні ETF на Вitcoin і розпочалася торгівля ними, що ознаменувало дебют Вitcoin на основних фінансових ринках CME і CBOE, а ціна досягла майже 20 000 $. У грудні 2018 року Трамп призначив прихильника Вitcoin Міка Малвейні главою апарату Білого дому. 20 січня 2021 року Трамп помилував члена правління Ripple Кена Курсона.





Після відходу з посади президента сім'я Трампів активно працює у криптосфері. У 2021 році Меланія Трамп запустила NFT-платформу Melania Trump, за якою через кілька місяців послідувала серія NFT POTUS (President of the United States of America), що зображає моменти з президентства Трампа. Згодом вони випустили кілька тематичних NFT.





Під впливом Меланії пан Трамп анонсував обмежений випуск NFT "Trump Digital Trading Cards" у соціальній мережі Truth в грудні 2022 року. 13 січня 2023 року він випустив NFT "Win Trump Prizes" на Polygon. 19 квітня 2023 року Трамп оголосив про запуск другої серії своєї особистої колекції NFT "Trump Digital Trading Cards". 13 грудня 2023 року Трамп представив нову серію NFT під назвою "Mugshot Edition", а покупці 47 карток Трампа могли повечеряти з ним у Мар-а-Лаго й отримати костюм, в якому він був заарештований у серпні. Документи показують, що Трамп заробив 2,8 млн $ на продажах NFT.





У травні 2024 року Трамп оголосив про прийняття криптовалютних пожертвувань на свою президентську кампанію в США, заявивши, що Байден навіть не знає, що таке криптовалюта."Якщо ви за криптовалюту, вам краще голосувати за Трампа". Він пообіцяв покласти край ворожості США до криптовалют і прийняти їх. 22 травня передвиборча команда Трампа офіційно оголосила, що прийматиме пожертви в криптовалюті, дозволивши прихильникам використовувати для внесків "будь-яку криптовалюту, що приймається через продукт Coinbase Commerce". Крім того, він пообіцяв помилувати засновника маркетплейсу Silk Road Росса Ульбріхта, якщо його оберуть президентом.





У найкоротші терміни Трамп став розглядатися багатьма як "криптодружня фігура", що спричинило нещодавній ажіотаж навколо криптовалют, пов'язаних з Трампом.



