Бурхлива осінь Трампа: перетин політичної драми та криптовалюти

Останнім часом графік кандидата в президенти США Дональда Трампа був сповнений драматичних подій. Від пережитого чергового замаху до гучних виступів на підтримку нового проєкту, до того, що він став першим колишнім президентом США, який використав Bitcoin для купівлі бургера, — кожен крок Трампа привертає увагу світової спільноти. Ця серія подій, безсумнівно, викликала новий ажіотаж на ринку криптовалют.









10 вересня о 21:00 (за американським часом) телевізійні дебати між Трампом і кандидатом від Демократичної партії Камалою Гарріс привернули широку увагу. На сцені вони гостро зіткнулися, причому Трамп продемонстрував характерний для нього стиль ведення дебатів. Навіть у моменти, коли він опинявся в незначній невигідній ситуації, він залишався стійким, твердо стоячи на своєму. Наступного дня після дебатів громадська думка досягла нового максимуму завдяки несподіваному кроку президента Джо Байдена — він з'явився на публіці в капелюсі з написом «Трамп 2024». Цей крок шокував багатьох у Демократичній партії, тоді як Республіканська партія швидко скористалася цією подією, перетворивши її на потужний інструмент передвиборчої кампанії, що ще більше загострило і без того напружену атмосферу передвиборчого сезону. Справжні мотиви цього вчинку Байдена залишаються незрозумілими, але він, безсумнівно, додав додатковий шар невизначеності до і без того гарячих перегонів, натякаючи на більш складну і непередбачувану політичну боротьбу, яка очікує на нас попереду.





У другій половині дня 15 вересня (за американським часом) Трамп зіткнувся з другою публічною спробою вбивства у своєму гольф-клубі у Флориді. Нападник, озброєний автоматом АК-47, спробував наблизитися до Трампа і відкрив вогонь після того, як був виявлений. На щастя, охоронці Секретної служби відреагували швидко, поранивши та затримавши нападника. Цей інцидент не лише розпалив національну напруженість, але й підкреслив зростальну небезпеку і нестабільність нинішнього політичного середовища.





На цьому тлі обидві команди активізували свої зусилля, прагнучи отримати перевагу в критичні моменти і використовуючи всі доступні можливості, щоб вплинути на виборців. Кожна деталь цього виборчого сезону може виявитися вирішальним фактором у формуванні результату, і для Трампа ця непередбачувана боротьба, очевидно, є тернистим і складним шляхом до переобрання.









Залучення Трампа до криптовалютного простору зазнало значної трансформації, перетворившись з обережного критика на відвертого прихильника. Він неодноразово висловлював на публічних форумах позитивний прогноз і рішучу підтримку цієї бурхливої галузі. Ще більш помітно, що сім'я Трампа перейшла від голосної підтримки до активної участі в криптовалютній сфері через конкретні дії.





Увечері 16 вересня (за східним часом) Трамп офіційно оголосив про створення «World Liberty Financial» в соціальних мережах. Він підкреслив, що це не просто ще один мемкоїн, а значна фінансова платформа, спрямована на надання першокласних децентралізованих фінансових і банківських інструментів при суворому дотриманні правил для гарантування безпеки користувачів і надійної легітимності у фінансовому світі. Наступного дня був оприлюднений план розподілу токенів для проєкту «World Liberty Financial» (WLFI). План передбачав, що 20% токенів підуть команді засновників, до якої входить сім'я Трампа; 17% будуть зарезервовані для винагород користувачам; а решта 63% будуть доступні для публічної купівлі. Однак таке співвідношення розподілу викликало занепокоєння в індустрії щодо справедливості та прозорості проєкту.





Попри ці побоювання, всього за кілька днів офіційний Telegram-канал World Liberty Financial швидко набрав майже 250 000 підписників, і база користувачів продовжує невпинно зростати.









Вплив Трампа як глобально значущої політичної фігури на криптовалютний ринок не лише розкриває складні та багатогранні відносини всередині самого ринку, але й підкреслює його надзвичайну чутливість до зовнішніх політичних подій та індивідуального впливу. Така багаторівнева, багатовимірна модель реагування додає як невизначеності, так і можливостей для дослідження майбутнього розвитку криптовалютного простору.





Після другого замаху на Трампа реакція ринку криптовалют помітно відрізнялася від першої. Після першого замаху ціни на політичні мемкоїни, тісно пов'язані з Трампом, такі як $TRUMP, різко зросли. Однак після другої невдалої спроби ці токени знизилися в ціні, що свідчить про те, що інвестори, після початкової хвилі паніки, почали більш раціонально оцінювати довгострокові наслідки політичних подій для криптовалютного ринку. Тим часом представлення Трампом нового фінансового проєкту його сім'ї, WLFI, ще більше посилило волатильність ринку.





Кожна дія Трампа, прямо чи опосередковано, здається, слугує своєрідним барометром для ринку криптовалют, підкреслюючи глибокий і значний масштаб його впливу.









Вплив Трампа на ринок криптовалют яскраво ілюструє його унікальну позицію на перетині політичної влади та глобальної економічної трансформації. Під час виборчого періоду роль Трампа як кандидата не тільки безпосередньо впливає на ринкові настрої, але його політична позиція і дії також слугують значними факторами волатильності на ринку криптовалют. Результат виборів, незалежно від того, чи призведе це до його переобрання або зміни керівництва, вплине на траєкторію розвитку криптовалютного ринку як напряму, так і опосередковано: через політичні очікування, ринкові настрої та зміну глобального економічного ландшафту.





Водночас зниження процентних ставок Федеральним резервом збільшило ліквідність на традиційних фінансових ринках, спонукаючи частину капіталу шукати нові інвестиційні можливості. У цьому контексті ринок криптовалют з його унікальною привабливістю став новим горизонтом для багатьох інвесторів, залучивши значний приплив коштів.





MEXC виділяється як лідер у цьому напрямку, завдяки високій швидкості лістингу та широкому охопленню криптовалют, що надає інвесторам безліч варіантів і можливостей для миттєвої торгівлі. Крім того, MEXC пропонує одні з найнижчих комісій в галузі як за торгівлю, так і за зняття коштів. Ліквідність ф'ючерсів також не має собі рівних, забезпечуючи глибину ринку та ефективність торгівлі. Крім того, платформа пропонує найкращі в галузі винагороди за події MX з аірдропами, що дозволяє інвесторам отримувати додаткові переваги.



