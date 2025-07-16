«Криптовалютна вечеря» Трампа: політичний трюк чи криптовалютна гра?

22 травня 2025 року президент США Дональд Трамп влаштував гучну «Криптовалютну вечерю» в Національному гольф-клубі у Вірджинії, яка сколихнула криптовалютну спільноту. Захід був відкритий виключно для 220 основних власників токенів TRUMP, і ця приватна зустріч швидко стала місцем, де зіткнулися Вашингтон, Волл-стріт і світ Web3. Вона продемонструвала поглиблення зв'язків між криптовалютою і політикою, а також викликала широкі етичні та правові суперечки.









Як повідомляється, вечеря була організована спільно компаніями CIC Digital LLC та Fight Fight Fight LLC, які пов'язані з сім'єю Трампа. Вечеря рекламувалася як «найексклюзивніше запрошення у світі», що надавало учасникам рідкісну можливість почути президента Трампа щодо майбутнього криптовалют.





Умови входу були абсолютно чіткими: лише топ-220 власників офіційного мемкоїна Трампа, Official Trump (TRUMP) , були допущені до заходу. У середньому кожен гість витратив близько 1,78 мільйона $ на TRUMP, щоб потрапити на вечерю. Найбільший гаманець, як повідомляється, вклав майже 40 мільйонів $ . По суті, це була війна ставок за місце за столом криптоеліти.





Хоча плата за квиток не стягувалася в доларах, ця модель ефективно обходила традиційні правила політичного фандрейзингу, запроваджуючи нову триєдину парадигму: доступ на основі токенів, механізми інфляції цін та віртуальну видимість.









Згідно зі свідченнями очевидців із The Wall Street Journal і BlockBeats, вечеря пройшла в класичному форматі закритого елітного маркетингового заходу: Трамп спочатку провів приватну дискусію з 25 найбільшими власниками токенів, після чого виступив з публічною промовою перед усіма присутніми.





Його виступ був чітким і цілеспрямованим, з ключовими тезами:





Пропозиція щодо « стратегічного резерву США в Bitcoin ».

Обіцянка «покласти край репресіям адміністрації Байдена щодо криптовалют».

Тверда позиція, що «Web3 є життєво важливою частиною національної стратегії Америки».





Серед запрошених були топ-менеджери блокчейн-орієнтованих венчурних фондів, представники торгових платформ, NFT-художники й навіть зірка НБА Джейвейл МакГі, що свідчить про все більшу конвергенцію між основним капіталом і криптосвітом.









Токен TRUMP — це не мемкоїн , керований спільнотою. Він був випущений і контролюється безпосередньо командою президента Трампа.





Компанії-організатори, CIC Digital LLC та Fight Fight Fight LLC, фактично контролюються сім'єю Трампа і стягують комісію в розмірі 1-2% з кожної транзакції з токенами. Дані ончейн показують, що лише за останній місяць команда Трампа перевела в готівку понад 2 мільйони $ лише внаслідок цих комісій.





Ще більш суперечливим є те, що сім'я Трампа, як підозрюють, все ще володіє понад 80% циркуляційної пропозиції токенів, створюючи замкнутий цикл, де ціна токена визначає політичний вплив, що, своєю чергою, збільшує можливості для збору коштів. Критики стверджують, що це не просто вид криптотрейдингу на внутрішній інформації на високому рівні: це також може бути фактичним хабарництвом або порушенням правил фінансування виборчих кампаній, як стверджують деякі американські законодавці.









Поки криптовалютна спільнота обговорює, чи може злиття політики й токенів спричинити наступний «бичачий ривок», демократи вже дають відсіч.





Сенатор США Кріс Мерфі та інші офіційно закликали Міністерство юстиції розслідувати токен TRUMP і криптовечерю, посилаючись на певні занепокоєння:





Потенційні порушення Федерального закону про боротьбу з хабарництвом.

Ухилення від лімітів політичних пожертвувань та правил розкриття інформації.

Ризик іноземних внесків у формі криптоактивів, що може призвести до порушення положення про заборону іноземних винагород.





Примітно, що повний список гостей заходу так і не був оприлюднений, що підживлює спекуляції про відмивання грошей за допомогою криптовалют, приховане лобіювання та політичні кулуарні домовленості.









Попри гостру полеміку, ринки відреагували на захід найбезпосереднішим чином: TRUMP виріс на 60% завдяки цьому заходу, а обсяг торгівлі за 24 години перевищив 200 мільйонів $, увійшовши до топ-3 мемкоїнів у світі.





Що ще важливіше, ця подія спричинила ще ширше зростання попиту на політичні мемкоїни, в тому числі й на:





BODEN (на тему Байдена) зріс на 35%.

Токени KAMA (Simpson Harris ) і RFK (Robert F. Kennedy Jr.) продемонстрували короткострокові стрибки.

Хвиля NFT на політичну тематику подвоїлася в ціні за одну ніч.





Чи є це переломним моментом, де мемкоїни перетворяться з безглуздого наративу на політичний інструмент? Ринок і регулятивні органи можуть незабаром зіткнутися з новою парадигмою.









З технічного погляду, криптовалютна вечеря Трампа ознаменувала перехід від децентралізованих експериментів до гіперцентралізованої політичної мобілізації. Це було одночасно і порушенням традиційного фінансування передвиборчої кампанії, і демонстрацією сірих зон криптоіндустрії. Незалежно від того, підтримуєте ви Трампа чи ні, ця зустріч на перетині блокчейну і президентських виборів піднімає важливі питання:





Чи є технологія блокчейн інструментом децентралізації влади, чи просто новим способом її концентрації?

Коли володіння токенами перетворюється на володіння владою, чи зможуть системи «без довіри», уникнути перетворення на систему «довіра до людини»?

Без чіткого глобального регулювання, чи стане Web3 надпотужним інструментом для видобутку грошей для політиків?





Це був не просто спектакль Трампа — це було дзеркало, яке відображало потенційний напрям криптопростору.





Web3 переосмислюється від ринків до політики: це все ще посудина для децентралізації чи просто ще одна арена для ігор за владу? Криптовалютна вечеря Трампа ─ це не фінал, це попередження. Коли технологія стає політизованою, ми повинні повернутися до питання, що лежить в основі криптовалют: кому ми довіряємо?



