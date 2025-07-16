Трампа обрано президентом США: відкриття нової глави для галузі криптовалют

Згідно з даними виборів в режимі реального часу від Fox News, 6 листопада Трамп переміг Гарріс отримавши 67 121 735 голосів проти 62 142 405 голосів, забезпечивши собі 277 голосів виборців — перевищивши необхідний для перемоги поріг у 270 голосів, і таким чином забезпечивши собі перемогу на президентських виборах у США в 2024 році.





Після оголошення результатів виборів у США криптоіндустрію охопила нова хвиля ентузіазму. Однак в центрі уваги цієї хвилі не самі вибори, а те, що Трамп став першим президентом в історії США з надзвичайно сприятливою позицією щодо криптовалют. Його обрання, безсумнівно, відкриває перед галуззю криптовалют нові можливості для розвитку і безмежні перспективи.









Згідно з офіційними даними MEXC, BTC подолав позначку в 75 000 $, досягнувши піка в 75 404 $, перевищивши попередній денний максимум у 73 798 $, встановлений 14 березня.









$MASK, $PNUT і Водночас ринок криптовалют зазнав значних коливань, тісно пов'язаних з результатами виборів. Не лише Bitcoin продемонстрував сильний імпульс, але й монети на тему Трампа та Ілона Маска також зазнали значного зростання. Зокрема, мемкоїни на тему Трампа, такі як $TRUMP , кількість власників яких зростає, а також $FIGHT $MAGAA і $MVP, продемонстрували винятковий приріст. Тим часом мемкоїни на тему Маска, такі як $DOGE $PEOPLE , також зросли, що ще більше підвищило загальний ажіотаж на ринку.





Однак, на противагу цьому, мемкоїни на тему Гарріс, такі як $KAMA , зазнали значного падіння, створивши сильну розбіжність із показниками мемкоїнів на тему Трампа та Маска після результатів виборів.









Щоб перемогти на цих виборах, Трамп з ентузіазмом звернувся до криптовалютної спільноти, навіть позиціюючи себе як прихильника Bitcoin. Під час конференції Bitcoin 2024, що відбулася у Нешвіллі в липні, він виголосив майже годинну промову, в якій дав кілька обіцянок, корисних для галузі криптовалют:

Зобов'язання покласти край ворожому регулюванню криптоіндустрії.

Зобов'язання захистити право на майнінг Bitcoin і дозволити американцям самостійно зберігати цифрові активи.

Зобов'язання звільнити Росса Ульбріхта, засудженого за створення даркнет-ринку «Silk Road».

Зобов'язання тримати сенатора Елізабет Воррен (яка запропонувала суворе регулювання криптовалют) та її союзників якомога далі від власників Bitcoin.

Зобов'язання замінити голову Комісії з цінних паперів і бірж Гарі Генслера в перший же день його перебування на посаді.

Зобов'язання створити національний резерв Bitcoin, без продажу утримуваних Bitcoin.

Зобов'язання створити консультативний комітет із питань Bitcoin.

Зобов'язання виступити проти Цифрової валюти центрального банку (ЦВЦБ).









З погляду політики та ринкових настроїв, обрання Трампа може принести низку позитивних змін для галузі криптовалют. Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово висловлював свою підтримку криптовалютам і обіцяв проводити політику, сприятливу для сектору. Якщо його політичні пропозиції будуть реалізовані, криптоіндустрія може побачити більш м'яке та сприятливе регуляторне середовище. Це може значно підвищити довіру інвесторів до криптовалют, покращити ринкові настрої та сприяти процвітанню крипторинку.





Крім того, з погляду розвитку галузі, обрання Трампа може створити як нові можливості, так і виклики. З одного боку, його політика може заохочувати інновації та технологічний прогрес у криптопросторі, сприяючи зростанню Bitcoin і технології блокчейн. З іншого боку, його обрання може також принести потенційні ризики та виклики. Наприклад, якщо його політика не буде реалізована або зіткнеться з опозицією, це може негативно вплинути на крипторинок. Крім того, криптоіндустрії, можливо, доведеться вирішувати проблеми, пов'язані з невизначеністю регуляторної політики та посиленням ринкової конкуренції.









На тлі ажіотажу, пов'язаного з президентськими виборами в США, MEXC стала кращою торговою платформою для багатьох інвесторів завдяки своїм потужним технічним можливостям, широкому вибору торгових пар і відмінній службі підтримки клієнтів. MEXC пропонує торгові пари для основних криптовалют, таких як Bitcoin, а також включає до лістингу різні мемкоїни на тему Трампа, такі як $ TRUMP і $ FIGHT , надаючи інвесторам багатий вибір інвестиційних можливостей і безперешкодний досвід торгівлі. Крім того, MEXC запровадила найнижчі ставки комісії у галузі, що ще більше мінімізує витрати на торгівлю.





З приходом Трампа до Білого дому як першого "криптопрезидента" галузь криптовалют готова до екстенсивного зростання. MEXC продовжуватиме служити вірним партнером для інвесторів, супроводжуючи користувачів на всіх етапах розвитку криптоіндустрії. Незалежно від того, чи є ви власником традиційних криптовалют, таких як Bitcoin, чи дослідником нових популярних монет, таких як мемкоїни на тему Трампа, MEXC надасть комплексні та професійні послуги, щоб допомогти інвесторам скористатися можливостями та досягти зростання прибутку на ринку криптовалют.





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.