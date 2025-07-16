Найбільш дружні до криптовалют країни 2024 року: де буде наступний криптохаб

Вступ

Зі стрімким розвитком криптовалюти та технології блокчейн все більше країн визнають величезні можливості, які відкриває ця індустрія в стані розвитку. У результаті вони коригують нормативну базу та активно залучають криптокомпанії та стартапи. У 2024 році світова криптоіндустрія процвітає, і список дружніх до криптовалюти країн продовжує розширюватися. Щоб отримати конкурентну перевагу на цьому швидкозмінному ринку, країни змагаються за те, щоб залучити глобальних професіоналів у криптогалузі та інвесторів за допомогою унікальної політики та сприятливих умов. На цьому тлі криптовалюта не тільки змінює ландшафт інвестицій і цифрових активів, але й значно стимулює технологічні інновації та регіональне економічне зростання.





Згідно з останнім дослідженням SocialCapitalMarkets, Швейцарія та Сінгапур протягом тривалого часу вважалися найбільш дружніми до криптовалют країнами у світі. За останні роки Естонія, Мальта та ОАЕ також досягли значних успіхів у цій сфері. Провівши поглиблений аналіз регуляторної політики, системи оподаткування та бізнес-середовища, було визначено 10 найкращих криптовалютних країн 2024 року. Ці країни з їхньою відкритою політикою, сприятливими податковими системами та інноваційним бізнес-середовищем стали ідеальними місцями призначення для криптокомпаній та інвесторів.













Дубай став найкращим напрямком для криптокомпаній завдяки своїй чіткій регуляторній політиці та податковим перевагам. Як член G20, Дубайський багатотоварний центр (DMCC) і Регуляторний орган віртуальних активів (VARA) забезпечують стабільне та сприятливе середовище для криптобізнесу. Однією з найпривабливіших особливостей для криптокомпаній є те, що Дубай не стягує податок на приріст капіталу, а корпоративний податок становить лише 9%. Наразі Дубай є домом для понад 550 зареєстрованих криптокомпаній, що зміцнює його лідерство на світовому крипторинку.





Параметри Деталі Член G20 Так Регуляторні органи Дубайський багатотоварний центр (DMCC) та Дубайське управління фінансових послуг (DFSA) Правова прозорість Чітко з сильною підтримкою Податок на приріст капіталу Відсутній Корпоративний податок 9% від оподатковуваного доходу, що перевищує 375 000 AED К-ть зареєстрованих криптокомпаній Понад 550 Загальний показник сприятливості до криптобізнесу 79/100





Криптополітика Швейцарії є особливо доброзичливою, особливо в Цугу, який відомий як глобальна «криптовалютна долина». Ще у 2018 році Швейцарія взяла за мету стати «криптонацією». Швейцарський орган з нагляду за фінансовими ринками (FINMA) забезпечує прозору та сприятливу нормативну базу для криптокомпаній. Довгострокова ставка податку на приріст капіталу у Швейцарії становить лише 7,8%, у поєднанні з гнучкими ставками корпоративного податку в діапазоні від 12% до 21%, що робить Швейцарію зручною для криптовалютних підприємців. Сьогодні у Швейцарії створено понад 900 криптокомпаній.





Параметри Деталі Член G20 Ні Регуляторні органи Швейцарський орган з нагляду за фінансовими ринками (FINMA) Правова прозорість Чітко з сильною підтримкою, особливо в регіоні Цуг Податок на приріст капіталу 7,8% Корпоративний податок 12% - 21% К-ть зареєстрованих криптокомпаній Понад 900 Загальний показник сприятливості до криптобізнесу 74,5/100





Південна Корея відіграє все більш важливу роль у криптоіндустрії, особливо в регіоні Східної Азії. Хоча запровадження податку на приріст капіталу було відкладено, Південна Корея вже створила поступово вдосконалювану правову базу для криптовалют. Зараз у Південній Кореї зареєстровано понад 376 криптокомпаній, які надають регуляторну підтримку Корейського підрозділу фінансової розвідки (KFIU) і Комісії з фінансових послуг (FSC). Оскільки криптоіндустрія продовжує швидко розвиватися, Південна Корея, безсумнівно, буде помітною силою на світовому крипторинку.





Параметри Деталі Член G20 Так Регуляторні органи Підрозділ фінансової розвідки Кореї (KFIU) Комісії з питань фінансових послуг (FSC) Правова прозорість Поступово покращується Податок на приріст капіталу Запровадження відкладено (0%) Корпоративний податок Відсутній до 2025 К-ть зареєстрованих криптокомпаній Понад 376 Загальний показник сприятливості до криптобізнесу 73,5/100





Завдяки міцному бізнес-середовищу та державній підтримці Сінгапур пропонує величезні можливості для криптобізнесу. Грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS) забезпечує чітку регуляторну політику для криптокомпаній, а відсутність податку на приріст капіталу разом із корпоративною ставкою 17% приваблює багато компаній та інвесторів. Сінгапур також отримує значне фінансування для досліджень і розробок технології блокчейн, що ще більше зміцнює його домінантне становище на крипторинку Південно-Східної Азії.





Параметри Деталі Член G20 Так Регуляторні органи Грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS) Правова прозорість Чітко з сильною підтримкою Податок на приріст капіталу Відсутній Корпоративний податок 17% К-ть зареєстрованих криптокомпаній Понад 100 Загальний показник сприятливості до криптобізнесу 72/100

Сполучені Штати знаходяться в авангарді глобальних криптовалютних платежів, понад 5000 компаній приймають криптовалюту як спосіб оплати. Попри те, що регуляторна політика різниться в різних штатах, криптокомпанії в США отримують вигоду від високої юридичної прозорості та відносно низьких податкових ставок. Криптовалютні компанії стрімко розвиваються в США, зараз у країні зареєстровано понад 474 криптовалютні компанії.





Параметри Деталі Член G20 Так Регуляторні органи Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) and Організація по боротьбі з фінансовими злочинами міністерства фінансів США (FinCEN) Правова прозорість Залежить від штату Податок на приріст капіталу Різний, залежно від штату (в основному 0%) Корпоративний податок 21% К-ть зареєстрованих криптокомпаній Понад 474 Загальний показник сприятливості до криптобізнесу 71/100





Естонія швидко стала важливим гравцем у криптоіндустрії завдяки своїй передовій цифровій інфраструктурі та суворій нормативній базі. Попри те, що в країні діють суворі правила боротьби з відмиванням грошей , сприятлива податкова політика все ще робить її привабливою для криптовалютного бізнесу. Через відсутність податку на приріст капіталу та корпоративного податку 20% Естонія стала ідеальним місцем для криптокомпаній, залучивши понад 1200 зареєстрованих криптокомпаній.





Параметри Деталі Член G20 Ні Регуляторні органи Орган фінансового нагляду Естонії (EFSA) Правова прозорість Чітко з сильною підтримкою Податок на приріст капіталу 0% Корпоративний податок 20% К-ть зареєстрованих криптокомпаній Понад 1200 Загальний показник сприятливості до криптобізнесу 69,5/100





Італія вже давно вітає криптовалютні компанії, не встановлюючи значних регуляторних бар’єрів. Однак завдяки нещодавньому поштовху ЄС у вигляді правового акту для регулювання криптоактивів (MiCA) країна посилила свої правила щодо криптоіндустрії. Хоча податкові ставки відносно високі (податок на приріст капіталу – 26% і корпоративний податок – 24%), позиція Італії щодо підтримки криптокомпаній робить її важливим ринком для криптобізнесу в Європі.





Параметри Деталі Член G20 Так Регуляторні органи Міністерство економіки та фінансів (MEF) та Комісія з цінних паперів і бірж Італії (CONSOB) Правова прозорість Чітко, але все ще розвивається Податок на приріст капіталу 26% Корпоративний податок 24% К-ть зареєстрованих криптокомпаній Понад 73 Загальний показник сприятливості до криптобізнесу 68/100





Прийняття криптовалюти в Росії поступово зростає, і країна прийняла сприятливу податкову політику, яка приваблює криптокомпанії. Хоча нормативно-правове середовище є відносно суворим, у Росії немає податку на приріст капіталу, а ставка корпоративного податку становить 20%. Оскільки понад 500 компаній приймають платежі в криптовалюті, Росія стала популярним регіоном для криптовалютних транзакцій.





Параметри Деталі Член G20 Так Регуляторні органи Центральний банк Російської Федерації (ЦБР) Правова прозорість Чітко, але сильно обмежувально Податок на приріст капіталу None Корпоративний податок 20% К-ть зареєстрованих криптокомпаній Понад 70 Загальний показник сприятливості до криптобізнесу 67/100





Німеччина є ключовим гравцем на європейському крипторинку. Попри відносно високі податкові ставки, прозора правова база та сприятливе регуляторне середовище приваблюють багато компаній. Уряд Німеччини звільняє довгостроковий приріст капіталу від податків на утримувані криптовалюти, а податок на прибуток компаній коливається від 15% до 30%. Зростання криптокомпаній у Німеччині є швидким, понад 300 компаній успішно зареєстровано, що ставить Німеччину на провідне місце в глобальній криптоекосистемі.





Параметри Деталі Член G20 Так Регуляторні органи Федеральне управління фінансового нагляду (BaFin) Правова прозорість Чітко і дуже сприятливо для ліцензованих підприємств Податок на приріст капіталу 25% Корпоративний податок 15%-30% К-ть зареєстрованих криптокомпаній Понад 300 Загальний показник сприятливості до криптобізнесу 66,5/100





Попри те, що позиції Бразилії на світовому криптовалютному ринку все ще розвиваються, вона має значний вплив у Південній Америці. Система криптосервісів, створена Центральним банком Бразилії, забезпечує базове операційне середовище для бізнесу, але відносно високі корпоративні податки та податки на приріст капіталу обмежують її привабливість. Проте, Бразилія залишається важливим ринком для криптокомпаній у Південній Америці.





Параметри Деталі Член G20 Так Регуляторні органи Центральний банк Бразилії Правова прозорість Поступово покращується Податок на приріст капіталу 15% – 22,5% Корпоративний податок 0% – 27,5% К-ть зареєстрованих криптокомпаній Понад 19 Загальний показник сприятливості до криптобізнесу 66,5/100





З показників криптовалютних країн з усього світу у 2024 році стає очевидним, що чітка політика, податкові пільги та прозорість регулювання відіграють вирішальну роль у залученні криптовалютного бізнесу. Такі місця, як Дубай, Швейцарія та Сінгапур, привабили численні криптовалютні та блокчейн-компанії своєю прозорою політикою та податковими перевагами. Тим часом такі країни, як Південна Корея та Сполучені Штати, досягли значного прогресу в практичному застосуванні криптовалют. Ринки, що розвиваються, як-от Бразилія, хоча зараз має обмежену привабливість, але показує великий потенціал для криптоіндустрії в Південній Америці. Очікується, що завдяки поступовому вдосконаленню політики вони залучать більше підприємств у майбутньому.





Оскільки світова індустрія криптовалют продовжує швидко розвиватися, прийняття більш відкритої та інклюзивної політики визначить, які країни домінуватимуть у майбутній цифровій економіці. Це викликає питання: яка нація стане наступним криптохабом? Це тема, варта уваги.



