TON офіційно підтримує "Resistance Dog" REDO — новий фаворит ринку?

Згідно з останніми новинами від «Сіньхуа», Павло Дуров завершив 96-годинний період утримання під вартою і був переведений до паризького суду, де ввечері 27 серпня йому було висунуто звинувачення. Наразі його звільнено під судовий нагляд із заставою у розмірі 5 мільйонів євро. Він зобов'язаний з'являтися в поліцію двічі на тиждень і йому заборонено залишати територію Франції.





Минулої суботи (24 серпня) Дуров був заарештований французькою поліцією в аеропорту Ле Бурже під Парижем, і ця подія сколихнула криптовалютну спільноту. Після цього інциденту Telegram і блокчейн-екосистема TON активно виступили на підтримку Дурова, використовуючи зображення Resistance Dog (REDO) для збору підписів за його звільнення. Токен REDO швидко став центром уваги на ринку, що змусило багатьох замислитися над тим, чи має цей новий проєкт потенціал стати наступним «Собачим королем».









Resistance Dog — це собака в худі, який неодноразово з'являвся в минулому. Наприклад, у 2009 році, коли російські спецслужби зажадали від створеної Дуровим соціальної мережі «ВКонтакте» закрити сторінку, пов'язану з російськими протестами, Дуров відповів фотографією собаки в капюшоні з висунутим язиком, висловлюючи таким чином зневагу до цензури. Resistance Dog офіційно отримав визнання і потрапив у поле зору громадськості у 2018 році, коли його намалював і дав ім'я сам Дуров, символізуючи захист особистої приватності та свободи. Цей персонаж поступово став неофіційним талісманом Telegram, уособлюючи непохитну відданість цифровій свободі. У криптоіндустрії він є символом захисту свободи слова та опору цензурі.









Нещодавно REDO знову опинився в центрі уваги громадськості через свій зв'язок з рухом на підтримку Павла Дурова. Після його арешту спільнота TON швидко опублікувала повідомлення: «Сьогодні ми підтримуємо Павла Дурова — творця Telegram. На підтримку #DigitalResistance ми оновлюємо логотип Toncoin і зображення профілю на всіх каналах спільноти TON на глобальний символ цифрового опору — Resistance Dog. Павло Дуров започаткував цей рух під час своєї боротьби за збереження приватності користувачів Telegram і захист свободи слова». Цей пост, який читається як заклик до боротьби, також запропонував учасникам змінити зображення свого профілю на Resistance Dog. Раніше Ілон Маск також публікував пости в соціальних мережах, висловлюючи свою підтримку свободі слова.





Згодом до цього руху долучилися і підтримали різні діячі, зокрема голова фонду TON Стів Юн, який змінив своє зображення в акаунті на X (Twitter) на логотип Resistance Dog, а також Binance, який оновив логотип TON на деяких своїх сторінках. Цей прояв солідарності не лише продемонстрував підтримку Дурова, але й позиціонує Resistance Dog як центральний символ протестного руху, що ще більше підвищило впізнаваність токена REDO.









Мемкоїн REDO, що є частиною екосистеми TON, був представлений у січні цього року, і після арешту Дурова його популярність різко зросла. Аналітики вважають, що REDO може стати провідним мемкоїном в екосистемі TON. З 25 серпня ринкова капіталізація REDO зросла більш ніж на 250%, перевищивши 95,7 млн $. Хоча поточна ціна впала більш ніж на 46,8% від свого історичного піку, обсяг торгівлі REDO за короткий період злетів до 17 млн $, що відображає сильну реакцію ринку і широку підтримку спільноти. Незважаючи на триваючу правову невизначеність навколо Дурова, дух опору, який уособлює REDO, знаходить відгук у суспільстві.









Як мемекоїн в екосистемі TON, перспективи зростання REDO неминуче залежать від загального екологічного середовища. Арешт Дурова суттєво вплинув на екосистему TON. Згідно з даними Coingecko, ринкова капіталізація TON свого часу скоротилася на 3,77 млрд $, що вивело його з першої десятки в рейтингу ринкової капіталізації. Хоча ціни дещо відновилися, на ринку все ще панує невизначеність. Крім того, загальна заблокована вартість (TVL) TON впала більш ніж на 37% на початкових етапах події, але з тих пір відновилася до 390 млрд $.









Після інциденту кілька криптовалютних лідерів та установ вирішили збільшити свої запаси токенів TON на підтримку Дурова. Такі організації, як DWF Labs і Memeland, придбали велику кількість токенів TON на відкритому ринку. Ці дії не тільки стабілізували ринок, але й підтримали розвиток токенів REDO. Аналітики ринку очікують, що, незважаючи на поточну невизначеність, TON може пережити відскок в найближчі тижні. Історичний досвід підказує, що після початкового панічного розпродажу криптовалютний ринок часто переоцінює ситуацію і повертається до більш раціонального стану.





Щодо майбутнього TON, Річард Гелвін, співзасновник хедж-фонду DACM, який брав участь у приватних раундах TON, заявив в інтерв'ю Bloomberg, що поки що «занадто рано» визначати довгостроковий вплив затримання Дурова на Telegram і що реакція ринку на вихідних «тимчасово врахувала цю невизначеність в ціні TON». За даними CoinTelegraph, хоча арешт Дурова і раніше викликав значну волатильність, аналіз ринку вказує на те, що в найближчі тижні TON може побачити значний відскок, що позитивно вплине і на токени REDO. Незважаючи на те, що Дуров був звільнений, майбутня траєкторія REDO залишається невизначеною, і ринок все ще спостерігає за його потенційним впливом.





Арешт Дурова і рух Resistance Dog привернули безпрецедентну увагу до токенів REDO. Як символ протестного руху, REDO справив вражаючий вплив на ринок і отримав широку підтримку криптовалютної спільноти. Незважаючи на труднощі, з якими зіткнувся рух Resistance Dog, а також стрімке зростання REDO свідчать про те, що токени REDO можуть і надалі привертати інтерес ринку. У найближчі тижні, по мірі подальшого розвитку подій і переоцінки ринку, ми будемо уважно стежити за динамікою REDO і TON. Незалежно від остаточного результату, рух Resistance Dog успішно привернув увагу до токенів REDO на ринку криптовалют.



