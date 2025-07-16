Зліт екосистеми TON: MEXC роздає мільйони TON у межах свята літа

Світ блокчейну знову змінюється, й екосистема TON швидко стає центром ринку. Завдяки різкому збільшенню числа користувачів, розширенню екосистеми та зростанню вартості токенів, кожен крок TON привертаСвіт блокчейну знову змінюється, й екосистема TON швидко стає центром ринку. Завдяки різкому збільшенню числа користувачів, розширенню екосистеми та зростанню вартості токенів, кожен крок TON приверта
16 липня 2025
Світ блокчейну знову змінюється, й екосистема TON швидко стає центром ринку. Завдяки різкому збільшенню числа користувачів, розширенню екосистеми та зростанню вартості токенів, кожен крок TON привертає увагу інвесторів.

1. Зростання ринку екосистеми TON


Екосистема TON нині переживає період зростання. Ціна TON нещодавно зросла і досягла піка в 3,6 USDT, а обсяг торгівлі за 24 години перевищив 200 мільйонів USDT. Ринкова активність та ліквідність залишаються на високому рівні.


2. Синергія між MEXC та екосистемою TON


MEXC, всесвітньо визнана криптовалютна біржа, активно розширює свою присутність в екосистемі TON. У 2023 році MEXC Ventures оголосила про стратегічні інвестиції в TON, щоб спільно вивчити розвиток ширшої екосистеми блокчейну та побудувати повний замкнутий цикл від торгівлі до застосунків. З того часу обидві сторони працюють разом, щоб допомогти стимулювати зростання користувачів гаманця «TON Space», інтегрованого в Telegram. Паралельно MEXC запустила торгову зону без комісії для TON, що значно знизило вхідний бар'єр та сприяло подальшому розширенню екосистеми.

3. Численні події з просування: розблокуйте винагороди екосистеми TON


Щоб допомогти користувачам легше освоїти екосистему TON та отримати з неї користь, на MEXC буде запущено кілька подій, які відбуватимуться із 17:00, 21 травня до 17:00, 20 червня 2025 р. (за Києвом).

Подія 1. Торгуйте парами TON без комісії


У період проведення події користувачі MEXC можуть скористатися відсутністю комісій для наступних спотових торгових пар: TON/USDT, TON/USDC, TON/EUR, а також для ф'ючерсів TONUSDT. Крім того, за зняття TON, USDE та інших токенів у мережі TON також не стягуватимуться комісії.

Подія 2. Здійснюйте стейкінг TON, досягаючи APR до 400% (ексклюзивно для нових користувачів)


У період події нові користувачі, що здійснюють стейкінг TON, можуть досягти APR до 400%.

Подія 3. Утримуйте USDE та заробляйте APR до 8% щодня


Мережа TON тепер підтримує депозити та зняття USDE. Під час події користувачі, які утримують у своєму спотовому гаманці щонайменше 0,1 USDE, зможуть досягати APR до 8% щодня.

Подія 4. Торгуйте TON на споті, щоб розділити 32 500 TON


Користувачі, які виконають завдання зі спотової торгівлі TON у період події, матимуть право розділити пул винагород у розмірі 32 500 TON залежно від обсягу їхньої торгівлі.

Подія 5. Торгуйте ф'ючерсами, щоб розділити 100 000 USDT у вигляді ф'ючерсних бонусів


Під час події користувачі, які здійснили хоча б одну угоду з ф'ючерсами TONUSDT на будь-яку суму, можуть взяти участь у завданні «Вітальний бонус для нових користувачів ф'ючерсів» та розділити 50 000 USDT у вигляді ф'ючерсних бонусів. Крім того, користувачі можуть взяти участь у завданні "Таблиця лідерів ф'ючерсів", щоб отримати шанс виграти ще 50 000 USDT у вигляді бонусів.

Приєднуйтесь до події «Тріумф TON» та візьміть участь в ексклюзивних винагородах та завданнях.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Усі інвестиційні рішення та результати є виключною відповідальністю користувача.

