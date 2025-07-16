З офіційним запуском протоколу стабільної прибутковості Ethena від Ethereum в мережі TON, екосистема TON DeFi значно розширилася. Використовуючи USDe (криптовалютні долари ончейн) та форму стейкінгу tЗ офіційним запуском протоколу стабільної прибутковості Ethena від Ethereum в мережі TON, екосистема TON DeFi значно розширилася. Використовуючи USDe (криптовалютні долари ончейн) та форму стейкінгу t
Навчання/Аналіз ринку/Зона подій/Посібник з ...ютні долари

Посібник з TON DeFi: як заробляти криптовалютні долари

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
TONCOIN
TON$2.087-21.80%
DeFi
DEFI$0.001361-14.93%
Ethena USDe
USDE$0.9992-0.09%
MicroVisionChain
SPACE$0.1529-8.38%
Ambire Wallet
WALLET$0.02318-17.80%

З офіційним запуском протоколу стабільної прибутковості Ethena від Ethereum в мережі TON, екосистема TON DeFi значно розширилася. Використовуючи USDe (криптовалютні долари ончейн) та форму стейкінгу tsUSDe, користувачі можуть брати участь у децентралізованих фінансах (DeFi) та отримувати значний прибуток без серйозних ризиків волатильності. Це нововведення не тільки знижує бар'єр входу для новачків, але й забезпечує TON критично важливою інфраструктурою для стабільного рівня активів.

У цій статті ми надамо комплексне пояснення 4 аспектів, як використовувати TON DeFi: вибір гаманця, купівля активів, процес стейкінгу та стратегії прибутковості, допомагаючи користувачам ефективно отримати доступ до системи стабільної прибутковості ончейн.

1. Виберіть гаманець, що підтримує TON


Перш ніж брати участь у TON DeFi, користувачам необхідно вибрати один з основних гаманців, який підтримує TON, зокрема:

  • TON Space (нативний гаманець Telegram @Wallet): доступний через розділ «Гаманець» у налаштуваннях Telegram або за допомогою пошуку «@Wallet».
  • MyTonWallet: доступний шляхом завантаження застосунку або доступу до мінізастосунку, надіславши повідомлення «@MyApp» у Telegram.
  • TonHub: завантажте застосунок-гаманець TonHub безпосередньо.
  • TONKeeper: доступ через завантаження застосунку TONKeeper або надіславши повідомлення @TonKeeper у Telegram.

Усі ці гаманці підтримують отримання USDe та tsUSDe та мають інтегровану функцію DeFi-стейкінгу.

2. Купівля USDe в мережі TON


USDe — це ончейн-актив у доларах США, випущений протоколом Ethena. Користувачі можуть купити USDe трьома такими способами:

  • Кросчейн-міст: користувачі можуть купувати USDe в основній мережі Ethereum, Arbitrum, Solana або Base та з'єднувати його з мережею TON через LayerZero та Stargate.
  • Безпосередня купівля на TON: користувачі можуть використовувати вбудовану функцію обміну в гаманцях або підключатися до децентралізованих бірж (таких як DeDust та StonFi), щоб обмінювати USDT або інші активи безпосередньо на USDe.
  • Зняття коштів через централізовані біржі: після купівлі USDe на підтримуваних платформах, таких як MEXC, користувачі можуть знімати кошти безпосередньо на свої самокастодіальні гаманці TON, такі як TON Space або TONKeeper.

Примітка: переконайтеся, що у вас заздалегідь підготовлені токени TON для покриття комісій за транзакції в мережі під час операцій.

3. Як отримати tsUSDe (staked USDe) на TON


tsUSDe — це дохідний сертифікатний актив, що користувачі отримують через стейкінг USDe в протоколі Ethena для участі в механізмі стабільної прибутковості. Процес купівлі дещо відрізняється залежно від використовуваного гаманця:

  • TON Space: користувачам потрібно перейти до розділу USDe в гаманці, потім знайти функцію стейкінгу Ethena та натиснути на «Stake» або «Start Earning», щоб конвертувати USDe в tsUSDe.
  • MyTonWallet: натиснувши на баланс USDe або на кнопку «Earn», користувачі опиняться на сторінці стейкінгу, щоб завершити конвертацію USDe в tsUSDe.
  • TonHub: у розділі «Earnings» натисніть на «Start Earning», виберіть USDe, а потім натисніть на «Top Up», щоб здійснити стейкінг.
  • TONKeeper: користувачам TONKeeper потрібно використовувати спеціальний застосунок для стейкінгу, наданий StonFi. У цьому застосунку користувачі можуть здійснити стейкінг наявних USDe або купити USDe за допомогою USDT безпосередньо в застосунку та здійснити їх стейкінг, щоб отримати tsUSDe. Після стейкінгу tsUSDe автоматично з'явиться в гаманці.

4. Три стратегії отримання прибутку для участі в TON DeFi


Протокол Ethena на TON пропонує стабільні активи та комплексний шлях до отримання прибутку через tsUSDe та модулі ліквідності. Користувачі можуть вибрати одну з наступних трьох стратегій на основі простоти використання та толерантності до ризику, щоб отримувати прибутки ончейн:

4.1 Утримуйте tsUSDe для отримання винагород за протоколом


tsUSDe — це нативний прибутковий актив, який автоматично накопичує винагороди за протоколом:

  • Дохідність розподіляється кожні 8 годин, з поточною базовою річною ставкою приблизно 8%.
  • Додаткові винагороди Toncoin (TON) можна отримати через прив'язку гаманця або взаємодію зі стимулами, що збільшує загальну річну дохідність до 15%–20%.
  • Підтримувані платформи включають TON Space, MyTonWallet, TonHub та TONKeeper.


4.2 Стейкінг USDT через гаманець Telegram


  • Використовуйте функцію @Wallet у Telegram, щоб депонувати USDT у сховища, що підтримуються Ethena, здійснювати стейкінг та отримувати періодичну дохідність.
  • Немає потреби у складних кросчейн-свопах або конвертаціях, що робить його зручним для початківців, надаючи стабільну прибутковість.


4.3 Забезпечення ліквідності на децентралізованих біржах (DEX) для отримання комісій та винагород


Користувачі можуть поєднувати USDe або tsUSDe з USDT та забезпечувати ліквідність на децентралізованих біржах, таких як StonFi та DeDust, щоб заробляти:

  • Комісії за торгівлю;
  • Стимули за протоколом Ethena;
  • Стимули за ліквідність Toncoin (залежно від графіків активності).

Примітка: переконайтеся, що ви маєте еквівалентну суму активів у своєму гаманці під час додавання ліквідності, щоб мінімізувати прослизання.

5. Поширені запитання


Запитання
Відповіді
Як користувачі можуть отримати USDe в мережі TON?
USDe можна отримати шляхом зняття коштів із централізованих бірж, кросчейн-мостів або обміну активами безпосередньо в мережі TON.
Який процес отримання tsUSDe?
tsUSDe можна отримати виключно шляхом стейкінгу USDe в підтримуваних гаманцях TON; безпосереднє карбування tsUSDe недоступне.
Які методи дають право на отримання винагород за утримання tsUSDe?
Винагорода за утримання tsUSDe застосовується лише до активів, що зберігаються в підтримуваних гаманцях; децентралізовані біржі або некастодіальні адреси не підтримуються.

6. Нова парадигма стабільної дохідності з ончейн-активів у доларах США


Розгортання Ethena в мережі TON знаменує собою значний крок до масового впровадження активів зі стабільною дохідністю в екосистемах блокчейну. Через USDe та tsUSDe користувачі можуть брати участь у DeFi та отримувати прибутки ончейн без ризиків високої волатильності. Це не тільки знижує бар'єр для входу, але й підвищує компонування та практичну цінність ончейн-активів.

Завдяки постійним удосконаленням інфраструктури гаманців TON, технології мостів між блокчейнами та протоколів DeFi, Ethena готова стати ключовим рішенням для стабільних активів у мережі TON. Для користувачів, які шукають стабільної дохідності через ончейн-активи в доларах США, зараз саме час взяти участь у TON DeFi.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT