Посібник з TON DeFi: як заробляти криптовалютні долари

З офіційним запуском протоколу стабільної прибутковості Ethena від Ethereum в мережі TON , екосистема TON DeFi значно розширилася. Використовуючи USDe (криптовалютні долари ончейн) та форму стейкінгу tsUSDe, користувачі можуть брати участь у децентралізованих фінансах (DeFi) та отримувати значний прибуток без серйозних ризиків волатильності. Це нововведення не тільки знижує бар'єр входу для новачків, але й забезпечує TON критично важливою інфраструктурою для стабільного рівня активів.





У цій статті ми надамо комплексне пояснення 4 аспектів, як використовувати TON DeFi: вибір гаманця, купівля активів, процес стейкінгу та стратегії прибутковості, допомагаючи користувачам ефективно отримати доступ до системи стабільної прибутковості ончейн.









Перш ніж брати участь у TON DeFi, користувачам необхідно вибрати один з основних гаманців, який підтримує TON, зокрема:





TON Space (нативний гаманець Telegram @Wallet): доступний через розділ «Гаманець» у налаштуваннях Telegram або за допомогою пошуку «@Wallet».

MyTonWallet: доступний шляхом завантаження застосунку або доступу до мінізастосунку, надіславши повідомлення «@MyApp» у Telegram.

TonHub: завантажте застосунок-гаманець TonHub безпосередньо.

TONKeeper: доступ через завантаження застосунку TONKeeper або надіславши повідомлення @TonKeeper у Telegram.





Усі ці гаманці підтримують отримання USDe та tsUSDe та мають інтегровану функцію DeFi-стейкінгу.









USDe — це ончейн-актив у доларах США, випущений протоколом Ethena. Користувачі можуть купити USDe трьома такими способами:





Кросчейн-міст: користувачі можуть купувати USDe в основній мережі Ethereum, Arbitrum, Solana або Base та з'єднувати його з мережею TON через LayerZero та користувачі можуть купувати USDe в основній мережі Ethereum, Arbitrum, Solana або Base та з'єднувати його з мережею TON через LayerZero та Stargate

Безпосередня купівля на TON: користувачі можуть використовувати вбудовану функцію обміну в гаманцях або підключатися до децентралізованих бірж (таких як DeDust та StonFi), щоб обмінювати USDT або інші активи безпосередньо на USDe.

Зняття коштів через централізовані біржі: після купівлі USDe на підтримуваних платформах, таких як після купівлі USDe на підтримуваних платформах, таких як MEXC , користувачі можуть знімати кошти безпосередньо на свої самокастодіальні гаманці TON, такі як TON Space або TONKeeper.





Примітка: переконайтеся, що у вас заздалегідь підготовлені токени TON для покриття комісій за транзакції в мережі під час операцій.









tsUSDe — це дохідний сертифікатний актив, що користувачі отримують через стейкінг USDe в протоколі Ethena для участі в механізмі стабільної прибутковості. Процес купівлі дещо відрізняється залежно від використовуваного гаманця:





TON Space : користувачам потрібно перейти до розділу USDe в гаманці, потім знайти функцію стейкінгу Ethena та натиснути на «Stake» або «Start Earning», щоб конвертувати USDe в tsUSDe.

MyTonWallet : натиснувши на баланс USDe або на кнопку «Earn», користувачі опиняться на сторінці стейкінгу, щоб завершити конвертацію USDe в tsUSDe.

TonHub : у розділі «Earnings» натисніть на «Start Earning», виберіть USDe, а потім натисніть на «Top Up», щоб здійснити стейкінг. : у розділі «Earnings» натисніть на «Start Earning», виберіть USDe, а потім натисніть на «Top Up», щоб здійснити стейкінг.

TONKeeper: користувачам : користувачам TONKeeper потрібно використовувати спеціальний застосунок для стейкінгу, наданий StonFi . У цьому застосунку користувачі можуть здійснити стейкінг наявних USDe або купити USDe за допомогою USDT безпосередньо в застосунку та здійснити їх стейкінг, щоб отримати tsUSDe. Після стейкінгу tsUSDe автоматично з'явиться в гаманці.









Протокол Ethena на TON пропонує стабільні активи та комплексний шлях до отримання прибутку через tsUSDe та модулі ліквідності. Користувачі можуть вибрати одну з наступних трьох стратегій на основі простоти використання та толерантності до ризику, щоб отримувати прибутки ончейн:









tsUSDe — це нативний прибутковий актив, який автоматично накопичує винагороди за протоколом:





Дохідність розподіляється кожні 8 годин, з поточною базовою річною ставкою приблизно 8%.

Додаткові винагороди Toncoin (TON) можна отримати через прив'язку гаманця або взаємодію зі стимулами, що збільшує загальну річну дохідність до 15%–20%.

Підтримувані платформи включають TON Space, MyTonWallet, TonHub та TONKeeper.













Використовуйте функцію @Wallet у Telegram, щоб депонувати USDT у сховища, що підтримуються Ethena, здійснювати стейкінг та отримувати періодичну дохідність.

Немає потреби у складних кросчейн-свопах або конвертаціях, що робить його зручним для початківців, надаючи стабільну прибутковість.













Користувачі можуть поєднувати USDe або tsUSDe з USDT та забезпечувати ліквідність на децентралізованих біржах, таких як StonFi та DeDust, щоб заробляти:





Комісії за торгівлю;

Стимули за протоколом Ethena;

Стимули за ліквідність Toncoin (залежно від графіків активності).





Примітка: переконайтеся, що ви маєте еквівалентну суму активів у своєму гаманці під час додавання ліквідності, щоб мінімізувати прослизання.









Запитання Відповіді Як користувачі можуть отримати USDe в мережі TON? USDe можна отримати шляхом зняття коштів із централізованих бірж, кросчейн-мостів або обміну активами безпосередньо в мережі TON. Який процес отримання tsUSDe? tsUSDe можна отримати виключно шляхом стейкінгу USDe в підтримуваних гаманцях TON; безпосереднє карбування tsUSDe недоступне. Які методи дають право на отримання винагород за утримання tsUSDe? Винагорода за утримання tsUSDe застосовується лише до активів, що зберігаються в підтримуваних гаманцях; децентралізовані біржі або некастодіальні адреси не підтримуються.









Розгортання Ethena в мережі TON знаменує собою значний крок до масового впровадження активів зі стабільною дохідністю в екосистемах блокчейну. Через USDe та tsUSDe користувачі можуть брати участь у DeFi та отримувати прибутки ончейн без ризиків високої волатильності. Це не тільки знижує бар'єр для входу, але й підвищує компонування та практичну цінність ончейн-активів.





Завдяки постійним удосконаленням інфраструктури гаманців TON, технології мостів між блокчейнами та протоколів DeFi, Ethena готова стати ключовим рішенням для стабільних активів у мережі TON. Для користувачів, які шукають стабільної дохідності через ончейн-активи в доларах США, зараз саме час взяти участь у TON DeFi.



