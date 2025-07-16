Посібник з TON DeFi: як заробляти криптовалютні долари

З офіційним запуском протоколу стабільної прибутковості Ethena від Ethereum в мережі TON, екосистема TON DeFi значно розширилася. Використовуючи USDe (криптовалютні долари ончейн) та форму стейкінгу tsUSDe, користувачі можуть брати участь у децентралізованих фінансах (DeFi) та отримувати значний прибуток без серйозних ризиків волатильності. Це нововведення не тільки знижує бар'єр входу для новачків, але й забезпечує TON критично важливою інфраструктурою для стабільного рівня активів.
У цій статті ми надамо комплексне пояснення 4 аспектів, як використовувати TON DeFi: вибір гаманця, купівля активів, процес стейкінгу та стратегії прибутковості, допомагаючи користувачам ефективно отримати доступ до системи стабільної прибутковості ончейн.
Перш ніж брати участь у TON DeFi, користувачам необхідно вибрати один з основних гаманців, який підтримує TON, зокрема:
TON Space (нативний гаманець Telegram @Wallet): доступний через розділ «Гаманець» у налаштуваннях Telegram або за допомогою пошуку «@Wallet».
MyTonWallet: доступний шляхом завантаження застосунку або доступу до мінізастосунку, надіславши повідомлення «@MyApp» у Telegram.
TonHub: завантажте застосунок-гаманець TonHub безпосередньо.
TONKeeper: доступ через завантаження застосунку TONKeeper або надіславши повідомлення @TonKeeper у Telegram.
Усі ці гаманці підтримують отримання USDe та tsUSDe та мають інтегровану функцію DeFi-стейкінгу. USDe — це ончейн-актив у доларах США, випущений протоколом Ethena. Користувачі можуть купити USDe трьома такими способами:
Примітка: переконайтеся, що у вас заздалегідь підготовлені токени TON для покриття комісій за транзакції в мережі під час операцій.
tsUSDe — це дохідний сертифікатний актив, що користувачі отримують через стейкінг USDe в протоколі Ethena для участі в механізмі стабільної прибутковості. Процес купівлі дещо відрізняється залежно від використовуваного гаманця:
TON Space: користувачам потрібно перейти до розділу USDe в гаманці, потім знайти функцію стейкінгу Ethena та натиснути на «Stake» або «Start Earning», щоб конвертувати USDe в tsUSDe.
MyTonWallet: натиснувши на баланс USDe або на кнопку «Earn», користувачі опиняться на сторінці стейкінгу, щоб завершити конвертацію USDe в tsUSDe.
TonHub: у розділі «Earnings» натисніть на «Start Earning», виберіть USDe, а потім натисніть на «Top Up», щоб здійснити стейкінг. TONKeeper: користувачам TONKeeper потрібно використовувати спеціальний застосунок для стейкінгу, наданий StonFi. У цьому застосунку користувачі можуть здійснити стейкінг наявних USDe або купити USDe за допомогою USDT безпосередньо в застосунку та здійснити їх стейкінг, щоб отримати tsUSDe. Після стейкінгу tsUSDe автоматично з'явиться в гаманці.
Протокол Ethena на TON пропонує стабільні активи та комплексний шлях до отримання прибутку через tsUSDe та модулі ліквідності. Користувачі можуть вибрати одну з наступних трьох стратегій на основі простоти використання та толерантності до ризику, щоб отримувати прибутки ончейн:
tsUSDe — це нативний прибутковий актив, який автоматично накопичує винагороди за протоколом:
Дохідність розподіляється кожні 8 годин, з поточною базовою річною ставкою приблизно 8%.
Додаткові винагороди Toncoin (TON) можна отримати через прив'язку гаманця або взаємодію зі стимулами, що збільшує загальну річну дохідність до 15%–20%.
Підтримувані платформи включають TON Space, MyTonWallet, TonHub та TONKeeper.
Використовуйте функцію @Wallet у Telegram, щоб депонувати USDT у сховища, що підтримуються Ethena, здійснювати стейкінг та отримувати періодичну дохідність.
Немає потреби у складних кросчейн-свопах або конвертаціях, що робить його зручним для початківців, надаючи стабільну прибутковість.
Користувачі можуть поєднувати USDe або tsUSDe з USDT та забезпечувати ліквідність на децентралізованих біржах, таких як StonFi та DeDust, щоб заробляти:
Примітка: переконайтеся, що ви маєте еквівалентну суму активів у своєму гаманці під час додавання ліквідності, щоб мінімізувати прослизання.
Запитання
Відповіді
Як користувачі можуть отримати USDe в мережі TON?
USDe можна отримати шляхом зняття коштів із централізованих бірж, кросчейн-мостів або обміну активами безпосередньо в мережі TON.
Який процес отримання tsUSDe?
tsUSDe можна отримати виключно шляхом стейкінгу USDe в підтримуваних гаманцях TON; безпосереднє карбування tsUSDe недоступне.
Які методи дають право на отримання винагород за утримання tsUSDe?
Винагорода за утримання tsUSDe застосовується лише до активів, що зберігаються в підтримуваних гаманцях; децентралізовані біржі або некастодіальні адреси не підтримуються.
Розгортання Ethena в мережі TON знаменує собою значний крок до масового впровадження активів зі стабільною дохідністю в екосистемах блокчейну. Через USDe та tsUSDe користувачі можуть брати участь у DeFi та отримувати прибутки ончейн без ризиків високої волатильності. Це не тільки знижує бар'єр для входу, але й підвищує компонування та практичну цінність ончейн-активів.
Завдяки постійним удосконаленням інфраструктури гаманців TON, технології мостів між блокчейнами та протоколів DeFi, Ethena готова стати ключовим рішенням для стабільних активів у мережі TON. Для користувачів, які шукають стабільної дохідності через ончейн-активи в доларах США, зараз саме час взяти участь у TON DeFi.
Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.