TOKYO BEAST: нова ера крипторозважальної індустрії інтелектуальної власності, що поєднує віртуальність і реальність

Tokyo Beast ─ перший крипторозважальний проєкт інтелектуальної власності (Crypto Entertainment IP) від провідної японської команди розробників ігор. Платформа об'єднує блокчейн-активи, створення інтелектуальної власності та розважальний контент у перспективний досвід. Тут NFT перетворюються на цифрові форми життя з чітко вираженою ідентичністю та долею, а не залишаються просто предметами колекціонування. Кожен учасник допомагає будувати нову екосистему криптовалютних розваг.





Внутрішньоігрова еволюція та володіння долею ончейн сигналізують про початок революції у сфері розваг на основі Web3.









TOKYO BEAST ─ флагманський проєкт Crypto Entertainment IP, що поєднує технології Web2 та Web3 для створення розважальної екосистеми, яка поєднує в собі інвестиційний потенціал та захопливий ігровий процес. Проєкт має подвійну архітектуру: BASE для культивування ончейн-активів та TRIALS для участі у створенні контенту.





Ця структура дає гравцям справжнє право власності на активи в блокчейні, забезпечуючи при цьому високоякісний ігровий досвід. В основі екосистеми лежить токен TOKYO GAMES TOKEN (TGT) , який пов'язує всі розважальні компоненти, механізми управління активами та майбутні випуски ААА-ігор, створюючи стабільно масштабовану крипторозважальну платформу.









TOKYO BEAST ─ це більше, ніж просто гра. Це повноцінна екосистема, що складається з двох взаємопов'язаних систем:





Система BASE: зосереджена на управлінні внутрішньоігровими активами, надаючи гравцям можливість культивації BEAST NFT, придбання ресурсів та торгівлі активами.

Система TRIALS: зосереджена на змагальному та інтерактивному ігровому процесі, що включає PvP-битви, прогнозування матчів і турнірні змагання.





Ці дві системи працюють незалежно, але органічно взаємодіють, пропонуючи гравцям подвійний досвід: грати, не утримуючи токени; утримувати токени без активної гри; або комбінувати обидві системи, щоб отримати максимальну винагороду та задоволення від гри.









Команда розробників TOKYO BEAST об'єднує ключових членів з провідних японських студій консольних та мобільних ігор, кожен з яких працював над відомими іграми як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні. Вони володіють винятковим досвідом у побудові світу та створенні контенту. За підтримки амбітного бюджету проєкт має на меті створити першу широкомасштабну Web3-інтелектуальну власність, якість контенту якої не поступатиметься кращим зразкам Web2-продукції.









Бачення TOKYO BEAST виходить за межі простої Web3-гри, проєкт прагне стати по-справжньому криптовалютною розважальною ІВ-компанією. Місія TOKYO BEAST включає в себе:





Стерти межі між Web2 та Web3

Збалансувати захопливі розваги з інвестиційною віддачею

Забезпечити майбутній досвід, де "гра — це актив, а інтелектуальна власність — це бренд"









Як флагманський актив TOKYO BEAST і більш широкої платформи TGT , TGT не тільки втілює внутрішню цінність платформи, але й забезпечує різноманітні функціональні варіанти використання в екосистемі:









Гравці можуть використовувати TGT для купівлі двох основних внутрішньоігрових токенів: коштовностей та дорогоцінних каменів, які потім використовуються для покращення персонажів, купівлі предметів, розблокування функцій та інших основних ігрових дій.









Власники можуть отримувати подвійну винагороду, здійснюючи стейкінг TGT:





Отримуйте винагороду за стейкінг TGT

Шанс отримати рідкісні NFT на тему BEAST RAWDISK





Цей механізм ефективно стимулює довгострокове утримання TGT, збільшуючи дефіцит токенів та їхню циркуляційну вартість.









Проєкт спрямовує частину доходу від продажу внутрішньоігрових токенів на викуп TGT, створюючи замкнутий цикл створення вартості та дефляційну модель, яка лежить в основі ринкової ціни TGT.





Примітка: TGT випущено компанією Play3 Ltd.; фірма-розробник TOKYO BEAST не несе безпосередньої відповідальності за будь-які аспекти TGT.









TOKYO BEAST є наріжним каменем більш широкої екосистеми TGT, розширюючи можливості утіліті токена за допомогою декількох модулів контенту:





CLASH — щоденна взаємодія з прогнозами: поза «Вибір чемпіонів» на вихідних гравці можуть брати участь у щоденних прогнозах ігор у будні дні, стейкаючи TGT для розміщення прогнозів і поєднання контенту зі залученням активів.

FUSION — спільні брендовані NFT-колаборації: співпраця з популярними NFT-проєктами, аніме та геймерською інтелектуальною власністю для запуску спільних «BEAST NFT», що підвищує їхню культурну привабливість та колекційну цінність.

ITEMIZE — фізичний мерч: розробка одягу, аксесуарів та інших брендованих товарів на тему Tokyo Beast, щоб користувачі могли продемонструвати свою віртуальну ідентичність у реальному світі.

CARDS — бої з фізичними торговими картками: перетворення персонажів BEAST на колекційні картки, які користувачі зможуть колекціонувати та брати участь у легкій змагальній грі, поєднуючи онлайн та офлайн досвід.

ANIMATION — візуальне розширення розповіді: створення анімаційного контенту та інших візуальних медіа для поглиблення розповіді про світ і персонажів Tokyo Beast, заповнення наративних прогалин, не охоплених ігровим процесом TRIALS.

PARTY — офлайн-заходи для спільноти : масштабні вечірки та ексклюзивні VIP-зустрічі для власників NFT з метою зміцнення зв'язків у спільноті та проєктних ритуалів.

SPACE — тематичні концептуальні магазини та партнерства: запуск концептуальних магазинів під брендом Tokyo Beast та співпраця з основними комерційними брендами, щоб знизити бар'єри входу для залучення Web3.









TOKYO BEAST поєднує розваги, культуру та криптоактиви на одній платформі. Це одночасно і проєкт інтелектуальної власності, і демонстрація того, як можна вивести блокчейн-контент на широку аудиторію. Багато блокчейн-ігор все ще покладаються на базову модель «грати, щоб заробляти»; TOKYO BEAST виходить за межі цієї моделі завдяки команді експертів з розробки контенту, звуковій токеноміці та модульним розважальним розширенням, які інтегрують ігри, інтелектуальну власність, комерцію та блокчейн.





З розвитком платформи TGT, TOKYO BEAST прагне стати еталоном у сфері розваг Web3, залучаючи творців і користувачів до справді криптовалютного досвіду.





TGT пройшов лістинг на біржі MEXC для спотової та ф'ючерсної торгівлі. Щоб купити TGT:





1) Відкрийте та увійдіть в застосунок MEXC або на офіційний вебсайт

2) Введіть TGT у рядку пошуку та виберіть спотову або фʼючерсну торгівлю.

3) Виберіть тип ордера, введіть кількість та ціну і завершіть угоду.









Ви також можете перейти до сторінки події MEXC Airdrop+ , щоб приєднатися до аірдропу TGT та заробити додаткові винагороди.





TOKYO BEAST ─ довгоочікувана розважальна революція і стартовий майданчик для безмежних можливостей на платформі TGT.



