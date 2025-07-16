Кожен криптоцикл має свою домінуючу тему, і, без сумніву, ШІ+ став одним з найпотужніших наративів цього «бичачого» ринку. Серед помітних подій слід відзначити сплеск кількості ШІ-агентів, які перехопКожен криптоцикл має свою домінуючу тему, і, без сумніву, ШІ+ став одним з найпотужніших наративів цього «бичачого» ринку. Серед помітних подій слід відзначити сплеск кількості ШІ-агентів, які перехоп
Навчання/Learn/Рекомендоване/Розквіт BUZ...eFi-агентів

Розквіт BUZZ: початок трансформації DeFi-агентів

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Галузеві новини
Hive AI
BUZZ$0.002706-19.56%
DeFi
DEFI$0.00136-15.00%
HIVE
HIVE$0.1381-19.38%
Sleepless AI
AI$0.0758-34.87%

Кожен криптоцикл має свою домінуючу тему, і, без сумніву, ШІ+ став одним з найпотужніших наративів цього «бичачого» ринку. Серед помітних подій слід відзначити сплеск кількості ШІ-агентів, які перехоплюють левову частку ліквідності ончейн. З розвитком агентів, керованих штучним інтелектом, з'являється нова хвиля - DeFi-агенти, сповнені життєвої сили і перспектив. Оскільки токен BUZZ займає центральне місце в цьому секторі, що розвивається, очевидно, що DeFi-агенти готові очолити наступну хвилю зростання та інновацій в децентралізованих фінансах.

Блискавичний злет Hive AI (BUZZ): від скромного початку до лідера ринку


Стрімке зростання токена *URLS-BUZZ_USDT* ілюструє величезний потенціал DeFi-агентів. BUZZ злетів у 75 разів, досягнувши ринкової капіталізації у 44,66 мільйона $ і вражаючого обсягу торгівлі у 96,1 мільйона $. Ці вибухові цифри свідчать про сильну ринкову валідацію концепції DeFi-агентів, і BUZZ швидко зарекомендував себе як лідер в цьому просторі.


В основі інновацій Hive AI лежить принципово новий підхід до DeFi-технологій. Платформа поєднує в собі передові алгоритми та технологію смартконтрактів, щоб запропонувати розумну та ефективну платформу для комплексного управління активами. Власні алгоритми BUZZ аналізують ринкові тенденції та вподобання користувачів для створення персоналізованих інвестиційних стратегій, а смартконтракти гарантують прозорість та безпеку, надаючи надійні та ефективні фінансові послуги.

Після дебюту на MEXC *URLS-BUZZ_USDT* продовжує бити рекорди, перевищивши позначку в 0,1 USDT і досягнувши піку в 0,14964 USDT. Це досягнення підкреслює позицію Hive AI (BUZZ) як лідера в сфері DeFi-агентів, з потужним імпульсом, що стимулює його подальший розвиток.


Успіх BUZZ не випадковий, це прямий результат сміливого, інноваційного бачення Hive AI. Створений на базі блокчейну Solana, Hive AI використовує інтерфейси природної мови для перетворення складних DeFi-операцій, від торгівлі та стейкінгу до кредитування, на прості та зручні для користувача процеси. За допомогою декількох простих команд у чаті Hive AI руйнує бар'єри, які традиційно ускладнювали навігацію в DeFi-сфері для пересічного користувача.

У Hive користувачі можуть без особливих зусиль доручити штучному інтелекту виконувати широкий спектр завдань DeFi, таких як укладання угод, управління ставками, оптимізація ліквідності та аналіз настроїв. Особливістю цієї платформи є використання спеціалізованих ШІ-агентів, кожен з яких призначений для виконання певних завдань. Модульна екосистема платформи дозволяє вільно комбінувати її компоненти і пропонує гнучкість інтеграції сторонніх інструментів через стандартизований фреймворк, демонструючи чудову масштабованість і адаптивність.

Революція в DeFi з автономними агентами


Агенти DeFi — це інтелектуальні програми, які трансформують управління фінансами завдяки автоматизації в межах децентралізованих фінансів. Працюючи прозоро і безпечно в мережах блокчейн за допомогою смартконтрактів і складних алгоритмів, ці самодостатні програми виконують складні завдання, такі як управління портфелем і торгівля, без втручання людини, значно знижуючи ризик ручних помилок, поширених у традиційних фінансах. Їх інноваційність полягає в поєднанні виконання "без довіри" з адаптивністю в режимі реального часу. Ці системи безперервно відстежують ринкові умови і автоматично коригують стратегії для оптимізації прибутковості. Кожна транзакція та операція незмінно записується в блокчейн, забезпечуючи повну аудиторську перевірку та відстеження ефективності. Що відрізняє DeFi-агентів від ШІ-агентів, так це їхня унікальна автономність і підвищений рівень безпеки.

Що відрізняє DeFi-агентів, так це їх безпрецедентна простота використання в порівнянні з традиційними DeFi-застосунками. У той час як більшість протоколів DeFi вимагають складних технічних знань і навігації на різних платформах, DeFi-агенти надають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який справляється з цими складнощами "за лаштунками". Цей спрощений досвід зберігає всі переваги децентралізованих фінансів, усуваючи при цьому круту криву навчання, яка історично стримувала широке впровадження.

Цей технологічний прорив полягає не лише в автоматизації, а й у покращенні користувацького досвіду. Використовуючи інтерфейси на природній мові, DeFi-агенти усувають складність традиційних фінансових застосунків, полегшуючи користувачам інтеграцію в екосистему DeFi-технологій. Оскільки простір продовжує зростати, все більше користувачів відкривають для себе переваги DeFi-агентів, які надають не тільки кращі фінансові послуги, але й нові можливості для інвестицій.

Як долучитися до DeFi-агентів


З огляду на вражаюче зростання BUZZ і перспективне майбутнє DeFi-агентів, багато інвесторів прагнуть приєднатися до цього руху. Однак на швидкоплинному і волатильному ринку дуже важливо підходити до інвестицій з обережністю і ретельно обмірковувати платформу, на якій ви вирішили торгувати.

MEXC, криптовалютна біржа, що викликає довіру у всьому світі, є ідеальним вибором для інвесторів, які бажають взяти участь у трансформації DeFi-агентів. Відома своїм широким вибором торгових пар, зручним користувацьким інтерфейсом та першокласними послугами, MEXC є безпечною платформою для торгівлі *URLS-BUZZ_USDT*.

Ось як здійснювати торгівлю *URLS-BUZZ_USDT* за допомогою застосунку MEXC:

Крок 1. Увійдіть у застосунок MEXC і торкніться [Торгівля].
Крок 2. Виберіть [Спот], а потім знайдіть "BUZZ/USDT" у списку торгових пар.
Крок 3. Торкніться [Купити BUZZ], щоб завершити транзакцію.


Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Короткий опис1) Визначне досягнення: BINANCELIFE (BINANCELIFE) став першим китайським мемкоїном, що дебютував на Binance, зруйнувавши ринкові традиції.2) Вибухове зростання: менше ніж за три дні після

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Короткий описRecall використовує децентралізовані ринкові механізми, щоб дозволити спільноті вирішувати, які навички ШІ необхідні, а не залишати це на розсуд кількох великих технологічних компаній.Ток

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Короткий описUSDf — це синтетичний долар з надмірним забезпеченням на базі Ethereum з поточною циркуляційною пропозицією близько 1,899 мільярда, займаючи 202-гу позицію на ринку.USDf підтримує як стей

Що таке Espresso: відновлення цілісності фрагментованого блокчейн-світу за допомогою 100 нодів

Що таке Espresso: відновлення цілісності фрагментованого блокчейн-світу за допомогою 100 нодів

Короткий опис1) Espresso використовує децентралізований консенсус BFT для швидкого підтвердження транзакцій (до шести секунд) для всіх під'єднаних блокчейнів.2) Як глобальний рівень підтвердження, Esp

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT