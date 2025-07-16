Структура мережі та переваги децентралізації FAT

Архітектура FAT представляє собою розподілену блокчейн-мережу, побудовану на передових криптографічних принципах. FAT є токеном ERC-20, розгорнутим на блокчейні Ethereum, який використовує надійну децентралізовану інфраструктуру Ethereum для своїх операцій. На відміну від централізованих систем, FAT використовує повністю розподілений реєстр, який підтримується на тисячах незалежних вузлів Ethereum по всьому світу. Мережа FAT складається з декількох основних компонентів:
Типи вузлів у екосистемі FAT включають повні вузли (підтримка повних копій блокчейну), легковажні вузли (зберігання лише релевантної інформації) та валідаторні вузли (підтвердження транзакцій через PoS). Ця структура мережі гарантує, що FAT отримує користь від безпеки, масштабованості та децентралізації Ethereum.
У контексті FAT, децентралізація означає розподіл контролю та валідації по всій глобальній мережі Ethereum, замість залежності від однієї організації. Ця децентралізована структура мережі досягається за допомогою криптографічної верифікації та демократичного управління Ethereum, що гарантує, що жодна окрема сторона не може контролювати токен FAT або його транзакції. Права розподіляються через систему управління на основі токенів Ethereum, де власники ETH (а також користувачі токенів FAT) беруть участь у прийнятті рішень мережі.
Валідатори на Ethereum забезпечують безпеку мережі, верифікуючи транзакції, пропонуючи блоки та беручи участь у управлінні. Їх стейкнуті ETH служать фінансовим стимулом для чесної поведінки, оскільки зловмисні дії можуть призвести до штрафування (втрати стейкнутого активу). Ця самоорганізована екосистема гарантує, що зміни протоколу вимагають широкого консенсусу, зберігаючи цілісність та переваги децентралізації FAT.
FAT використовує технічні особливості Ethereum для забезпечення децентралізованих операцій:
Щоб взяти участь в екосистемі FAT, користувачі можуть:
Децентралізована архітектура FAT, побудована на Ethereum, забезпечує неперевершену безпеку та супротивність цензурі, розподіляючи владу по тисячах вузлів по всьому світу. Щоб повністю скористатися цією революційною структурою мережі та перевагами децентралізації, дослідіть наш Повний посібник з торгівлі FAT на MEXC, який охоплює все від основ до просунутих стратегій.
