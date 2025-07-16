Суперцикл мемкоїнів: зник чи розвивається?

У світі криптовалют мемкоїни захопили незліченну кількість інвесторів своїм унікальним шармом і безмежним потенціалом. Від свого скромного зародження до сьогоднішньої широкої популярності, мемкоїни не лише стали свідками швидкої та безперервної зміни природи крипторинку, злетів та падінь, але й очолили створення безпрецедентного культурного феномену. Оскільки ринок продовжує розвиватися, суперцикл мемекоїнів, схоже, поступово змінюється. Від часів слави Solana до підйому BNB Chain, і які можливості та виклики чекають на мемкоїни попереду?









Solana, відома своєю високою продуктивністю та низькою затримкою, привернула значну увагу розробників та користувачів з моменту свого створення завдяки своїм унікальним технологічним перевагам. Крім того, що Solana посідає перше місце серед Рівня 1 з технічної та цінової точок зору, вона також спричинила значний вплив на простір мемкоїнів. За останній рік випуск мемкоїнів на блокчейні Solana різко зріс, а такі платформи, як Pump.fun, спростили процес випуску токенів і полегшили створення та лістинг мемкоїнів. В результаті Solana стала основним хабом для випуску мемкоїнів, а її загальна заблокована вартість (TVL) за останні 12 місяців зросла більш ніж на 600%.





На Solana мемкоїни бувають різних форм і розмірів, охоплюючи все - від собак і котів до більш вигадливих тем. Згідно з даними Coinranking , кількість мемкоїнів на Solana сягає 1936, а їхня загальна ринкова капіталізація становить 9,13 млрд $. Ці мемкоїни не лише диверсифікують криптовалютний ринок, але й завдяки зусиллям спільноти сприяють процвітанню екосистеми Solana.





У першій половині 2024 року обсяги торгівлі на децентралізованих біржах (DEX) на блокчейні Solana продовжували зростати, перевершивши чимало основних блокчейнів і перетворивши Solana на центр торгівлі мемкоїнами. Зокрема, популярні мемкоїни, такі як *URLS-WIF_USDT* та *URLS-BONK_USDT*, зазнали стрімкого зростання за короткий період, привернувши значну увагу інвесторів.









Однак, з розвитком ринку та посиленням конкуренції, мемкоїни на Solana також стикаються з кількома проблемами. З одного боку, оскільки нові проєкти продовжують з'являтися, увага ринку стає все більш фрагментованою, що ускладнює підтримку популярності деяких мемкоїнів. З іншого боку, сама мережа Solana часто стикається з проблемами, пов'язаними з масштабуванням і стабільністю, що дещо гальмує розвиток її екосистеми. Останнім часом інтерес до мемкоїнів в мережі Solana почав поступово знижуватися. Дані показують, що щоденний обсяг торгівлі мемкоїнами, що зазнали лістингу на Pump.fun і торгуються на Raydium, значно знизився, досягнувши найнижчої позначки з Різдва 2024 року.









Коли бум мемкоїнів на Solana почав знижуватися, BNB Chain швидко перетворився на нову «гарячу точку» для мемкоїнів, і ця тенденція значною мірою пов'язана з маркетинговими стратегіями CZ (засновник Binance Чанпен Чжао).





Щоб простежити походження теперішнього захоплення мемкоїнами BNB Chain, ми повинні спочатку згадати TST. Спочатку створений як тестовий токен і посібник з випуску мемкоїнів на платформі Four.meme, TST швидко став об'єктом спекуляцій після випадкового витоку адреси контракту. Зі зростанням уваги ринку TST перетворився з маловідомого тестового активу на один з найпопулярніших мемкоїнів.





Якщо TST був іскрою, яка запалила зростання інтересу BNB Chain, то випадок з «фотографією собаки» CZ став каталізатором, який запустив тренд мемкоїнів в мережі до нових висот. Улюблений пес CZ, «Броколі», став центром ажіотажу, і на ринок хлинув потік інвесторів, які прагнули вхопити свою частку в цьому останньому мемкоїновому божевіллі.









Окрім залучення численних анонімних розробників, офіційна участь Bounce Brand ще більше посилила хайп навколо «Броколі». Увечері 13 лютого Bounce Brand випустила новий токен, який спочатку називався MAL, у честь бельгійської вівчарки CZ. Однак після того, як CZ розкрив справжнє ім'я своєї собаки, Bounce Brand перейменував вже випущений токен MAL на BROCCOLI і вказав адресу контракту на BNB Chain.





Завдяки маркетинговій стратегії та просуванню CZ, кількість мемкоїнів у мережі BNB Chain швидко зростала, охоплюючи широкий спектр тем та варіантів використання. Ці мемкоїни не лише розширили різноманітність ринку, але й використали потенціал своїх спільнот, щоб сприяти процвітанню екосистеми.









Оскільки ринок мемкоїнів продовжує розвиватися, конкуренція між BNB Chain і Solana стає все більш інтенсивною. Щоб краще зрозуміти відмінності між ними, ми можемо порівняти такі аспекти, як TPS, обсяги торгівлі, щоденна кількість активних користувачів і кількість створених токенів.





З точки зору TPS (транзакцій в секунду), Solana відома своєю високою пропускною здатністю і низькою затримкою. Згідно з даними оглядача блокчейну, максимальний теоретичний TPS Solana становить 65 500, в той час як піковий TPS BNB Chain - близько 300-400. Дані очевидні. Solana має набагато більші технічні можливості, щоб сприяти швидшій торгівлі. Для великої кількості мемкоїнів Solana може обробляти великі обсяги транзакцій протягом короткого часу без проблем. На противагу цьому, хоча BNB Chain не працює так добре, як Solana з точки зору TPS, вона все ще пропонує відносно високу швидкість транзакцій і більш стабільну обробку транзакцій завдяки своїй простішій структурі.





Що стосується обсягів торгівлі, то хоча Solana і BNB Chain мають приблизно однаковий обсяг торгівлі за 24 години, база активних користувачів Solana майже втричі більша, ніж у BNB Chain. Більша кількість активних користувачів означає більший торговий попит й ончейн ліквідність, що має вирішальне значення для швидкої торгівлі та поширення мемкоїнів. Як результат, Solana залишається основною платформою для PVP-торгівлі мемкоїнами (гравець проти гравця) протягом тривалого періоду, накопичуючи велику кількість активних користувачів.









Що стосується кількості створених токенів, то дані показують, що станом на лютий 2025 року на платформі Four.meme було створено 31 162 токени, в середньому 3947 токенів щодня. На платформі Pump.fun було створено 7 605 186 токенів, в середньому 54 368 токенів щодня.









У цьому змаганні і BNB Chain, і Solana мають свої унікальні сильні сторони, тому важко однозначно визначити, яка з них перевершує іншу. Solana відрізняється високою пропускною здатністю і низькою затримкою, що демонструє значний потенціал в обробці великих обсягів торгівлі. Тим часом, BNB Chain приваблює численних інвесторів своєю стабільною обробкою транзакцій і надійною екосистемою спільноти.





На фоні цієї міграції, MEXC, як провідний гравець на ринку криптовалют, привернула увагу багатьох інвесторів завдяки своїм ефективним, зручним торговим сервісам та швидкому лістингу токенів. Незалежно від того, чи це мемкоїни у мережі Solana, чи нові токени у мережі BNB Chain, MEXC швидко реагує на можливості та пропонує користувачам більше торгових опцій та можливостей. Зокрема, у сфері мемкоїнів MEXC привернула значний інтерес інвесторів завдяки швидкому лістингу та професійному сервісу торгової зони Meme+ . В майбутньому MEXC продовжуватиме підтримувати свою відданість до ефективного та зручного сервісу, надаючи користувачам більш диверсифікований та якісний торговий досвід, а також разом з іншими учасниками ринку криптовалют будувати світле майбутнє криптовалютного ринку.



