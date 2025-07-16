Ринок розігрівається: де буде наступний популярний тренд?

Після шести місяців турбулентності крипторинок знову набирає обертів. Багато прогнозів свідчать про те, що ціна Bitcoin може перевищити 100 000 $ у найближчі місяці. Такий оптимістичний прогноз відображає поступове відновлення довіри інвесторів, пожвавлення ринкових настроїв і відродження енергійної атмосфери, яка спостерігалася під час попередніх «бичачих» трендів. На які сектори та сюжети варто звернути увагу далі? Давайте розглянемо деякі трендові теми та сектори, які наразі викликають найбільший інтерес на ринку!





Мемкоїни вже давно посідають важливе місце в екосистемі криптовалют, а їх основний механізм заснований на "вірусному" просуванні. Традиційні мемкоїни, як правило, покладаються на залучення спільноти, а їх популярність часто безпосередньо пов'язана з активністю спільноти. Однак з розвитком технологій концепція мемів еволюціонує. Завдяки технології ШІ-агентів мемкоїни тепер можуть здійснювати саморекламу та інтелектуальну взаємодію, що значно посилює їх розповсюдження та привабливість на ринку. Ця нова модель не тільки підвищує ринкову конкурентоспроможність мемкоїнів, але й створює більше можливостей для залучення користувачів та інвесторів, стимулюючи інновації та зростання всього крипторинку.





Наразі поєднання мемів та ШІ привертає широку увагу. Компанія Bittensor (TAO), лідер у цій галузі, зосереджується на наданні утиліт ШІ і заручилася підтримкою багатьох протоколів децентралізованих фінансів (DeFi). Virtuals Protocol, версія ШІ-агента Pump.fun, має на меті надати користувачам можливість стати співвласниками ШІ-агентів в ігровому та розважальному секторах, представляючи нову інтерактивну модель на ринку.





Останнім часом популярний токен GOAT (Goatseus Maximus) є яскравим прикладом ідеального поєднання технології ШІ-агентів і мемкоїнів. Працюючи на базі ШІ-бота Truth Terminal, він може автономно спілкуватися в чаті та самостійно керувати власним акаунтом у Х (Twitter), генеруючи контент і значно підвищуючи свою ринкову привабливість. З моменту запуску ринкова капіталізація токена GOAT злетіла з нуля до 800 мільйонів $ всього за один тиждень, що дозволило йому стати лідером ринку і викликало нову хвилю торгового ентузіазму інвесторів. Наразі токен GOAT пройшов лістинг на найбільших біржах, таких як MEXC, де користувачі можуть користуватися наднизькими комісіями при торгівлі $GOAT на платформі.





Крім того, токени, пов'язані з мистецтвом, також демонструють значний потенціал зростання. Нещодавнім прикладом є токен BAN , який привернув до себе значну увагу. Увечері 25 жовтня мемкоїн $BAN, натхненний "Бананом, що приклкеєний скотчем", виставленим на аукціон віце-президентом Sotheby's Майклом Буханною, відзначився серед багатьох токенів на тему ШІ, досягнувши ринкової капіталізації майже в 20 мільйонів $ протягом 24 годин. Реакція ринку була надзвичайно позитивною, що ще раз підтверджує потенціал поєднання ШІ-мемів з мистецтвом і вказує на те, що ця нова сфера, ймовірно, приверне ще більшу увагу.





Зростання ринку ШІ-мемів, найімовірніше, триватиме з кількох ключових причин:





Вплив спільноти : Truth Terminal має понад 100 000 підписників, і кожен твіт має вражаючий вплив, створюючи потужний ефект у спільноті.

Поява нових токенів : такі токени, як : такі токени, як Fartcoin та Gnon , також прагнуть вийти на цей ринок. Незважаючи на ризики та потенційне шахрайство, їх активність на ринку підкреслює привабливість цього простору.

Поєднання мистецтва і культури: такі приклади, як BAN та інші токени, підкреслюють інноваційний потенціал поєднання ШІ-мемів з мистецтвом і культурою, що привертає увагу ринку.





Для учасників галузі мемкоїни, згенеровані ШІ, пропонують не лише розваги, але й значно підвищують інтерес та залученість інвесторів, закладаючи підґрунтя для майбутнього потенціалу зростання. Оскільки як традиційні, так і нові інвестори все більше уваги приділяють сфері ШІ-мемів, екосистема крипторинку поступово еволюціонує.





З покращенням ринкових настроїв Solana опинилася на хвилі, яку рухають мемкоїни та ШІ. Завдяки постійному розвитку екосистеми Solana та моделі "випуску токенів в один клац", запущеної pump.fun, ціни на мемкоїни стрімко зростають, а кількість токенів та обсяги торгівлі постійно збільшуються, що повертає Solana в центр уваги ринку. Станом на 4 квартал 2024 року Solana створює в середньому 96 010 токенів щодня, при цьому близько 9000 токенів генерується щодня через Pump.fun. Крім того, Solana стимулює інновації в протоколах DeFi, таких як Jupiter і Kamino Finance, залучаючи до участі різноманітні проєкти та користувачів.









Колись один з найпопулярніших блокчейнів 2021 року, Fantom зараз переживає серйозну трансформацію — ребрендинг на Sonic Chain з оновленою токеномікою, що робить його одним з найочікуваніших оновлень 4 кварталу. Sonic Chain обіцяє вищу швидкість транзакцій (до 10 000 TPS) і більшу масштабованість. На горизонті з'являться ключові каталізатори для Sonic, включаючи впровадження стейкінгу ліквідності на базі Pendle і розгортання провідних DeFi-протоколів, таких як Curve, KyberSwap і Snapshot. Нова модель оплати на Sonic також дозволяє розробникам отримувати до 90% доходу. Для подальшого залучення розробників Sonic запустив такі заохочувальні програми, як Sonic & Sodas, Sonic Boom та Sonic University. З поверненням Андре Кроньє, Sonic Chain готовий повернути собі частку ринку. За останній квартал загальна заблокована вартість (TVL) Sonic Arcade зросла на 20%. У майбутньому Sonic Chain планує запустити ще більше інноваційних проєктів, щоб ще більше підвищити привабливість екосистеми.









В даний час в Гонконзі проходить довгоочікувана конференція SmartCon. Доктор Сяо Фенг, голова і генеральний директор HashKey Group, виступить з ключовою промовою на головній сцені, досліджуючи роль регульованих стейблкоїнів в новій глобальній платіжній мережі. Як видатна фігура в просторі Web3, фокус доктора Сяо на питаннях платежів, безумовно, викликає захоплення. Це не тільки підкреслює величезний потенціал індустрії Web3-платежів, а й свідчить про те, що платежі Web3 можуть бути на порозі значного зростання.





PayFi ─ це унікальна концепція у Web3-просторі, вперше запропонована головою фонду Solana Лілі Лю. Вона відноситься до методів оплати на основі блокчейну з використанням криптовалюти, що представляє собою нову і значну інновацію у сфері фінтеху. На відміну від традиційних платіжних систем, PayFi не покладається на централізовані фінансові установи, такі як банки, компанії, що видають кредитні картки (наприклад, Visa), або платіжні процесори (наприклад, PayPal) для перевірки транзакцій, клірингу та розрахунків. Натомість вона дозволяє переказувати вартість безпосередньо між користувачами через децентралізовану мережу. Це рішення є більш ефективним і прозорим, ніж традиційні платіжні системи, пропонуючи швидші транзакції та більший економічний суверенітет і самоуправління для користувачів, що є межею фінтех-інновацій.





Два ключові протоколи DeFi — Aave та Uniswap активно працюють над своїм відродженням. Доходи протоколу Aave демонструють стабільне зростання, досягнувши 50 мільйонів $, що робить його найбільш високоприбутковим протоколом кредитування. Крім того, нативний стейблкоїн Aave GHO зараз має в обігу 160 мільйонів $, в той час як загальна заблокована вартість (TVL) в ETH стабільно зростає до 5,1 мільйона ETH (понад 11 мільярдів $), що майже досягло історичного максимуму. Нещодавно Grayscale також оголосила про запуск Aave Trust, що свідчить про зростаючий інституційний інтерес до GHO.





Тим часом, Uniswap нещодавно оголосив про запуск свого незалежного блокчейну Unichain. Очікується, що цей проєкт стимулюватиме масштабну міграцію ліквідності, основною метою якої є допомога користувачам знизити витрати на gas приблизно на 95% і потенційно запровадити новий механізм стейкінгу. Крім того, модель розподілу доходів Unichain, ймовірно, збільшить попит на токен UNI, оскільки кількість гаманців з UNI зараз перевищує 400 000. Відродження DeFi 1.0 може переосмислити динаміку стейблкоїнів і змінити ринковий ландшафт децентралізованих бірж (DEX).





Останні кілька років були складними для крипторинку, позначені незліченними фінансовими пірамідами та великими інцидентами, які продовжили ведмежий ринок. Однак зі зміною ринкових настроїв з'являються нові наративи та сектори. Зростання ШІ-мемів, відродження Solana, розвиток PayFi і повернення DeFi — все це відкриває нові можливості на ринку. Інвесторам слід уважно стежити за розвитком подій у цих сферах, щоб скористатися потенційними можливостями для отримання прибутку.



