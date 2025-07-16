Ключові фактори порівняння токенів

Хоча ми зазвичай називаємо їх "криптоактиви", у світі криптовалют існує широкий спектр різних токенів. Ця стаття має на меті надати стисле пояснення того, як порівнювати різні токени. 1. Які останні тХоча ми зазвичай називаємо їх "криптоактиви", у світі криптовалют існує широкий спектр різних токенів. Ця стаття має на меті надати стисле пояснення того, як порівнювати різні токени. 1. Які останні т
16 липня 2025
Хоча ми зазвичай називаємо їх "криптоактиви", у світі криптовалют існує широкий спектр різних токенів. Ця стаття має на меті надати стисле пояснення того, як порівнювати різні токени.

1. Які останні технологічні досягнення?


Одним з ключових моментів у порівнянні криптовалют є наявність технологічних переваг і цінність, яку вони забезпечують. Як правило, криптовалюти не зростають у ціні, якщо їх призначення та використання незрозуміле, і вони повинні мати технологічні переваги, щоб досягти зростання вартості (хоча існують криптовалюти, такі як мемкоїни, які можуть зазнавати короткострокових стрибків цін лише через те, що вони "смішні", навіть без технічної цінності).

Наприклад, давайте порівняємо час створення блоків Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH). Середній час створення блоку в Bitcoin становить близько 10 хвилин, в той час як Ethereum може генерувати блоки всього за 15 секунд. Отже, Ethereum забезпечує швидші транзакції, що надає користувачам значну перевагу.

Криптовалюти також можуть підвищувати свою технічну цінність за допомогою оновлень. Розглядаючи майбутню цінність криптовалюти, важливо оцінити не лише її поточну технічну перевагу, але й очікувані оновлення та розвиток.

2. Яка ліквідність?


Ліквідність токена також є важливим моментом, який слід враховувати. Простіше кажучи, ліквідність — це те як просто можна надійно обміняти токен на інші криптовалюти або фіатні валюти. Як правило, токенами з високою ліквідністю легше торгувати і вони залучають більшу кількість транзакцій користувачів, що збільшує ймовірність їх зростання в ціні. І навпаки, токени з низькою ліквідністю можуть бути схильні до значних цінових коливань через дії невеликої кількості інвесторів.

Одним зі способів вимірювання ліквідності є оцінка кількості бірж, на яких токен пройшов лістинг. Крім того, корисно враховувати обсяг торгівлі за 24 години на кожній біржі і глибину книги ордерів (глибину ринку).

3. Яка максимальна пропозиція та період халвінгу


Деякі криптовалюти мають заздалегідь визначену максимальну пропозицію. Криптовалюти з меншою максимальною пропозицією є більш дефіцитними і, теоретично, мають більшу ймовірність зростання ціни. Існують також криптовалюти, які підтримують постійну пропозицію токенів за рахунок їх спалення, і в теорії ці криптовалюти також можуть зростати в ціні через свою обмежену пропозицію.

Порівнюючи різні токени, важливо враховувати період халвінгу. Період халвінгу — це час, коли винагорода за майнінг зменшується вдвічі, і цей період варіюється в залежності від криптовалюти. Наприклад, у Bitcoin період халвінгу відбувається кожні чотири роки, тобто винагорода за майнінг зменшується вдвічі кожні чотири роки. Коли досягається період халвінгу, швидкість, з якою створюються нові токени, знижується, що зменшує пропозицію і теоретично підвищує ціну.

Однак ціни криптовалют визначаються не лише максимальною пропозицією і періодом халвінгу. При прогнозуванні майбутніх цінових тенденцій необхідно враховувати різні фактори.

4. Який рівень зацікавленості користувачів?


Щоб оцінити рівень зацікавленості інших користувачів до токена, ми можемо зробити пошук назви криптовалюти в соціальних мережах, таких як Twitter. Крім того, ми можемо оцінити, позитивно чи негативно інші користувачі ставляться до криптовалюти.

Однак важливо зазначити, що не вся інформація, знайдена в соціальних мережах, обов'язково є точною. Можуть бути користувачі, які займаються прихованим маркетингом або навмисно поширюють неправдиві чутки про криптовалюту. Бажано перевіряти інформацію з різних джерел, щоб переконатися в її достовірності.

Наведені вище приклади дають лише уявлення про безліч факторів, які можна порівнювати при оцінці різних криптовалют. Аналізуючи різні токени, ви можете підвищити свою здатність приймати обґрунтовані інвестиційні рішення.

*Ця стаття не надає рекомендацій з інвестування в будь-який конкретний криптовалютний актив. Будь ласка, проводьте свої дослідження та інвестуйте в криптоактиви на власний ризик.

