Вплив канкунського оновлення (Dencun Upgrade)

16 липня 2025MEXC
0m
1. Що таке канкунське оновлення


Кожне оновлення Ethereum називається на честь місця проведення конференції розробників Ethereum. Минулі оновлення називалися: лондонське, берлінське й останнє — шанхайське. Цього разу оновлення Ethereum названо на честь мексиканського прибережного туристичного міста Канкун. Оновлення Dencun для Ethereum також відоме як оновлення Cancun-Deneb або Dencun. Якщо ви хочете дізнатися більше про історію оновлень Ethereum, перегляньте статтю "Короткий огляд попередніх оновлень Ethereum".

Мета канкунського оновлення — задовольнити потреби Ethereum в масштабуванні, одночасно знизивши витрати на транзакції в мережі рівня 2 і покращити ефективність транзакцій. Оновлення Cancun засноване на декількох пропозиціях щодо вдосконалення Ethereum (EIP), включаючи EIP-4844, EIP-6780, EIP-1153 і EIP-6475, причому в центрі уваги цього оновлення знаходиться EIP-4844. Для отримання більш детальної інформації про пропозиції по оновленню і поясненнях, пов'язаних з масштабуванням, можна ознайомитися в статті "Оновлення Cancun: новий етап в масштабованості Ethereum".

2. Час канкунського оновлення


Офіційний запуск канкунського оновлення заплановано на 13 березня 2024 року. Ця дата була визначена після успішного розгортання всіх тестових мереж Ethereum (включаючи Goerli, Sepolia і Holesky), що свідчить про те, що основна мережа Ethereum готова до оновлення.

Перед запуском основної мережі можуть бути проведені комплексні тестування і перевірка оновлених функцій на різних тестових мережах, щоб забезпечити ретельну підготовку і стабільність мережі перед запуском основної мережі. Якщо під час тестування будуть виявлені будь-які вразливості або проблеми, пов'язані з контрактом, можуть бути внесені відповідні корективи в остаточний час запуску.

3. Вплив канкунського оновлення


3.1 Підвищення ефективності та масштабованості мережі


Канкунське оновлення впроваджує нове рішення масштабування під назвою Danksharding, яке значно підвищує пропускну здатність мережі для обробки транзакцій і значно покращує масштабованість.

3.2 Зменшення витрат на передачу даних ончейн


Після канкунського оновлення комісія за gas для публікації даних рівня 2 мережі Ethereum буде знижена. Особливо для рішень, заснованих на ролапах, комісія за gas для публікації даних в основній мережі буде знижена до менш ніж однієї тисячної від поточної ціни.

3.3 Покращення досвіду користувачів


Особливості з низьким споживанням gas і високим TPS ще більше розкриють потенціал мереж рівня 2, сприяючи збільшенню кількості сценаріїв використання, таких як ігри з потребою у високочастотних транзакціях. Користувачі більше не будуть турбуватися про комісії за транзакції та ефективність, насолоджуючись багатшою екосистемою мереж рівня 2.

3.4 Підвищення довіри інвесторів


Канкунське оновлення значно підвищить корисність Ethereum, зміцнивши його позицію як "короля публічних блокчейнів". Водночас, це оновлення піде на користь протоколам рівня 2 та їх екосистемам. Екосистема OP стане більш диверсифікованою, а екосистема ZK – доступнішою завдяки більш широкому доступу до даних.

Вплив канкунського оновлення може позитивно вплинути на ринкове сприйняття Ethereum, що допоможе збільшити ентузіазм інвесторів до ETH. Крім того, токени, як-от OP і ARB, пов'язані з сектором рівня 2, на який вплине оновлення, також отримають вищу зацікавленість інвесторів.

Ви можете купити токени мережі ETH рівня 2 на MEXC. Просто виберіть [Спот] на офіційному сайті MEXC, виберіть криптовалюту для спотової торгівлі, наприклад, ETH, OP, ARB тощо, і виберіть тип ордера, наприклад, маркет ордер, щоб розмістити ордер на купівлю.


Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною консультацією. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


