Найпопулярніші мемкоїни 2024 року





Мемкоїни – це тип криптовалюти, названий на честь "мема", або явища інтернет-культури, яке описує вірусне поширення популярних зображень, відео або концепцій в Інтернеті.





Основне призначення мемкоїнів – слугувати розважальним та соціальним інструментом, викликаючи інтерес шляхом створення кумедних криптоактивів. Цінність цих монет часто визначається консенсусом спільноти та ринковим попитом, а не традиційними фінансовими показниками.





Якщо ви хочете дізнатися більше про основи мемкоїнів, ознайомтеся зі статтею " Що таке мемкоїни ".









Від початкового Dogecoin (DOGE) до подальшого звіринця криптовалют на тематику тварин і до постійної появи мемкоїнів в наш час, мемкоїни можна умовно розділити на наступні категорії:





1.1 Тип IP з відомим зображенням: представлені Dogecoin (DOGE) і PEPE, це токени, які токенізують зображення, популяризовані раніше в інтернеті. І DOGE, і PEPE походять від токенів вірусних мемів. LADYS – це відомий мемкоїн із серії NFT Milady.





1.2 Тип ефекту знаменитості : це мемкоїни, названі на честь речей, пов'язаних зі знаменитостями (зокрема, домашніх тварин). Наприклад, MAGA названий на честь слогану передвиборчої кампанії Трампа на посаду президента США. FLOKI названий на честь домашнього собаки Маска і так далі.





1.3 Тип напису: представлені SATS і RATS, вони мають різні способи випуску порівняно з іншими типами мемкоїнів. SATS віддає данину поваги Сатоші Накамото та Bitcoin, тоді як RATS сатирично висміює щурячі перегони у криптосвіті.









Зараз на ринку привертають увагу численні мемкоїни. Ми вибрали кілька популярних мемкоїнів, які були запущені або набули популярності в середині 2024 року, щоб познайомити вас із ними.









BOME, що розшифровується як BOOK OF MEME, був створений художником-ілюстратором мема Пепе Darkfarm. BOOK OF MEME – це постійне сховище для зберігання мемів, яке також розширюватиметься до низки функцій для створення мемів.





Механізм попереднього продажу BOME був простим: користувачі надсилали SOL на адресу Solana, надану Darkfarm, і всі учасники попереднього продажу отримували токени BOME відповідно до частки пожертвуваних SOL. Попередній продаж перевершив очікування, зібравши понад 10 000 SOL.





Згодом Darkfarm додав весь зібраний SOL до пулу ліквідності, встановивши початкову ціну BOME на рівні 0,000496 USDT. BOME почав стрімко зростати, його ціна зросла в 50 разів протягом одного дня, а загальний обсяг торгівлі сягнув 230 мільйонів USD.





Попередній продаж токенів BOME розпочався 12 березня і пройшов лістинг на біржах топ-рівня всього за три дні, що стало рекордом найшвидшого лістингу. Ринкова капіталізація BOME перевищила 1,5 мільярда USD. На даний момент ціна токенів BOME впала до 0,017 USD.













Під впливом ефекту збагачення BOME, 17 березня Slerf оголосив про збір коштів, і за 13 годин сума збору перевищила 50 000 SOL.





18 березня засновник SLERF написав у Х (Twitter), що через власні операційні помилки вони знищили токени LP й аірдропу резерву, і не змогли повернути 10 млн $ користувачам, які купили токени на попередньому продажі.





Ця помилка не призвела до очікуваного "витягування килимка". Користувачі сприйняли її як "децентралізовану поведінку", що спровокувало ажіотажний попит на токени. Згодом ціна токена різко зросла, побивши рекорд, встановлений BOME, досягнувши ринкової капіталізації понад мільярд за 9 годин, а SLERF досяг цього всього за 30 хвилин, ставши новим королем мемів.





Раніше ціна SLERF досягала піку в 1,6 $, а поточна ціна становить 0,47 $.













Токен MAGA (TRUMP) був створений у серпні 2023 року, його назва походить від абревіатури слогану президентської кампанії Дональда Трампа "Зробимо Америку великою знову". Після створення і запуску токену спочатку не вистачало ажіотажу на ринку, і він отримав мінімальну увагу.





Однак у міру того, як Трамп продовжував перемагати на президентських праймеріз 2024 року, популярність токена MAGA поступово зростала. До кінця лютого, після висунення Трампа кандидатом у президенти, популярність і ціна токена досягли нових максимумів.





В даний час, коли ажіотаж спадає, ціна токена MAGA також зазнала відповідного відкату. Коливання токена MAGA тісно пов'язані з висвітленням діяльності Трампа в новинах. Не важко уявити, що якщо Трамп виграє вибори в майбутньому, ціна MAGA також може відповідно зрости.













З послідовною появою дуже популярних мемкоїнів в мережі Solana, інші мережі прагнуть наслідувати її, сподіваючись отримати хвилю популярності і збільшення трафіку. DEGEN – мемкоїн, який досяг успіху в мережі BASE.





DEGEN виник у спільноті Farcaster і є мемним проєктом, керованим спільнотою. Його справедливий розподіл, низовий характер, прагнення до зростання спільноти знизу вгору, а також неофіційна організація DAO привернули увагу великої кількості користувачів і змусили їх приєднатися до нього.





Нещодавно, коли шаленство мемів перемістилося з мережі Solana на мережу BASE, проєкт Degen оголосив про запуск недорогого блокчейну рівня 3 Degen Chain. DEGEN виступає нативним gas-токеном мережі. Після поширення новини ціна DEGEN зросла більш ніж на 37% за 24 години, після чого продовжилося безперервне зростання ціни, неодноразово досягаючи нових максимумів.





Згідно з даними мережі, ціна DEGEN досягла піку в 0,065 $, а поточна ціна знизилася до 0,04 $.













Dogwifhat (WIF) – це зображення шиба-іну в рожевій вовняній шапці. Проєкт непомітно запустився в мережі Solana в листопаді 2023 року без жодного просування. До кінця грудня, під впливом загальної тенденції до зростання мережі Solana, ціна на WIF дещо зросла, привернувши певну увагу. Офіційна промоакція вперше з'явилася з мемним зображенням шиба-іну в рожевій вовняній шапці.





11 січня для WIF була здійснена помилкова угода, в якій SOL на суму 7,7 млн $ було використано для купівлі токенів WIF, ліквідність яких на той момент становила лише 2,7 млн $, в результаті чого ціна WIF миттєво злетіла до 3,99 $. Через тиждень Binance оголосила про лістинг торгівлі ф'ючерсами WIF. Згодом на Backpack оголосили про лістинг спотової торгівлі WIF.





1 березня на біржі Robinhood відбувся лістинг WIF, що привернуло широку увагу ринку і призвело до стрімкого зростання ціни WIF, яка подолала позначку в 1 $. Він став першим мемкоїном із зображенням собаки, який подолав позначку в 1 $.





2 березня Артур Хейз, співзасновник і генеральний директор криптовалютної біржі BitMEX, написав у Х (Тwitter) про свій оптимізм щодо WIF. В результаті ціна WIF одразу ж пробила позначку в 2 $. Найвища ціна токенів WIF досягла 4,88 $, і наразі вона знизилася до рівня близько 4,05 $.





WIF має загальну пропозицію у 998,9 мільйонів токенів, не має поширених практик, таких як стейкінг або спалювання, і не має запланованих перспектив розвитку проєкту. Він виступає виключно як інвестиція зі своїми цінностями. Офіційна діяльність також дуже проста і зосереджена на поширенні мемів із зображенням шиба-іну в рожевій вовняній шапці. Цей тип проєктів несе в собі переважно емоційну цінність інвестицій користувачів.













WEN – це мемкоїн агрегатора Jupiter платформи Solana DeFi, в основі створення якого лежить бажання та очікування спільноти щодо потенційних аірдропів.





Meow, один із співзасновників проєкту Jupiter, часто отримував запитання від спільноти про "Wen Token" та "Wen airdrop", що спонукало його відповісти на них віршем. Цей вірш був викарбуваний як NFT і розділений на 1 трильйон частинок, які зараз циркулюють як токени WEN.





Подібно до токенів WIF, токени WEN в першу чергу несуть емоційну цінність інвестицій користувачів, без будь-яких подальших планів розвитку проєкту або дорожніх карт. Відмінність полягає в тому, що WEN є першим токеном спільноти, створеним з частин NFT, що робить його першим NFT, сумісним зі стандартом WNS NFT.













Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.