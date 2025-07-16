Ролап є найпоширенішим рішенням масштабованості рівня 2 на поточному ринку. Існує два види ролап-рішень: оптимістичний ролап (Optimistic Rollup) і ZK-ролап (ZK Rollup). Ця стаття ознайомить вас із ZK-Ролап є найпоширенішим рішенням масштабованості рівня 2 на поточному ринку. Існує два види ролап-рішень: оптимістичний ролап (Optimistic Rollup) і ZK-ролап (ZK Rollup). Ця стаття ознайомить вас із ZK-
Навчання/Аналіз ринку/Аналіз актуальних тем/Що таке дов...й ZK-ролап？

Що таке довгоочікуваний ZK-ролап？

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Layer2#Ethereum#Просунутий
ZKsync
ZK$0.04012-23.46%
ZeroLend
ZERO$0.00002713-15.82%
ERA
ERA$0.3678-22.47%
Stella
ALPHA$0.01085-19.74%
Ethereum
ETH$3,749.82-6.44%

Ролап є найпоширенішим рішенням масштабованості рівня 2 на поточному ринку. Існує два види ролап-рішень: оптимістичний ролап (Optimistic Rollup) і ZK-ролап (ZK Rollup). Ця стаття ознайомить вас із ZK-ролапами.

Що таке ZK-ролап


ZK означає Zero Knowledge, що походить від технології Zero-Knowledge Proof або доказ з нульовим розголошенням. Докази з нульовим розголошенням дозволяють користувачам підтверджувати свої знання щодо важливих даних або права власності, не розкриваючи конфіденційну інформацію, як-от особисті ключі до свого гаманця.

Ролап — це рішення рівня 2, яке підвищує ефективність шляхом об’єднання кількох транзакцій разом. Після завершення транзакцій дані транзакцій надсилаються назад до основної мережі. Ролап зосереджується на масштабуванні та покращенні продуктивності транзакцій, покладаючись на основну мережу для гарантування безпеки.

ZK-ролап — це рішення, яке використовує докази дійсності для масштабування обчислень. Ролап виконує обчислення офчейн і надсилає докази дійсності назад до основного блокчейну.

Характеристики ZK


Основний принцип ZK (Zero Knowledge) — це залучення двох сторін: перевіряльника та верифікатора. Перевіряльник генерує доказ, а верифікатор перевіряє цей доказ, не отримуючи доступу до самої інформації. Ключові характеристики включають:

1. Вичерпність: якщо перевіряльник має правильну відповідь, він може знайти спосіб довести її правдивість верифікатору. Іншими словами, щось істинне не може бути доведено хибним.

2. Правильність: якщо перевіряльник не має відповіді, він не може довести її правдивість верифікатору. Іншими словами, щось неправдиве не може бути доведено істинним.

3. Нульове розголошення: під час процесу перевірки верифікатор отримує знання лише про сам доказ і не отримує жодної додаткової пов'язаної інформації.

У випадку із ZK-ролапом зазвичай застосовуються лише перші дві характеристики ZK задля досягнення стисненого обчислення та зменшення витрат. У результаті інформація про транзакції користувача залишається запитуваною.

Переваги та недоліки рішення ZK-ролап


1. Швидкий переказ активів: порівняно з оптимістичними ролапами, яким потрібно приблизно 7 днів для перевірки, ZK-ролапи пропонують набагато швидший переказ активів. Це пов’язано з тим, що процеси перевірки двох ролап-рішень відрізняються.

Після обробки даних транзакції в мережі рівня 2:

ZK-ролап генерує підтвердження з нульовим розголошенням під час надсилання блоку до основної мережі Ethereum. Ноди основної мережі перевіряють це підтвердження, і транзакції користувачів зазвичай обробляються без помітної затримки.

Оптимістичний ролап має 7-денний період очікування, протягом якого ноди основної мережі Ethereum можуть оскаржити та довести транзакцію як помилкову.

2. Низькі комісії за транзакції: ZK-ролап виконує обчислення офчейн і надсилає докази дійсності до основного блокчейну, уникаючи необхідності надсилати всі дані транзакцій назад до основної мережі. Це зменшує комісії за транзакції. Крім того, файл доказів невеликий, а час перевірки залишається однаковим, тому сам доказ не збільшується в розмірі зі збільшенням кількості транзакцій.

3. Висока технічна складність: ZK-ролап використовує складні алгоритми з нульовим розголошенням, які несумісні з віртуальною машиною Ethereum (EVM). Таким чином, розробники, які хочуть розгорнути застосунки Ethereum у мережах рівня 2 за допомогою технологій ZK-ролап, повинні не лише перебудувати свої застосунки, але й вивчити мови розробки, характерні для мереж рівня 2.

Чому комісії за gas ZK такі високі


Комісії за gas, які сплачують користувачі, в основному складаються із винагород для нодів перевірки, комісій за gas за надсилання до основної мережі та комісій за зберігання.

Ноди перевірки підтверджують і транслюють транзакції від імені користувачів, але їм потрібна винагорода для виконання цих дій. Комісія за gas для надсилання в основну мережу зростає, оскільки основна мережа стає більш перевантаженою.

Комісії за зберігання є відносно постійними. Чим більше людей використовують наявні ресурси, тим нижча середня вартість. Технологія ZK-ролап ще не набула широкого поширення, тому комісія за gas значно вища порівняно з оптимістичним ролапом, який використовується частіше.

Рішення ZK-ролап, які наразі існують:


Серед наявних EVM-сумісних рішень особливо виділяються StarkNet, zkSync, Polygon і Scroll.

StarkNet


StarkNet розроблено командою StarkWare. На відміну від інших рішень ZK, StarkNet використовує докази STARK, тоді як інші рішення використовують докази SNARK. Простіше кажучи, ці дві системи доказів відрізняються наступним:

  • STARK зменшує залежність від централізації та пропонує підвищену безпеку.
  • SNARK забезпечує швидшу перевірку та нижчі комісії за транзакції.

zkSync


zkSync розроблено командою Matter Labs. Наразі ця технологія працює в мережі zkSync Era. Поточні переваги мережі zkSync включають:

  • Стиснення даних: zkSync покращує доступність даних і знижує вартість транзакцій з великою кількістю вхідних даних.

  • Абстракція акаунту: нещодавно представлена функція, спрямована на функціональності для користувачів і розробників. Перше призначення цієї функції полягає в оплаті комісії за gas будь-якою валютою.

Polygon


На додаток до впровадження методів сумісності EVM на рівні байт-коду, платформа Polygon також реалізувала новий консенсусний механізм під назвою Proof of Efficiency (POE), який покращує децентралізацію та підвищує безпеку мережі.

Scroll


Блокчейн Scroll було запущено в лютому цього року і зараз він знаходиться на етапі тестування Pre-Alpha (початкова стадія). Scroll прагне бути повністю сумісним з віртуальною машиною Ethereum (EVM) на рівні байт-коду. Іншими словами, розробники можуть використовувати будь-яку EVM-сумісну мову для створення смартконтрактів і розгортання їх на платформі Scroll.

Порівняльна таблиця чотирьох рішень:


Стадія розробки
Мова програмування
Сумісність з EVM
SNARK або STARK
Комісії
Polygon
Відкрите бета-тестування
Solidity
Повністю сумісний з EVM
SNARK+STARK
ETH
Scroll
Пре-альфа
Solidity
Повністю сумісний з EVM
SNARK
ETH
zkSync Era
Відкрите бета-тестування
Solidity、Vyper、LLVM
Сумісний лише мовою
SNARK
Всі токени ERC-20
StarkNet
Альфа в основній мережі
Cairo, Solidity (за допомогою кампілятора)
Сумісний лише мовою
STARK
STRK або ETH

Потенціал у майбутньому


Рішення ZK-ролап досягли балансу між ефективністю та конфіденційністю, пропонуючи вищу кількість транзакцій за секунду (TPS) і нижчі комісії. Основне обмеження для розвитку цієї технології на цьому етапі пов'язане насамперед з технічними факторами, зокрема сумісністю з EVM. Різні технологічні команди запропонували власні рішення та зараз знаходяться на етапі тестування. Коли ці проєкти будуть запущені в основній мережі, це може прокласти шлях для широкого впровадження ZK-ролапів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Оптимістичний ролап: технічний аналіз

Оптимістичний ролап: технічний аналіз

1. АнотаціяРолап — це масштабоване рішення рівня 2 Ethereum, спрямоване на підвищення пропускної здатності транзакцій Ethereum шляхом обробки транзакцій офчейн. Оптимістичний ролап, як випливає з назв

Розуміння Ethereum Layer 2 на одному простому прикладі

Розуміння Ethereum Layer 2 на одному простому прикладі

Що таке Layer 2? Перш ніж відповісти на це питання, давайте розглянемо основи:1. Багаторівнева архітектура блокчейнаЗазвичай блокчейни діляться на кілька рівнів: Layer 0, Layer 1, Layer 2 і Layer 3.La

Оновлення Cancun: новий етап у масштабованості Ethereum

Оновлення Cancun: новий етап у масштабованості Ethereum

Канкунське оновлення Ethereum також відоме як оновлення Cancun-Deneb або Dencun. Ця стаття детально представить канкунське оновлення для користувачів MEXC, розглянувши три важливі аспекти: основи масш

Розширені стратегії для торгівлі ф'ючерсами на MEXC: тейк-профіт для фіксації прибутку

Розширені стратегії для торгівлі ф'ючерсами на MEXC: тейк-профіт для фіксації прибутку

У торгівлі ф'ючерсами успішне відкриття позиції — це лише половина справи. Ключ до успіху угоди полягає в її ефективному закритті, перетворенні плаваючого прибутку на реалізований. Багато надто завзят

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT