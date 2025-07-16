Четвертий "халвінг" наближається! Це може надати великі переваги Bitcoin

1. Механізм халвінгу Bitcoin Механізм халвінгу є відносно поширеним операційним механізмом криптовалют, причому не тільки в Bitcoin, але і в добре відомому Ethereum; Фундаментальною причиною існування1. Механізм халвінгу Bitcoin Механізм халвінгу є відносно поширеним операційним механізмом криптовалют, причому не тільки в Bitcoin, але і в добре відомому Ethereum; Фундаментальною причиною існування
1. Механізм халвінгу Bitcoin


  • Механізм халвінгу є відносно поширеним операційним механізмом криптовалют, причому не тільки в Bitcoin, але і в добре відомому Ethereum;

  • Фундаментальною причиною існування цього механізму є те, що криптовалюти, такі як Bitcoin, створюються за допомогою обладнання для майнінгу, яке використовується як віртуальний інструмент для майнінгу в цифровій "печері" Bitcoin і подальшого отримання Bitcoin. У цьому процесі майнери отримують певну кількість Bitcoin як винагороду, додаючи блоки як витрати, таким чином отримуючи економічну компенсацію;

  • Однак в процесі добування Bitcoin, за майнинг кожних 210 000 блоків (приблизно кожні чотири роки) винагорода, яку отримують майнери, буде зменшуватися вдвічі. Перший халвінг почався із 50 BTC, що поступово зменшується вдвічі кожен раз;

  • Таким чином, з точки зору ринку єдиного Bitcoin, за умови, що попит на Bitcoin залишиться незмінним, пропозиція Bitcoin на ринку значно зменшиться, і це може призвести до нового прориву в ціні Bitcoin. В цей час інші криптовалюти, які використовують Bitcoin як еталон, або чиї резерви використовують Bitcoin як основний ваговий коефіцієнт, також зростуть.

2. Історичний вплив халвінгу Bitcoin на ціну


2.1 Перший халвінг (2012)


Перший халвінг Bitcoin відбувся 28 листопада 2012 року. Після того, як було намайнено перший набір з 210 000 блоків, розпочався процес халвінгу. Винагорода за блок була зменшена з 50 BTC до 25 BTC.

  • Перед халвінгом Bitcoin продавався по 12 $ за Bitcoin, а менш ніж за три місяці ціна Bitcoin зросла вдвічі.


  • Через два місяці ціна на ринку зросла до понад 225 $.


2.2 Другий халвінг (2016)


Другий халвінг стався, коли було намайнено 420 000 блоків. 9 липня 2016 року майнери Bitcoin отримали винагороду в розмірі 12,5 BTC за кожен блок.

  • 10 липня 2016 року Bitcoin продавався приблизно за 665 $, а за рік його ціна стрімко зросла до 2973 $.


2.3 Третій халвінг (2020)


Халвінг Bitcoin 2020 року відбувся 11 травня. Після того, як було намайнено третій набір з 210 000 блоків, винагорода майнерів знову зменшилася вдвічі — до 6,25 BTC за блок. За рік ціна продажу Bitcoin злетіла до 65 145 $.


3. Вплив механізму халвінгу Bitcoin


3.1 Для користувачів MEXC


Для користувачів MEXC це інвестиційна можливість, яка з'являється раз на чотири роки. Починаючи з четвертого халвінгу, швидкість ринкової пропозиції Bitcoin ще більше сповільниться. За умови, що попит на Bitcoin залишається незмінним, кількість пропозиції зменшується, що має величезний вплив на ціну Bitcoin, але зміна ціни не обов'язково призведе до швидкої реакції, коли почнеться халвінг. Згідно з попередніми даними, зростання ціни, викликане механізмом халвінгу, є довгостроковим і не обов'язково одностороннім. Тому кожен користувач MEXC, який має намір інвестувати в Bitcoin, повинен бути більш обережним або розумно диверсифікувати ризики за допомогою різних методів інвестування на MEXC, щоб досягти мети збагачення.

3.2 Для "майнерів"


Для фахівців з криптовалют, для яких "майнінг" – це кар’єра, зменшення винагороди в Bitcoin вдвічі стане механізмом "змішаної радості та смутку". З точки зору обсягу "майнінгу", халвінг означає величезне скорочення, але, судячи з кривої ціни Bitcoin, цей механізм, здається, вказує на великі переваги. Якщо майнери зможуть утримувати Bitcoin увесь час, то втрата економічної цінності, спричинена зменшенням кількості, може бути повністю компенсована за рахунок стрімкого зростання ціни. Ось чому механізм халвінгу насправді має обмежений негативний вплив на майнінг. Багато майнерів також мають багато статусів. Вони можуть бути майнерами, утримувачами Bitcoin і трейдерами. Вони можуть хеджувати ризики і збагачуватися різними способами.


