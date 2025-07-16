Хвиля ETF нарешті дісталася Solana!





Останнім часом ринок криптовалютних біржових фондів (ETF) був надзвичайно жвавим: шквал гарячих новин привернув широку увагу та викликав гарячі дебати.





Останні дані показують, що BlackRock, найбільша у світі компанія з управління активами, розширила свою лінійку, ставши компанією з найбільшою кількістю криптовалютних ETF. Згідно з даними Coinglass, масштаб управління активами IBIT компанії BlackRock сягнув 17,243 млрд $, посівши перше місце серед 11 спотових ETF-продуктів на Bitcoin.





З 23 липня, коли Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила перший спотовий ETF на Ethereum, криптосвіт досяг нової віхи, і позитивні настрої знову поширилися на ринку. Згідно з останніми даними Farside Investors, за останні чотири тижні приплив до спотових ETF на Ethereum перевищив 2 млрд $, не враховуючи відтік майже 2,5 млрд $ з ETHE Grayscale.





За словами старшого аналітика ETF інформаційної агенції Bloomberg Еріка Балчунаса, глобальні потоки ETF з початку року досягли 911 млрд $. Чистий приплив 17 млрд $ від зареєстрованих спотових ETF на криптовалюту, що торгуються в США, становить майже 2% від загального обсягу.





Повертаючись до теми ETF, кажуть, що затвердження спотового ETF на Ethereum є важливою віхою в історії криптовалюти.





Успішний запуск спотових ETF на Ethereum не тільки надав інвесторам зручний і сумісний спосіб участі на ринку Ethereum, але також викликав широкий інтерес і визнання ETF на криптовалюту в усьому світі. Це значно прискорило процес для інших спотових ETF на криптовалюту, наприклад процес подачі заявки та затвердження для спотового ETF на Solana.









Спотовий ETF на Solana, або біржовий фонд Solana, є інвестиційним інструментом, який відстежує цінову ефективність Solana (SOL). Це дозволяє інвесторам опосередковано інвестувати в Solana, купуючи акції ETF, без безпосереднього утримання та керування криптовалютою. Такий інвестиційний підхід знижує бар’єри та ризики, пов’язані з криптоінвестуванням, дозволяючи більшій кількості інвесторів брати участь.









8 серпня 2024 року Комісія з цінних паперів і бірж Бразилії офіційно схвалила перший у світі спотовий Solana-ETF, випущений компанією QR Asset і керований Vortx, що свідчить про підвищення довіри до Solana та її легітимності на традиційних фінансових ринках. Згодом, 21 серпня, Бразилія схвалила другий спотовий ETF на Solana, запущений Hashdex у співпраці з місцевим інвестиційним банком BTG Pactual.





Попри прорив спотового Solana-ETF у Бразилії, схвалення на ринку США все ще стикається з багатьма проблемами. У червні 2024 року гіганти з управління активами VanEck і 21Shares подали заявки S-1 до Комісії з цінних паперів і бірж США на спотовий Solana-ETF. 8 липня 2024 року Чиказька біржа опціонів від імені VanEck і 21Shares подала документи 19b-4 до SEC.





Під час процесу затвердження спотовий Solana-ETF зіткнувся з нормативними перешкодами. Ерік Балчунас повідомив, що Комісія з цінних паперів і бірж США відхилила заявки 19b-4 для двох потенційних спотових ETF на Solana, надані Чиказькою біржею опціонів, через що процес затвердження був перерваний.









Галузеві аналітики підкреслюють, що затвердження спотового Solana-ETF в США багато в чому залежить від політичних факторів. Якщо колишній президент і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп переможе на виборах, ймовірність схвалення може зрости.





Існує багато спекуляцій, і кінцевий термін для спотового ETF на Solana – середина березня 2025 року. Варто набратися терпіння до отримання остаточного результату.









Враховуючи попередні поступки SEC щодо Ethereum цього року, ринок припускає, чи може комісія використати подібний м’який підхід до Solana. Отже, якщо спотовий Solana-ETF буде схвалено, який вплив це матиме на ширший ринок?





Запуск спотового ETF на Solana приверне більше уваги традиційних інвесторів та установ до Solana та її екосистеми, що потенційно призведе до значного припливу капіталу.





Згідно з нещодавно опублікованою поглибленою оцінкою агенції GSR, прогнозовані надходження для спотового ETF на Solana демонструють значні відмінності порівняно з Bitcoin за різних ринкових умов — ведмежого, базового та ідеального сценаріїв. На ведмежому ринку очікується, що частка надходжень становитиме 2%, тоді як у базовому та ідеальному сценаріях вона може зрости до 5% та 14% відповідно.





У звіті оптимістично прогнозується, що під час ведмежого ринку ціна Solana (SOL) може зрости приблизно в 1,4 рази. У більш стабільному базовому сценарії потенціал зростання може зрости в 3,4 рази, а за найбільш ідеальних ринкових умов зростання SOL може сягнути разючих 8,9 разів.













Згідно з загальнодоступними даними, екосистема Solana демонструє значне зростання. Лише за чотири роки з моменту запуску основної мережі екосистема швидко розширилася, об’єднавши понад 700 децентралізованих застосунків (dApps).









На Волл-стріт є приказка: "Купуй на чутках, продавай на факті". Ця фраза блискуче втілює мистецтво використання ринкових можливостей і коригування стратегій — діяти рішуче, коли вперше з’являються ринкові чутки, а потім коригувати позиції, щоб зафіксувати прибуток, коли ці чутки стають підтвердженими фактами.





Що стосується позиціювання в екосистемі Solana на MEXC, користувачі можуть гнучко застосовувати цю стратегію. З огляду на те, що платформа глибоко інтегрувала сектор Solana, зібравши понад 80 проєктів токенів у різних сферах





Якщо ви віддаєте перевагу ф'ючерсній торгівлі, ви можете отримувати прибуток від коливань цін.





Незалежно від результату розгляду заявки на спотовий Solana-ETF, тенденцію все більшої інтеграції криптоіндустрії в основну фінансову систему неможливо зупинити. Оглядаючись назад, 2024 рік можна запам’ятати як ключову віху в розвитку криптоіндустрії, що знаменує її глибоке проникнення та інтеграцію в ширшу фінансову сферу.





Відмова від відповідальності: ця інформація не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не надає порад щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте усі ризики та будьте обачні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.