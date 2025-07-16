Дві сторони медалі зберігання криптоактивів: як гарантувати безпеку своїх активів

Тема безпеки завжди була центральною у сфері криптовалют. Попри те, що індустрія постійно наголошує на безпеці та прагне до неї, різноманітні ончейн-злочини та криптошахрайство все ще трапляються. Відповідно до останнього звіту платформи Immunefi, збитки в криптосекторі через 179 інцидентів хакерських атак та шахрайств перевищили 1,4 млрд $ у 2024 році.





Попри те, що деякі користувачі вибрали послуги зі зберігання криптовалют, щоб отримати вищий рівень безпеки, фактичні гарантії зберігання криптовалют не є абсолютно надійними. Наприкінці жовтня серія несподіваних подій виявила складності та виклики в секторі зберігання криптоактивів. По-перше, адреси, що належать урядовим установам США, були скомпрометовані, а потім почалася суперечка, яку розв'язав генеральний директор MicroStrategy Майкл Сейлор щодо «інституційного зберігання» Bitcoin.





Ці інциденти викликали занепокоєння громадськості щодо того, як гарантувати та підняти безпеку активів на новий рівень.









25 жовтня акаунт Arkham написав у X (Twitter), що адреси, пов'язані з урядом США, схоже, були скомпрометовані, адже приблизно 20 млн $ в USDC, USDT, aUSDC та ETH було переказано на адресу зловмисника. Згодом хакер конвертував ці кошти в ETH, намагаючись відмити їх через централізовані біржі. Хоча зрештою хакер почав повертати частину коштів, цей інцидент все одно виявив значні проблеми щодо безпеки зберігання криптоактивів.









Тим часом генеральний директор MicroStrategy Майкл Сейлор запропонував, щоб метод зберігання Bitcoin був як у фінансових установ, що «занадто великі, щоб збанкрутувати», такі як регульовані організації, як-от BlackRock і Fidelity. Він вважає, що такий підхід зменшить волатильність Bitcoin та ризик збитків, тим самим підвищивши безпеку активів. Однак цей погляд зустрів супротив. Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін відкрито заявив, що коментарі Сейлора просто «божевільні». Він стверджував, що Майкл Сейлор, схоже, виступає за захист криптовалют через регулятивне захоплення, стратегію, яка має історію невдач і не відповідає суті криптовалюти. Джеймсон Лопп, співзасновник і технічний директор Casa, також зазначив, що самокастодіальність Bitcoin — це більше, ніж параноя та відлюдництво; довіра до кастодіальності третьої сторони може призвести до численних довгострокових негативних наслідків.









Інституційне зберігання часто порівнюють з двома сторонами однієї медалі: воно надає інвесторам, здавалося б, більш безпечний спосіб зберігання активів, але й викликає супуречки щодо принципів децентралізації. Платформи інституційного зберігання використовують надійну технологічну підтримку та великий галузевий досвід, щоб зменшити такі ризики, як хакерські атаки та внутрішнє шахрайство. Для багатьох інвесторів вибір інституційного зберігання означає передачу відповідальності за безпеку активів більш професійній третій стороні, тим самим до певної міри зменшуючи ризики та навантаження, пов'язані з особистим управлінням їхніми активами.





Однак інституційне зберігання також викликало супуречки щодо принципів децентралізації. Основна цінність криптовалюти полягає в її децентралізованому характері, який усуває обмеження традиційних фінансових систем і забезпечує вільний переказ активів між користувачами. Навпаки, інституційне зберігання передбачає, що інвестори повинні відмовитися від контролю над своїми активами на користь сторонніх установ, що підриває децентралізований характер криптовалют і навіть може призвести до повної втрати контролю над їхніми активами. Крім того, якщо кастодіальна установа зіткнеться з неналежним управлінням, порушеннями нормативних документів або кібератаками, активи інвесторів піддадуться значним ризикам. Ці ризики можуть походити не лише від самої кастодіальної установи, але й від зовнішніх факторів, таких як зміни в регуляторній політиці та юридичних супуречках.









У цьому змаганні з безпеки активів платформа MEXC виділяється своєю винятковою ефективністю безпеки, отримуючи перевагу інвесторів. Як централізована біржа криптовалют, що працює в глобальному масштабі, MEXC постійно надає пріоритет безпеці активів користувачів.





Численні засоби захисту: MEXC використовує різні заходи, включаючи багатофакторну автентифікацію, шифрування SSL і холодні гаманці, щоб гарантувати безпеку акаунтів і даних транзакцій.

Розширена система контролю ризиків: MEXC має вдосконалену систему контролю ризиків, здатну здійснювати моніторинг у режимі реального часу та виявляти аномальну торгову поведінку, дозволяючи вжити оперативних заходів для запобігання потенційним ризикам.

Глобальна відповідність нормативним вимогам: MEXC працює на основних континентах і в юрисдикціях по всьому світу та підлягає регулюванню кількома поважними юрисдикціями безпосередньо або через свої дочірні компанії.

Навчання та підтримка користувачів: MEXC прагне підвищити обізнаність користувачів про безпеку та можливості запобігання, регулярно публікуючи контент про безпеку і надаючи цілодобову онлайн-підтримку клієнтів, тим самим допомагаючи користувачам краще захистити свої активи.





Безпека коштів завжди була головною проблемою в індустрії криптовалют. З огляду на складні та постійно мінливі проблеми безпеки, безперервні інновації в послугах, покращена безпека та підвищена прозорість є важливими для завоювання довіри та підтримки користувачів, сприяючи таким чином здоровому розвитку ринку криптовалют. У цьому процесі MEXC продовжуватиме лідирувати, надаючи користувачам безпечніші, зручніші та ефективніші послуги з торгівлі. Водночас платформа закликає всіх інвесторів залишатися пильними, повністю розуміти пов'язані з цим ризики та обережно інвестувати, спільно підтримуючи безпечний, стабільний і успішний криптосвіт.



