Ф'ючерси USDT-M та Coin-M | Повний посібник з типами ф'ючерсів на MEXC

У світі торгівлі криптовалютними ф'ючерсами, ф'ючерси USDT-M та Coin-M є двома найпоширенішими та найвідміннішими типами ф'ючерсів. Для трейдерів розуміння їх відмінностей, як почати та як вибрати правильний тип ф'ючерсів є ключовим фактором успіху в торгівлі.

















Фʼючерси USDT-M , також відомі як лінійні ф'ючерси, — це ф'ючерси, номіновані та розраховані в стейблкоїнах, таких як USDT або USDC. На MEXC USDT є валютою розрахунку для всіх ф'ючерсів USDT-M. Найбільша перевага цього типу полягає в тому, що прибутки та збитки розраховуються в USDT, тим самим спрощуючи трейдерам розрахунок прибутковості у фіатних одиницях, що є більш інтуїтивним та зручним для початківців.





Фʼючерси Coin-M , також відомі як інверсні фʼючерси, — це фʼючерси, що розраховуються в криптовалютах (таких як BTC, ETH і XRP), усуваючи необхідність утримувати стейблкоїни як маржу. MEXC наразі пропонує кілька фʼючерсів Coin-M, включаючи BTC і ETH. Найбільша перевага фʼючерсів Coin-M — це покращене використання капіталу, що дозволяє користувачам торгувати фʼючерсами, просто утримуючи криптовалюти.









Тип Ф'ючерси USDT-M Ф'ючерси Coin-M Загальна назва Лінійні ф'ючерси Інверсні фʼючерси Одиниця розрахунку USDT Монети (такі як BTC та ETH) Маржа USDT Монети (такі як BTC та ETH) Час утримання Без обмежень Без обмежень Режим маржі Ізольована/крос Ізольована/крос





З наведеної таблиці видно, що між ф'ючерсами USDT-M і Coin-M існують очевидні відмінності в одиницях розрахунку та маржі, тоді як термін утримання та режим маржі залишаються однаковими, що надає трейдерам широкий вибір опцій.









Ф'ючерси USDT-M і Coin-M мають свої унікальні переваги. Трейдерам рекомендується ухвалювати рішення на основі власного стану активів, розуміння ринку та інвестиційних цілей.













Ф'ючерси Coin-M є більш привабливими для власників криптовалюти, оскільки ними можна хеджувати та торгувати на ринку ф'ючерсів MEXC Coin-M без необхідності конвертувати свої активи в USDT. Це означає, що користувачі не повинні продавати свої криптовалюти за низькою ціною, коли ринкові ціни несприятливі, тим самим уникаючи потенційних збитків від конвертації.





Коли ринок є бичачим, інвестори, як правило, утримують свої криптовалютні активи, щоб максимізувати прибуток. Оскільки ф'ючерси Coin-M розраховуються в монетах, будь-який прибуток залишається у вигляді довгострокових криптовалютних активів. Це надає користувачам чудовий спосіб збільшити свої активи в улюблених криптовалютах у довгостроковій перспективі, що допомагає досягти мети підвищення вартості активів, а також збереження їхньої вартості.









Якщо ви не маєте інших криптоактивів, крім USDT, ви можете розглянути можливість торгівлі ф'ючерсами USDT-M. На ринку ф'ючерсів USDT-M на MEXC представлені сотні торгових пар з кредитним плечем до 500x, що дозволяє трейдерам максимізувати прибуток за рахунок розумного використання кредитного плеча.









На платформі MEXC трейдери можуть легко вибрати та розмістити ордери на ф'ючерси USDT-M або Coin-M. Наразі платформа пропонує сотні пар ф'ючерсних пар USDT-M, а також ф'ючерси з маржею в BTC та ETH.









На вебсайті MEXC ви можете вибрати між ф'ючерсами USDT-M і Coin-M.





1) Виберіть Ф'ючерси у верхній навігаційній панелі та виберіть USDT-M або Coin-M, щоб перейти на сторінку торгівлі.





2) Якщо ви вже перебуваєте на сторінці торгівлі ф'ючерсами, ви також можете переключитися між USDT-M та Coin-M, використовуючи кнопку [▼] поруч із торговою парою та вибравши зі спадного списку.













Відкрийте застосунок MEXC і торкніться Ф'ючерси внизу сторінки. У верхній частині сторінки ф'ючерсів ви можете вибрати USDT-M або Coin-M.

















Ф'ючерси Coin-M несуть «подвійний ризик» через коливання цін на монети, але також пропонують вищий потенційний прибуток. Ф'ючерси USDT-M краще підходять для контролю ризиків і пропонують чіткі дані про прибутки та збитки.









Так, ви можете вільно вибирати торгові пари. Однак ви не можете конвертувати позиції між двома типами, і вам доведеться закрити та відкрити позицію вручну.





Ф'ючерси USDT-M і Coin-M мають свої переваги. Торгова платформа MEXC Ф'ючерси пропонує гнучкі опції. Розуміння та ефективне використання ф'ючерсів USDT-M і Coin-M допоможе вам досягти більш стабільних прибутків на волатильному ринку.









