Різниця між лімітними та стоп-лімітними ордерами в спотовій торгівлі

16 липня 2025MEXC
1. Що таке лімітний ордер


Лімітний ордер ─ це ордер, розміщений користувачем на купівлю або продаж активу за вказаною ціною. Користувач може запросити купити актив за ціною, не вищою за вказану, використовуючи лімітний ордер на купівлю, або запросити продати актив за ціною, не нижчою за вказану, використовуючи лімітний ордер на продаж.

1.1 Приклад лімітного ордера на купівлю


Як показано на скриншоті нижче, якщо ви хочете купити токени MX за ціною 3 USDT, ви можете використовувати лімітний ордер, ввівши ціну купівлі 3 USDT і суму у 10 MX, а потім клацнувши на [Купити MX], щоб розмістити лімітний ордер. Коли ринкова ціна MX досягне 3 USDT, ваш ордер буде виконано.


1.2 Приклад лімітного ордера на продаж


Аналогічно, якщо ви хочете продати токени MX за ціною 4 USDT, ви можете використовувати лімітний ордер, ввівши ціну продажу 4 USDT і суму продажу 5 MX, а потім клацнувши на [Продати MX], щоб розмістити лімітний ордер. Коли ринкова ціна MX досягне 4 USDT, ваш ордер буде виконано.


2. Що таке стоп-лімітний ордер


Стоп-лімітний ордер — це попередньо встановлений ордер, в якому користувач заздалегідь встановлює тригерну ціну, ціну купівлі/продажу та кількість купівлі/продажу. Коли остання ціна виконання досягне тригерної ціни, система автоматично розмістить ордер за лімітною ціною.

2.1 Приклад стоп-лімітного ордера на купівлю


Наприклад, якщо поточна ринкова ціна MX становить 3,8 USDT, і ви вважаєте, що якщо ціна MX проб'є позначку в 4 USDT, це означатиме висхідний тренд. Ви можете використовувати стоп-лімітний ордер на купівлю, щоб відкрити позицію у відповідь на висхідний тренд. Як показано на зображенні нижче, ви можете встановити тригерну ціну і ціну купівлі на рівні 4 USDT і 4,1 USDT, відповідно.

Коли ціна MX досягне 4 USDT, система негайно розмістить лімітний ордер на купівлю за ціною 4,1 USDT. Ордер може бути виконаний за ціною 4,1 USDT або нижчою. Якщо ціна швидко перевищить 4,1 USDT, ордер може бути не виконаний.


2.2 Приклад стоп-лімітного ордера на продаж


Наприклад, ви купили токени MX за ринковою ціною 3,8 USDT, а тепер ціна зросла до 4,5 USDT. Щоб уникнути втрат, ви вирішили продати токени MX за допомогою стоп-лімітного ордера, коли ціна впаде до початкової ціни. Як показано на зображенні нижче, ви можете встановити тригерну ціну і ціну продажу на рівні 4,3 USDT і 3,8 USDT, відповідно.

Коли ціна MX впаде до 4,3 USDT, система негайно розмістить лімітний ордер на продаж за ціною 3,8 USDT. Ордер може бути виконаний за ціною 3,8 USDT або вищою. Якщо ціна швидко впаде нижче 3,8 USDT, ордер може бути не виконаний.


3. Різниця між лімітними та стоп-лімітними ордерами


3.1 Функція


Лімітні ордери в першу чергу використовуються для контролю торгової ціни, в той час як стоп-лімітні ордери допомагають інвесторам управляти ризиком і прибутком, уникаючи надмірних втрат або упущених можливостей отримання прибутку.

3.2 Спосіб виконання


Лімітні ордери мають лише одну цінову умову — ціну купівлі/продажу. Лімітний ордер буде виконаний тільки тоді, коли ринкова ціна досягне або перевищить встановлену ціну купівлі/продажу.

Стоп-лімітні ордери містять дві цінові умови: тригерну ціну і ціну купівлі/продажу. Коли ринкова ціна досягає тригерної ціни, ордер перетворюється на лімітний і починається його виконання. Це допомагає контролювати торговельну ціну і може бути використано для встановлення рівнів тейк-профіту і стоп-лосу.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

