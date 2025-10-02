Повний посібник з ф'ючерсів Coin-M на MEXC: як торгувати ф'ючерсами Coin-M для отримання максимального прибутку

У криптовалютних деривативах торгівля ф'ючерсами дозволяє інвесторам застосовувати кредитне плече для збільшення потенційного прибутку та відкривати позиції як на ринках, що зростають, так і на ринках, що падають. На MEXC доступні два основних типи ф'ючерсів: ф'ючерси USDT-M та ф'ючерси Coin-M . Хоча більшість початківців починають з простіших ф'ючерсів USDT-M, досвідчені трейдери, які розуміють ринкові цикли, можуть вибрати ф'ючерси Coin-M за певних умов, щоб максимізувати прибуток.





*BTN-Почати свою подорож у світі ф'ючерсної торгівлі&BTNURL= https://www.mexc.com/uk-UA/futures/BTC_USDT









Щоб повністю зрозуміти ф'ючерси Coin-M, необхідно спочатку зрозуміти їх фундаментальну структуру.









На відміну від ф'ючерсів USDT-M, які використовують USDT як маржу, ф'ючерси Coin-M вимагають криптовалюти, що не є стейблкоїнами, як маржу. Наприклад, якщо ви хочете торгувати безстроковими ф'ючерсами BTC на ф'ючерсах Coin-M, ви повинні переказати BTC на свій ф'ючерсний рахунок Coin-M як маржу. Коли ви відкриваєте та закриваєте позиції, всі реалізовані прибутки та збитки розраховуються в BTC. Якщо ви заробите 0,1 BTC прибутку, баланс вашого рахунку збільшиться на 0,1 BTC.









Це найголовніша відмінність між ф'ючерсами Coin-M і ф'ючерсами USDT-M, а також джерело їх привабливості та ризиків. Оскільки сама маржа (наприклад, BTC) схильна до коливань цін, то на ваш кінцевий прибуток або збиток, виміряний в USDT або іншій фіатній валюті, впливає додаткова змінна. А саме:





Збільшення прибутку на бичачому ринку:





Припустимо, ви використовуєте 1 BTC як маржу і відкриваєте лонг позицію, коли ціна BTC становить 50 000 $. Якщо ціна піднімається до 60 000 $:





1) Ваша ф'ючерсна позиція приносить прибуток, який розраховується в BTC.

2) Вартість вашої маржі в 1 BTC також збільшується з 50 000 $ до 60 000 $.





Це створює «подвійний прибуток», при якому ваш загальний прибуток у стейблкоїні, значно збільшується.





Комбіновані збитки на ведмежому ринку:





І навпаки, якщо ви відкриваєте лонг позицію, а ціна BTC падає з 50 000 $ до 40 000 $:





1) Ваша ф'ючерсна позиція зазнає збитків, які розраховуються в BTC.

2) Вартість вашої маржі в 1 BTC також знижується з 50 000 $ до 40 000 $.





Це створює «подвійні збитки», коли ваші загальні збитки в доларовому еквіваленті збільшуються.









Ф'ючерси Coin-M використовують USD як валюту котирування, тоді як прибутки та збитки розраховуються в базовій криптовалюті. На MEXC наразі пропонується кілька пар ф'ючерсів Coin-M, зокрема безстрокові ф'ючерси BTCUSD та ETHUSD . Кожна пара ф'ючерсів Coin-M має фіксовану вартість в USD. Наприклад, кожна пара безстрокових ф'ючерсів BTCUSD оцінюється в 100 $, а кожна пара безстрокових ф'ючерсів ETHUSD — в 10 $.





На відміну від ф'ючерсів USDT-M на MEXC, які можуть мати різні діапазони кредитного плеча залежно від пари, як безстрокові ф'ючерси BTCUSD, так і безстрокові ф'ючерси ETHUSD підтримують кредитне плече від 1x до 125x.





Що стосується режиму позиції та режиму маржі, ф'ючерси Coin-M на MEXC працюють так само, як ф'ючерси USDT-M, підтримуючи як режим хеджування, так і односторонній режим, а також крос-маржу та ізольовану маржу





















ETHUSD, SOLUSD, SUIUSD, LTCUSD, XRPUSD, ADAUSD, LINKUSD, Наразі MEXC пропонує такі ф'ючерсні пари Coin-M: BTCUSD AVAXUSD та DOGEUSD . Згодом можуть бути додані або скориговані додаткові пари відповідно до попиту користувачів та ринкових умов, тому, будь ласка, стежте за офіційними оголошеннями MEXC , щоб бути в курсі останніх новин.

















































Існує три способи закриття позиції. Детальну інформацію про відмінності та конкретні операції дивіться у статті « Повний посібник з безстрокових ф'ючерсів USDT-M на MEXC ».





Примітка: вищенаведені кроки проілюстровано на прикладі вебсайту MEXC. Процес є таким самим у застосунку.





*BTN-Почати свою подорож у світі ф'ючерсної торгівлі&BTNURL= https://www.mexc.com/uk-UA/futures/BTC_USDT













Прибуток і збиток за ф'ючерсами Coin-M залежить від ціни входу, ціни закриття та обсягу торгівлі користувача. Детальні розрахунки наведено в статті « Розрахунок маржі та PNL ».









Основна відмінність полягає в тому, що ф'ючерси Coin-M використовують криптовалюту (таку як BTC або ETH) як маржу та для розрахунку прибутку і збитків, тоді як ф'ючерси USDT-M мають маржу та розраховуються в USDT. Для отримання детальнішої інформації, будь ласка, ознайомтеся зі статтею « Ф'ючерси USDT-M та Coin-M | Повний посібник з типами ф'ючерсів на MEXC ».





Порівняння Ф'ючерси Coin-M на MEXC Ф'ючерси USDT-M на MEXC Активи маржі Криптовалюти, що не є стейблкоїнами (наприклад, BTC та ETH) Стейблкоїн (USDT) Активи розрахунку Відповідна криптовалюта (наприклад, BTC та ETH) Стейблкоїн (USDT) Розрахунок PNL Складний, нелінійний (залежить від ціни активу маржі). Простий, лінійний (прямий PNL). Найкращі варіанти використання Бичачі ринки з довгостроковими перспективами зростання, хеджування. Всі ринкові умови, особливо короткострокова торгівля та торгівля в межах діапазону. Ключові переваги Подвійний прибуток на бичачих ринках від утримання активів і торгівлі ф'ючерсами. Простий розрахунок PNL, простіше управління ризиками та контроль позицій. Основний ризик Подвійні збитки на ведмежому ринку від позицій ф'ючерсів та знецінення активів маржі. Втрачена можливість скористатися зростанням вартості активів маржі на бичачих ринках. Найкраще підходить для Довгострокових власників, майнерів, інвесторів, що орієнтуються на вартість. Новачків, короткострокових трейдерів, тих, хто шукає стабільної ціни на основі USD.









1) Коли варто обрати ф'ючерси Coin-M?

Явні бичачі ринки: якщо ви впевнені в довгострокових перспективах основної криптовалюти (такої як BTC або ETH), відкриття ф'ючерсної лонг позиції Coin-M є чудовим способом максимізувати прибуток.

«Накопичення криптовалюти» як мета: якщо ваша кінцева мета полягає не в тому, щоб заробити більше USD, а в тому, щоб накопичити більшу кількість BTC або ETH, ф'ючерси Coin-M є найкращим варіантом, оскільки весь прибуток розраховується безпосередньо в базовій криптовалюті.

Хеджування для майнерів: майнери, яким потрібно продати видобуті в майбутньому BTC для покриття витрат, таких як електроенергія, можуть хеджувати, відкриваючи ф'ючерсні шорт позиції Coin-M, коли ціни високі, фіксуючи майбутню ціну продажу та зменшуючи ризик зниження.





2) Коли варто обрати ф'ючерси USDT-M?

Ведмежі або бічні ринки: на невизначених або низхідних ринках використання ф'ючерсів USDT-M допомагає уникнути ризику знецінення маржі, оскільки сама маржа деномінована в USDT.

Трейдери-початківці: ф'ючерси USDT-M пропонують інтуїтивніші розрахунки прибутку та збитків, що полегшує початківцям розуміння та управління ризиками.

Торгівля альткоїнами: при торгівлі новими токенами з високою волатильністю використання USDT як маржі забезпечує стабільну базу для порівняння вартості.









Кожен ф'ючерсний контракт BTC Coin-M має номінал 100 $, а кожен ф'ючерсний контракт ETH Coin-M має номінал 10 $. Номінали варіюються для різних ф'ючерсних пар Coin-M. Детальну інформацію дивіться в останній версії посібника з торгівлі ф'ючерсами на MEXC.

















Так. Мінімальний розмір ордера для ф'ючерсів BTCUSD становить 1 контракт (100 $), а для ф'ючерсів ETHUSD — 1 контракт (10 $).









Так. Для ф'ючерсів BTCUSD максимальний розмір маркет і лімітних ордерів становить 3000 контрактів. Для ф'ючерсів ETHUSD максимальний розмір маркет і лімітних ордерів становить 20 000 контрактів.









Станом на 30 серпня 2025 року стандартна комісія за торгівлю ф'ючерсами Coin-M становить 0,01% для ордерів мейкера і 0,04% для ордерів тейкера. Утримуючи щонайменше 500 MX, користувачі можуть отримати знижку до 50% на комісії. Зверніть увагу, що ставки комісій можуть відрізнятися в різних країнах і регіонах, тому завжди звертайтеся до актуальної інформації на сторінці правил комісій за торгівлю на MEXC.

















Це основна наступальна стратегія для ф'ючерсів Coin-M. Якщо ви вже є довгостроковим власником BTC, замість того, щоб залишати свої BTC без діла в гаманці, ви можете переказати їх на свій ф'ючерсний рахунок Coin-M і відкрити лонг позицію з низьким кредитним плечем. В умовах висхідного ринку це дозволяє вам отримати вигоду як від зростання вартості ваших BTC, так і від додаткового прибутку лонг позиції.









Змініть свій погляд з оцінки в доларах на мислення в «монетах». Мета полягає в тому, щоб збільшити кількість BTC, які ви утримуєте, за допомогою торгівлі. За такого підходу, навіть якщо ринок падає, доки ваші ф'ючерсні позиції є прибутковими, ви все одно досягаєте мети «заробити більше BTC на ведмежому ринку», тим самим створюючи більший резерв для наступного бичачого циклу.









Ф'ючерси Coin-M на MEXC — це потужний інструмент, призначений для досвідчених та вибагливих інвесторів. Вони не є універсальним інструментом, а скоріше засобом, який вимагає ретельного аналізу для розкриття свого повного потенціалу. Розуміючи нелінійні характеристики прибутку та збитків і рішуче застосовуючи їх на бичачих ринках, інвестори можуть досягти прибутковості, яка часто перевищує прибутковість ф'ючерсів USDT-M. Водночас дуже важливо усвідомлювати двоякі ризики під час ведмежих ринків. Перш ніж розпочинати торгівлю ф'ючерсами Coin-M, переконайтеся, що ви повністю розумієте їх механізм і завжди ставите управління ризиками на перше місце.





*BTN-Почати свою подорож у світі ф'ючерсної торгівлі&BTNURL= https://www.mexc.com/uk-UA/futures/BTC_USDT







