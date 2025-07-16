Сукупний вплив «великого, прекрасного законопроєкту» Білого дому, повернення мит та виконавчого розпорядження щодо криптовалют

У липні 2025 року майже одночасно просуваються три важливі політичні ініціативи США: очікується остаточне затвердження бюджетного законопроєкту «великого, прекрасного законопроєкту», закінчується дія угоди про взаємне скасування мит, а також починається період реалізації указу про криптовалюти. Хоча ці заходи, здавалося б, належать до різних сфер — фіскальної політики, торгівлі та технологій — вони тісно пов'язані між собою, утворюючи багатогранний сигнал для криптовалютної галузі, що віщує глибокі зміни.





У час, коли світовий капітал є надзвичайно чутливим, криптоактиви як нова фінансова сила стоять на роздоріжжі. Сукупний вплив цих трьох політик, ймовірно, спричинить глибоке переоцінювання криптоактивів. Це буде не просто короткострокове коливання цін, а перезавантаження наративу галузі. Стара історія, зосереджена на технологічному ідеалізмі та децентралізації, відходить у минуле, а нові наративи будуть обертатися навколо регулювання, суверенного нагляду та змін у світовому фінансовому порядку.









У першій половині 2025 року бюджетний план США « Великий прекрасний законопроєкт » був прийнятий з великими труднощами на тлі бурхливих дебатів. План передбачає скорочення податків на 4 трлн $ протягом наступного десятиліття, що компенсується скороченням федеральних витрат щонайменше на 1,5 трлн $: це кардинальна трансформація в фінансовій історії США. В основі плану лежать безпрецедентні інвестиції в інфраструктуру, оборону, технологічні інновації та розвиток штучного інтелекту, які спрямовані на стимулювання довгострокового зростання та конкурентоспроможності.





Хоча криптовалюта не є основним предметом законопроєкту, вона вперше чітко згадується: уряд зобов'язується підтримувати інфраструктуру блокчейну та зміцнювати нормативно-правову базу цифрових активів. Це знаменує поступовий перехід криптовалюти з «сірої зони» до офіційного регуляторного режиму.





Хоча бюджет не передбачає прямих податкових пільг для ринку криптовалют, його непрямий вплив є значним. З одного боку, фіскальна експансія може підірвати довіру до традиційних фіатних валют, спонукаючи інвесторів виділяти більше коштів на «несуверенні активи», такі як Bitcoin, для хеджування від інфляції та системних ризиків. З іншого боку, зниження податків збільшує інтерес інституційних інвесторів та інвесторів з високим рівнем доходу до криптовалют, особливо з огляду на те, що деякі проєкти, які відповідають вимогам, починають отримувати державну підтримку або класифікуються як інвестиції в технології.





Важливо, що масштабна підтримка штучного інтелекту в законопроєкті також, ймовірно, сприятиме зростанню проєктів «ШІ + Web3». Завдяки міжгалузевим політичним стимулам проєкти ончейн, що поєднують технологічну досконалість і відповідність нормативним вимогам, можуть стати ключовими цілями для інституційного капіталу в наступному циклі.









9 липня термін дії угод про взаємне призупинення митних тарифів між США та провідними азійськими економіками (Китаєм, Японією, Південною Кореєю) закінчується . Хоча Білий дім негайно продовжив термін дії призупинення до 1 серпня, щоб дати можливість провести остаточні переговори, ринки вже враховують у цінах майбутній «торговельний шок».





Оновлені тарифи матимуть далекосяжні наслідки для глобальних торговельних моделей та структур ончейн-арбітражу криптовалютної індустрії. Кросчейн та кросплатформовий арбітраж базується на розбіжностях цін між мережами та вільному руху капіталу по всьому світу.





Якщо тарифи повернуться, ці ретельно налагоджені арбітражні моделі будуть порушені. Наприклад, потік криптовалюти, прив'язаної до долара (USDT, USDC ), в Азію може бути обмежений, що вплине на попит ліквідності в Японії, Кореї та Південно-Східній Азії. Тим часом виробники майнінгового обладнання в Китаї та Кореї зіткнуться з вищими витратами, що підвищить вартість розгортання нового хешрейту та потенційно загрожуватиме стабільності проєктів PoW. У ширшому сенсі це сигналізує про кінець ери глобального багаторівневого арбітражу в криптовалюті. Проєкти DeFi, побудовані на використанні географічних спредів, зіткнуться з тиском переоцінки, тоді як місцеві біржі, що відповідають вимогам, платіжні мережі та системи розрахунків ончейн можуть отримати більш стабільну політичну основу.









У березні 2025 року Білий дім видав наказ під назвою « Створення стратегічного резерву Bitcoin та запасів цифрових активів Сполучених Штатів ». Він доручає Міністерству фінансів, Міністерству торгівлі, Міністерству енергетики та іншим федеральним відомствам протягом 60 днів завершити перегляд активів, планування резервів, розробку регуляторних інтерфейсів та підготовку інфраструктури.





Зараз, на завершальному етапі впровадження, цього місяця має бути прийнято важливе рішення: чи офіційно прийме США модель «державної криптовалюти». Такий підхід означає, що уряд безпосередньо утримуватиме певну кількість Bitcoin та інших криптоактивів у своїх національних резервах.





Стратегічно це перший випадок, коли уряд США офіційно визнає цінність Bitcoin та інших криптовалют як стратегічних активів і бере на себе зобов'язання щодо моделі «некастодіального резерву»: зберігання приватних ключів або багатопідписних адрес замість того, щоб покладатися на біржі. За цією моделлю управління криптоактивами в США стане більш прозорим і піддаватиметься аудиту ончейн, що потенційно створить нову парадигму для суверенних «активів Bitcoin». Ще більш важливо, що в наказі пропонується система білих списків цифрових активів: тільки затверджені проєкти можуть бути включені до федеральних резервів або платіжних екосистем. Це надасть токенам, що відповідають вимогам, схвалення на рівні уряду, що підвищить їх ринкову капіталізацію та ліквідність. Тим часом анонімні монети, проєкти без реальних суб'єктів господарювання або ті, що не пройшли аудит, ризикують бути маргіналізованими або виключеними з лістингу.









Ці три політичні кроки не є лише фоновими макроекономічними змінами: вони є прямими каталізаторами системного переоцінювання криптоактивів.





Подія Вплив на галузь Короткострокова волатильність Середньо-/довгострокові можливості «Великий прекрасний законопроєкт» Оптимістичні прогнози для проєктів, що відповідають вимогам, та інфраструктури штучного інтелекту ончейн. Висока Зростання ончейн-екосистем, зосереджених у США. Закінчення дії призупинення тарифів Порушує моделі транскордонного арбітражу. Середньо-висока Трансформації азіатських мереж / міграція стейблкоїнів. Виконання виконавчого розпорядження Впроваджено національну резервну систему США. Висока Стратегічний ончейн-актив, «націоналізація» Bitcoin.





Разом ці сили змінюють карту впливу криптовалют: вони змінюють логіку інвестування та змушують учасників ринку стратегічно перепозиціонуватися в питаннях комплаєнсу, технологій та геополітики.









Минуле бурхливе зростання криптовалюти було зумовлене політикою нульових процентних ставок та технологічним утопізмом. Сьогодні три напрямки політики Білого дому сигналізують не тільки про новий фіскальний та регуляторний цикл, але й про реінтеграцію технологічних інновацій у систему державного управління. Web3 більше не буде протиустановчою утопією, а стане новою фінансовою платформою, сформованою спільними зусиллями уряду, промислового капіталу та технічних спільнот.





Хоча цей новий цикл приносить виклики, він також винагороджує проєкти, що мають справжню технологічну глибину, регуляторну адаптивність та екосистемний вплив. У цьому контексті роль торгових платформ стає ще більш критичною. Як одна з провідних світових бірж цифрових активів, MEXC використовує сильні сторони своїх продуктів та структуру екосистеми, щоб допомогти користувачам орієнтуватися в циклах політики та скористатися можливостями, що виникають у результаті зміни наративів.





Чи то завдяки механізму швидкого лістингу, що надає ранній доступ до відповідних та нових концепцій, чи то завдяки низьким комісіям та високій ліквідності, що покращують ефективність торгівлі та структуру витрат користувачів, MEXC активно створює нове торговельне середовище, адаптоване до «ери регулювання». Особливо на ринку, що характеризується суверенним контролем та логікою пріоритетності аудиту, біржі пропонують не лише інструменти, а й стратегічні мости.



