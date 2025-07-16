ICO розшифровується як Initial Coin Offering (первинна пропозиція монет). Це один із способів, за допомогою якого криптовалютні розробники збирають кошти та розповсюджують нові токени серед інвесторівICO розшифровується як Initial Coin Offering (первинна пропозиція монет). Це один із способів, за допомогою якого криптовалютні розробники збирають кошти та розповсюджують нові токени серед інвесторів
Основи ICO

Основи ICO

16 липня 2025
#Базові концепції
ICO розшифровується як Initial Coin Offering (первинна пропозиція монет). Це один із способів, за допомогою якого криптовалютні розробники збирають кошти та розповсюджують нові токени серед інвесторів. Ця стаття виступає посібником щодо ICO для початківців.

1. Що таке ICO?


Криптокомпанії та фізичні особи використовують початкові пропозиції монет (ICO) для збору коштів, випуску нових токенів і обміну криптовалютними активами з інвесторами. Ці інвестори можуть отримати різні переваги від розробника, отримавши свої щойно випущені токени. Якщо куплений токен, пройшов лістинг на криптовалютній біржі, то підвищена ліквідність може призвести до різкого зростання вартості, що робить ICO особливо привабливими для інвесторів.

2. Остерігайтеся шахрайства


Хоча інвестиційний поріг для участі в ICO низький, кожному інвестору важливо зібрати якомога більше інформації та розумно приймати інвестиційні рішення. Проводьте належну перевірку, щоб захистити себе від шахрайських ICO, єдиною метою яких є збір інвестиційного капіталу і зникнення. На додаток до інформації, наданої емітентом токенів, інвесторам слід провести власне дослідження на різних платформах (Twitter, Telegram тощо), щоб оцінити надійність ICO.

3. Як взяти участь в ICO


3.1 Перевірте інформацію про токен (whitepaper тощо), опубліковану емітентом в Інтернеті, і після збору інформації з незалежних джерел вирішіть, чи є ICO справжньою і чи варто в нього інвестувати.

3.2 Забезпечте необхідну суму криптовалюти для участі в ICO.

3.3 Перекажіть криптовалюту емітенту відповідно до його інструкцій.

3.4 Отримайте токени, еквівалентні сумі, яку ви переказали ICO.

3.5 Після цього, якщо отриманий вами токен пройшов лістинг на криптовалютній біржі, ви також зможете купувати і продавати цей токен на ній.

4. Різниця між ICO та IPO


IPO часто порівнюють з ICO. IPO розшифровується як Initial Public Offering (первинне розміщення цінних паперів), тобто перший публічний продаж акцій компанії через біржу цінних паперів для залучення коштів. В ICO емітент токенів залучає кошти шляхом продажу токенів. На відміну від них, під час IPO компанії залучають кошти шляхом продажу акцій.

Хоча на перший погляд вони можуть здатися схожими, права інвесторів, які беруть участь в ICO та IPO, суттєво відрізняються. Під час IPO інвестори, які купують акції, отримують право голосу, що дозволяє їм брати участь у процесі прийняття рішень компанії відповідно до кількості акцій, якими вони володіють. Під час ICO інвестори, як правило, не мають можливості брати участь у прийнятті рішень конкретної компанії за допомогою токенів, які вони придбали. Зазвичай інвестори можуть використовувати ці токени для доступу до послуг або продуктів, що надаються емітентом токенів.

Крім того, процедури проведення IPO визначаються регуляторними органами та фондовими біржами. З іншого боку, ІСО підлягають меншому регулюванню і натомість залежать від політики різних країн. Як наслідок, витрати, пов'язані з IPO, часто значно вищі, ніж з ICO.

5. IDO та IEO


Сьогодні способи фандрайзингу на основі токенів не обмежуються ICO. Існують також IEO та IDO.
IEO, що розшифровується як Initial Exchange Offering (первинна біржова пропозиція), означає випуск токенів через певні криптовалютні біржі, які зазвичай підлягають перевірці з боку біржі. Користувачі можуть придбати нові токени на біржі, якою вони вже користуються.

Інший спосіб називається IDO, який використовує децентралізовані біржі (DEX) замість централізованих бірж (CEX). IDO розшифровується як Initial DEX Offering (первинна пропозиція DEX), де токени, продані в IDO, з самого початку пройшли лістинг на децентралізованій біржі (DEX), що дозволяє інвесторам негайно купувати і продавати їх.

*Ця стаття призначена для надання інформації про ICO і не є схваленням ICO або рекомендацією інвестувати в конкретні криптовалюти.

*Інвестиції в криптовалюти пов'язані з певними ризиками. Будь ласка, приймайте власні інвестиційні рішення після проведення ретельного дослідження та ознайомлення з декількома надійними джерелами інформації.

