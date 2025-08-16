6 основних переваг торгівлі безстроковими ф'ючерсами: як скористатися можливостями криптовалютного ринку

У міру стрімкого розвитку ринку криптовалют, торгівля безстроковими ф'ючерсами стала популярним вибором для багатьох інвесторів і професійних трейдерів. У порівнянні з іншими торговими інструментами, безстрокові контракти пропонують більшу гнучкість, що робить їх особливо популярними серед короткострокових і високочастотних трейдерів.





У цій статті детально розглядаються основні переваги безстрокових ф'ючерсів, що допоможе інвесторам краще зрозуміти цей потужний фінансовий інструмент і те, як його можна використовувати для навігації в динамічному криптовалютному ландшафті.





Торгівля ф'ючерсами — це вид торгівлі деривативами, який дозволяє користувачам отримувати прибуток від коливань цін, не володіючи базовим криптоактивом. Простіше кажучи, це дозволяє трейдерам відкривати лонг або шорт позиції залежно від їхнього прогнозу щодо ринку.





На відміну від традиційної спотової торгівлі, торгівля ф'ючерсами підтримує кредитне плече, тобто трейдери можуть контролювати більшу позицію з меншим капіталом, збільшуючи потенційний прибуток (а також ризики). Найпоширенішою формою є безстроковий ф'ючерсний контракт, який не має терміну дії, що дозволяє користувачам утримувати позиції стільки, скільки вони вважають за потрібне. Завдяки своїй гнучкості та ефективності використання капіталу, торгівля ф'ючерсами стала ключовим інструментом для багатьох інвесторів у криптовалюту.

















Однією з видатних особливостей безстрокових ф'ючерсів є те, що вони не мають терміну дії. Це означає, що трейдери можуть утримувати позицію необмежений час, не турбуючись про розрахунки або закінчення терміну дії контракту. Така гнучкість дозволяє інвесторам відкривати та закривати позиції виключно на основі ринкових умов, що дає їм більший контроль над вибором часу та реалізацією стратегії.









Безстрокові ф'ючерси зазвичай пропонують високе кредитне плече , що робить їх потужним інструментом для збільшення прибутковості. Це особливо привабливо для трейдерів, які готові ризикувати. За допомогою кредитного плеча інвестори можуть контролювати великі позиції з відносно невеликим капіталом, максимізуючи потенційний прибуток (але також збільшуючи ризик).





На MEXC користувачі можуть скористатися кредитним плечем до 500x, а також простим і розширеним режимами торгівлі. Трейдери можуть налаштовувати рівні кредитного плеча для лонг/шорт позицій і режим маржі відповідно до своєї стратегії, що дозволяє більш точно управляти капіталом.













Безстрокові ф'ючерси працюють за двосторонньою моделлю T+0, тобто інвестори можуть відкривати як лонг, так і шорт позиції в будь-який час. Це дозволяє трейдерам отримувати прибуток не тільки при зростанні ринку, але й при його падінні, відкриваючи шорт позиції. Можливість торгувати в обох напрямках забезпечує стабільні можливості для отримання прибутку за будь-яких ринкових умов.





Для підтримки короткострокових трейдерів, які прагнуть скористатися швидкими коливаннями цін, MEXC пропонує такі розширені функції, як «Зворотний тейк-профіт» і «Зворотний стоп-лос». Ці інструменти допомагають трейдерам автоматично змінювати позиції і отримувати прибуток від волатильності ринку в обох напрямках.













Щоб ціна безстрокових ф'ючерсів відповідала спотовому ринку, біржі використовують механізм ставки фінансування . Ця система періодично перераховує комісії між трейдерами, які відкрили лонг і шорт позиції, виходячи з різниці між ціною безстрокового ф'ючерсного контракту та спотовою ціною. Мета полягає в тому, щоб ціна контракту була тісно прив'язана до базового активу.





На MEXC сама платформа не стягує жодних комісій за фінансування, вони обмінюються безпосередньо між користувачами, які мають відкриті позиції. Розрахунки за фінансування автоматично відбуваються кожні 8 годин, а саме о 03:00, 11:00 та 19:00 (за літнім часом, за Києвом) та о 02:00, 10:00 та 18:00 (за зимовим часом, за Києвом).





Більш детальну інформацію про частоту стягнення комісії за фінансування та будь-які оновлення можна знайти в розділі Оголошення про ф'ючерси в Довідковому центрі.













Завдяки популярності безстрокових ф'ючерсів ці ринки зазвичай мають високу ліквідність. Це дозволяє трейдерам легше відкривати та закривати позиції з меншим ризиком прослизання ціни. Для інвесторів, які надають пріоритет швидкості та точності виконання, це є ключовою перевагою. На MEXC ліквідність є однією з найвищих у світі, що забезпечує швидше виконання ордерів, більш вузькі спреди та стабільнішу торгівлю.









На відміну від спотової торгівлі, яка дозволяє відкривати тільки лонг позиції, ф'ючерсна торгівля дозволяє відкривати як лонг, так і шорт позиції, що робить її цінним інструментом для управління ризиками. На ведмежому ринку або під час корекції цін спотові трейдери можуть бути змушені або прийняти збитки, або вийти з ринку зі збитками, тоді як безстрокові контракти дають інвесторам гнучкість, щоб отримати прибуток від спадних трендів.









Торгівля безстроковими ф'ючерсами продовжує приваблювати все більшу кількість інвесторів завдяки своїм перевагам: відсутність терміну дії, високе кредитне плече, режим хеджування, механізми ставки фінансування, глибока ліквідність та можливості хеджування. Для професійних трейдерів та високочастотних операторів ці особливості можуть розширити можливості та забезпечити гнучкість на волатильних або ведмежих ринках.





У міру того, як ринок криптовалют продовжує розвиватися, безстрокові ф'ючерси залишатимуться ключовим інструментом для трейдерів. Сьогодні почати торгувати ф'ючерсами на MEXC простіше, ніж будь-коли. Просто увійдіть у свій акаунт MEXC, перейдіть до розділу Ф'ючерси та виберіть конфігурацію позиції, режим маржі та рівень кредитного плеча. Потім виберіть тип ордера, встановіть відповідні параметри та натисніть Відкрити лонг або Відкрити шорт, щоб розмістити ордер.





Детальні інструкції дивіться за посиланнями:

Ці ресурси допоможуть вам впевнено торгувати ф'ючерсами на кожному етапі.





