Term Finance (TERM): інноваційний механізм аукціону з фіксованим терміном, що переосмислює парадигму кредитування за фіксованою ставкою в DeFi

Term Finance — це протокол кредитування за фіксованою ставкою на основі блокчейну Ethereum, розроблений для надання прозорих, безпечних та ефективних послуг кредитування за фіксованою ставкою через механізм запланованих аукціонів.









Традиційні платформи децентралізованого фінансування (DeFi), такі як Maker, Compound і Aave, в основному використовують моделі з плаваючою процентною ставкою, де ставки запозичень коливаються в залежності від ринково попиту і пропозиції. Така волатильність може створювати невизначеність у вартості запозичень, що ускладнює фінансове планування для користувачів. У відповідь на це на ринку з'явилися протоколи кредитування з фіксованою ставкою, яскравим прикладом яких є Term Finance.









Term Finance — це некастодіальний, масштабований протокол кредитування з фіксованою ставкою, який використовує унікальну аукціонну модель для підтримки кредитування з фіксованою ставкою та на певний строк у великих масштабах. Користувачі можуть отримати доступ до ліквідності за фіксованою процентною ставкою без компромісів щодо комісій, прослизання, зберігання або довіри.









Як і в існуючих протоколах кредитування DeFi, Term Finance зберігає забезпечення в некастодіальних смартконтрактах ончейн. Активи можна перевірити в режимі реального часу і вони не схильні до ризику контрагента. Term Finance відрізняється від інших платформ DeFi кредитування інноваційним використанням запланованих аукціонів (або подвійних аукціонів) для визначення фіксованих процентних ставок для угод між позичальниками та кредиторами. Кредитори подають пропозиції щодо кредитування, а позичальники розміщують заявки на запозичення. Наприкінці аукціону протокол визначає ринкову клірингову ставку. Всі позичальники, які подали заявки на рівні або вище клірингової ставки, отримують кредити, а всі кредитори, які подали заявки на рівні або нижче клірингової ставки, надають кредити за цією ставкою. Оскільки запланований аукціон розраховується за єдиною ринковою кліринговою ставкою, Term Finance дозволяє уникнути широкого спреду процентних ставок, який зазвичай спостерігається в традиційних протоколах кредитування DeFi.









Фіксовані процентні ставки та терміни: Term Finance встановлює ставки за кредитами через заплановані аукціони, забезпечуючи як позичальникам, так і кредиторам передбачувані ставки протягом фіксованого терміну, усуваючи невизначеність, пов'язану з плаваючими відсотковими ставками.

Механізм запланованих аукціонів: процес проведення аукціону Term Finance складається з трьох етапів: дата оголошення, час проведення аукціону та період розкриття пропозицій. За тиждень до початку аукціону оголошуються такі деталі, як типи забезпечення, кредитні активи та інші параметри аукціону. Під час аукціонного вікна як позичальники, так і кредитори подають зашифровані заявки, використовуючи хеш-алгоритм для забезпечення конфіденційних ставок перед встановленням відсоткової ставки. На етапі розкриття всі заявки стають доступними ончейн, а остаточна клірингова ставка розраховується алгоритмом ончейн. Цей алгоритм спрямований на знаходження рівноважної точки між попитом і пропозицією, щоб максимізувати загальний обсяг кредитування.

Тристороння модель викупу: позичальники повинні надати достатнє забезпечення перед отриманням позики. Це забезпечення керується смартконтрактами та залишається заблокованим протягом усього терміну позики, гарантуючи відповідальність позичальників.









Процес запозичення: позичальники подають запити на позику, вказуючи бажану суму, термін і максимально прийнятну процентну ставку. Постачальники ліквідності подають пропозиції із зазначенням суми, яку вони готові надати, та мінімально прийнятної процентної ставки. Наприкінці аукціону система визначає ринкову клірингову ставку та відповідно підбирає позичальників і кредиторів. Позичальники повинні надати достатнє забезпечення, яке управляється смартконтрактами. Позики повинні бути погашені в кінці терміну, інакше заставу буде ліквідовано.

Процес кредитування: кредитори вносять кошти та вказують мінімальну прийнятну процентну ставку. Під час аукціону їхні кошти зіставляються з відповідними позичальниками. Після успішного підбору позичальника кредитор отримує основну суму кредиту та відсотки за ним після настання строку погашення.

Механізм ліквідації: якщо позичальник не повертає кредит вчасно, смартконтракт автоматично ініціює ліквідацію. Забезпечення позичальника ліквідується, щоб компенсувати кредитору будь-які збитки. Процес ліквідації є прозорим і здійснюється за заздалегідь визначеними правилами.









Як всесвітньо визнана платформа для торгівлі криптовалютами, MEXC заслужила довіру та підтримку інвесторів завдяки широкому вибору торгових пар, ефективному торговому досвіду та високоякісному обслуговуванню. На MEXC інвестори можуть комфортно здійснювати торгівлю токеном TERM, насолоджуючись безпечним і безперебійним торговим середовищем.





Ось як здійснювати торгівлю *URLS-TERM_USDT* в застосунку MEXC:





Крок 1. Увійдіть в застосунок MEXC і торкніться кнопки Торгівля

Крок 2. Виберіть Спот, потім торкніться рядка торгової пари та знайдіть TERM/USDT.

Крок 3. Торкніться кнопки Купити TERM





Term Finance завдяки інноваційній моделі кредитування з фіксованою ставкою надає безпечний, ефективний і зручний торговий досвід, використовуючи мультичейн-розгортання, модульний дизайн, ефективний механізм клірингу та механізми ізоляції ризиків. Це робить DeFi більш стабільним фінансовим інструментом. Оскільки ринок DeFi продовжує розвиватися, Term Finance має всі передумови стати однією з провідних платформ для кредитування з фіксованою ставкою, пропонуючи користувачам надійні та ефективні послуги запозичення та кредитування.



