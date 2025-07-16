TEN: революційне рішення рівня 2 для забезпечення конфіденційності та масштабованості Ethereum

TEN— це революційне зашифроване рішення рівня 2 в екосистемі Ethereum, створене для того, щоб змінити уявлення про конфіденційність і масштабованість блокчейну завдяки апаратному шифруванню. Подібно дTEN— це революційне зашифроване рішення рівня 2 в екосистемі Ethereum, створене для того, щоб змінити уявлення про конфіденційність і масштабованість блокчейну завдяки апаратному шифруванню. Подібно д
TEN— це революційне зашифроване рішення рівня 2 в екосистемі Ethereum, створене для того, щоб змінити уявлення про конфіденційність і масштабованість блокчейну завдяки апаратному шифруванню. Подібно до того, як протокол HTTPS свого часу трансформував безпеку Web 2.0, TEN будує інфраструктуру нового покоління для Web3 — з наскрізним шифруванням даних транзакцій, станів смартконтрактів і процесів виконання, при цьому зберігаючи рівень безпеки основної мережі Ethereum. Це нововведення прискорює транзакції більш ніж у 10 разів і зменшує комісію за gas на 90%, створюючи потужну основу для масового впровадження децентралізованих застосунків (dApps).

1. У чому полягають ключові особливості TEN


1.1 Апаратне шифрування: максимальний захист конфіденційності


TEN інтегрує технологію надійного середовища виконання (Trusted Execution Environment, TEE) в свою архітектуру блокчейну, забезпечуючи шифрування на рівні мікросхеми:

1) Передача транзакцій із наскрізним шифруванням: від ініціації до підтвердження ончейн — всі дані залишаються зашифрованими й доступні лише уповноваженим сторонам.
2) Конфіденційне виконання смартконтрактів: код контракту та всі внутрішні дані обробляються в TEE, що не дозволяє нодам мережі бачити бізнес-логіку чи конфіденційну інформацію.
3) Стійкість до квантових атак: використовує найсучасніші криптографічні алгоритми для захисту від майбутніх загроз квантових обчислень.

1.2 Масштабованість рівня 2: висока продуктивність без загрози для безпеки


Як децентралізований ролап-протокол, TEN досягає мільйонів TPS завдяки кільком технічним інноваціям:

1) Захист від MEV: фірмовий алгоритм «справедливого впорядкування» усуває можливість видобування цінності майнерами (MEV), забезпечуючи справедливість транзакцій.
2) Безпечна випадковість: перевірювана випадкова функція (Verifiable Random Function, VRF), що базується на TEE, генерує незмінну випадковість ончейн, що ідеально підходить для майнінгу NFT, ігор тощо.
3) Вискошвидкісний міст: кросчейн передача активів між Ethereum і TEN у 5 разів швидша, ніж традиційні оптимістичні ролапи.

1.3 Безперебійний користувацький досвід: баланс між конфіденційністю та зручністю


1) Взаємодія на рівні Web2: користувачі можуть отримувати доступ до зашифрованих dApp-застосунків без встановлення плагінів; захист конфіденційності повністю прозорий на фронтенді.
2) Зручність для розробників: повністю сумісний з EVM і підтримує міграцію смартконтрактів Solidity в один клац, що значно скорочує час адаптації та навчання.

2. Токеноміка TEN

TEN є нативним утиліті токеном мережі, що забезпечує підтримку управління, стейкінгу, функціонування екосистеми та заохочення на ранніх етапах.

1) Управління мережею: власники токенів можуть брати участь у голосуванні щодо оновлень протоколу, технічних планів розвитку та розподілу коштів екосистеми.
2) Заохочення за стейкінг: валідатори зобов'язані здійснювати стейкінг токенів TEN, щоб отримати доступ до прав на видобуток блоків, а стейкхолдери розділяють доходи від комісій за транзакції.
3) Паливо екосистеми: всі операції ончейн, такі як приватні транзакції та кросчейн перекази, споживають токени TEN як плату за gas.
4) Майнінг ліквідності: перші користувачі отримують токени TEN за надання ліквідності або участь у програмах тестових мереж.

3. Огляд команди


TEN розробляється командою світового класу з глибокою експертизою в галузі безпеки та криптографії блокчейну. Основна команда об'єднує таланти як з корпоративного блокчейну, так і з провідних проєктів Web3:

Технічний комітет: під керівництвом колишнього архітектора R3 Corda, включає у себе фахівців з досвідом створення корпоративних блокчейн-платформ, з особливим акцентом на TEE та доведення з нульовим розголошенням.
Експерти з криптографії: розробку протоколу очолює дослідник з Техніону — Ізраїльського технологічного інституту, який має численні міжнародні патенти в галузі криптографічних систем.
Екосистема та операції: учасники команди раніше працювали у провідних проєктах, таких як ConsenSys і Aave, привносячи експертизу у сфері взаємодії з розробниками, зростання екосистеми та дотримання нормативно-правових вимог.

4. Перспективи на майбутнє


4.1 Технічна карта


Q3 2024: запуск основної мережі з інтегрованим zkBridge, що забезпечує кросчейн-взаємодію з мережами zkSync, StarkNet та іншими на основі zk-технологій.
Q1 2025: створення шаблонів протоколів DeFi, що зберігають конфіденційність, підтримують анонімне кредитування та торгівлю деривативами.
Q4 2025: запуск рішень для нодів TEE корпоративного рівня, що розширює можливості використання у високочутливих галузях, таких як охорона здоров'я та управління мережею поставок.

4.2 Стратегія розширення екосистеми


Програма грантів для розробників: інвестиційний фонд у розмірі 100 мільйонів $ для підтримки створення dApp із фокусом на конфіденційність.
Партнерство у сфері комплаєнсу: співпраця з регуляторними органами ЄС та Сінгапуру з метою вивчення стандартів дотримання конфіденційності даних ончейн.
Апаратний альянс: партнерство з Intel, AMD та іншими виробниками для оптимізації інтеграції апаратного забезпечення TEE та зниження бар'єрів для роботи нодів.


Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є консультацією щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання пропонує цю інформацію лише для довідкових цілей і не надає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та проявляєте обережність під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

