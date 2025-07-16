Засновника Telegram заарештовано: що чекає на екосистему TON у майбутньому

Світ криптовалют знову похитнувся.





24 серпня у Франції заарештували Павла Дурова, засновника та генерального директора соціальної мережі Telegram. Ця несподівана подія не лише шокувала сотні мільйонів користувачів Telegram, але й сколихнула криптовалютну спільноту. Труднощі, з якими зіткнувся Telegram, не обмежуються самою платформою; екосистема TON, яка тісно пов'язана з Telegram, стала центром занепокоєння. Оскільки екосистема TON знаходиться на піку свого розвитку, індустрія сильно стурбована тим, чи не призведе арешт Павла Дурова до «другого руйнівного удару».









Telegram ─ це добре відомий і потужний застосунок для миттєвого обміну повідомленнями з надійним захистом приватності, відомий своєю функцією наскрізного шифрування повідомлень. Він став улюбленим інструментом спілкування для багатьох людей. Незалежно від того, чи це повсякденне спілкування, робоча співпраця або соціальна активність, Telegram пропонує відмінний досвід обміну повідомленнями, особливо популярний серед користувачів криптовалют.





Увечері 24 серпня 2024 року, Павло Дуров був заарештований французькою поліцією в аеропорту Ле Бурже в Парижі, після прибуття з Азербайджану. На думку французьких судових органів, недостатній рівень управління Telegram призвів до того, що його платформа використовувалася для незаконної діяльності, такої як відмивання грошей, торгівля наркотиками та розповсюдження дитячої порнографії. Крім того, відмова Telegram співпрацювати з французькою владою була названа головною причиною арешту Дурова.









Рано вранці 25 серпня, заступник голови Державної думи Росії, Владислав Даванков, закликав Міністерство закордонних справ Росії знайти спосіб звільнити Павла Дурова, заявивши, що він вже звернувся до міністерства з офіційним проханням.





26 серпня президент Франції Еммануель Макрон пояснив, що арешт Павла Дурова був пов'язаний зі судовим розслідуванням і не був політично мотивованим. Речник поліції зазначив, що Дурова звинувачують у відмові співпрацювати щодо мережі платформи і фінансових злочинах, але конкретні звинувачення не розголошуються.





Увечері 28 серпня прокурор Парижа оголосив, що Павлу Дурову, засновнику і генеральному директору Telegram, було висунуто офіційне звинувачення в численних правопорушеннях, включаючи «організовану злочинність або відмивання незаконних доходів». Павла Дурова було звільнено під судовий нагляд за умови сплати застави в розмірі 5 мільйонів євро і заборони покидати Францію.









У міру того, як зростало неприйняття ринкових ризиків, інвестори стали вкрай невпевненими в перспективах Telegram і пов'язаних з ним проєктів. Ці настрої поширилися, безпосередньо спровокувавши широкомасштабний розпродаж пов'язаних з ними активів, що посилило нестабільність і волатильність ринку. Згідно з моніторингом Lookonchain, один з постачальників ліквідності TON вилучив всю свою ліквідність TON і продав 356 545 TON (приблизно 1,98 млн $) за середньою ціною 5,57 $.





Станом на 29 серпня, за даними CoinMarketCap, ціна токенів TON впала до 5,60 $, а падіння ціни протягом 7 днів склало 14,56%. Поточна ринкова капіталізація становить 14,19 млрд $, що відображає сильне неприйняття ризику на ринку.













Спочатку TON було створено всередині Telegram, але у 2020 році компанія покинула Telegram після юридичної суперечки з Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC). Відтоді, TON керується незалежною командою розробників. Фактично, перезапуск TON у 2021 році означав юридичне відокремлення від Telegram. Використання TON у Telegram юридично визначається як відносини "співпраці та використання".





За останній рік відносини між Telegram та блокчейн-мережею TON стають все більш тісними, поглиблюючи співпрацю, зокрема, у сфері інтеграції міні-програм та функцій гаманця на платформі Telegram. Цьому сприяло розширення користувацької бази Telegram, яка в липні цього року перевищила 950 мільйонів користувачів. Ці користувачі здебільшого проживають на Близькому Сході (наприклад, в Ірані та Туреччині), в Індії, Південно-Східній Азії, Європі (включаючи Німеччину, Францію та інші країни Центральної та Західної Європи, а також Україну та інші країни Східної Європи) та Південній Америці (наприклад, в Аргентині та Бразилії).





Вибухове зростання ігрової екосистеми TON цього року значною мірою можна пояснити величезною базою користувачів в Telegram. Наприклад, одна з найпопулярніших ігор "Hamster Kombat" успішно привернула увагу понад 300 мільйонів гравців, ставши новою родзинкою, яка стимулює активність користувачів Telegram і розвиток екосистеми TON.









Арешт Павла Дурова привернув широку увагу в індустрії, і багато спостерігачів спочатку сприйняли його як сигнал про те, що екосистема ТОN може зазнати серйозного удару. Однак фактичний розвиток подій пішов в іншому напрямку.





Спільнота ТОN швидко опублікувала публічну заяву, в якій висловила непохитну підтримку Павлу Дурову і підкреслила, що цей інцидент не вплине на діяльність і місію спільноти. Офіційний акаунт TON у Twitter навіть оновив зображення свого профілю, на якому зображено логотип "Собака опору (Resistance Dog)", власноруч намальований і названий засновником Telegram у 2018 році.









Замість того, щоб зазнати негативного впливу, численні проєкти екосистеми TON висловили свою підтримку, заявивши, що їхня діяльність залишається стабільною і неушкодженою. Ця підтримка включає не лише інвестиційну компанію TON, Pantera Capital, але й активні проєкти екосистеми TON, такі як DOGS, Hamster Network, TON Society, TON Takeover, NOTCOIN, Telegram Wallet та інші.





Франклін Бі, партнер Pantera Capital, опублікував пост "#FreePavel", а згодом поширив офіційну заяву ТОN.

Спільнота DOGS написала на своєму офіційному каналі в Telegram: "Ми разом з Павлом @Durov, за приватність і правду, яка зараз особливо важлива."

Офіційний акаунт Hamster Network закликав Ілона Маска втрутитися: "Це надзвичайна ситуація, але принаймні одна людина Х може спробувати вплинути на неї. Шановний @elonmusk, будь ласка, опублікуйте пост на захист прихильника свободи слова #FREEDUROV". Пізніше Маск відповів твітом.









Віктор, керівник з розвитку спільноти TON Society, написав: "Матриця існує... Тепер вони атакують Telegram і $TON, тому що Павел Дуров відмовляється поступитися правами людей на приватність. Франції має бути соромно. Французи повинні боротися за своє право на свободу слова. Я прошу всіх підтримати Павла в цей складний час. #FREEDUROV". Віктор також ініціював кампанію із закликом до французької влади звільнити засновника Telegram Павла Дурова.

На офіційному акаунті NOTCOIN написано: "Не винен ".

Telegram Wallet на своєму офіційному каналі опублікував повідомлення: "Ми уважно стежимо за останніми новинами про засновника @telegram Павла Дурова, але ці події жодним чином не впливають на роботу гаманця".





Цікаво, що в той час як багато хто вважав, що екосистема TON зазнає значного впливу, DOGS почав стрімко зростати, створюючи ажіотаж. Згідно з ринковими даними MEXC за 28 серпня, DOGS ненадовго злетів до 0,001720 $.





На цьому тлі екосистема TON та її велика криптоспільнота об'єдналися під гаслом "FreePavel", яке швидко набрало обертів на X і стало нестримною силою. Прихильники почали активно поширювати інформацію та висловлювати свою підтримку Павлу Дурову.





З точки зору ринку, екосистема TON, як "система, керована спільнотою", не зазнала впливу, окрім коливань ціни та ринкової капіталізації. По-перше, хоча арешт Павла Дурова привернув значну увагу та обговорення, сама по собі ця подія не є кризою для Telegram або TON. Поки Telegram продовжує надавати послуги і задовольняти потреби користувачів у стабільному режимі, він може і надалі пропонувати надійну базу користувачів і ринкову підтримку екосистемі TON. Крім того, як блокчейн- проєкт Telegram, TON має певний ступінь незалежності, функціонуючи як окремий суб'єкт з можливістю коригувати свій стратегічний напрямок на основі ринкового попиту та технологічних розробок.





Однак це не означає, що ТОN може розслабитися. Арешт Павла Дурова можна розглядати як відповідь на тривалу відмову Telegram співпрацювати з певними регуляторними органами, що потенційно може призвести до більш суворих регуляторних перевірок. Ці перевірки можуть поширитися не лише на сам Telegram, але й на тісно пов'язану з ним екосистему TON. Якщо Telegram дійсно причетний до цього, екосистема TON, яка тримається на ньому, також може постраждати.





Загалом, виклики, з якими зіткнувся Telegram, можуть спричинити короткострокові перебої в роботі проєктів екосистеми TON. Для Telegram цей інцидент, безсумнівно, є серйозним викликом, але водночас і можливістю для аналізу та вдосконалення. Як забезпечити відповідність законодавству, відновити довіру користувачів та інвесторів і рухатися вперед — це ключові завдання команди Telegram у майбутньому.



