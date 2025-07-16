Tanssi Network: комплексний огляд протоколу інфраструктури Appchain та токена TANSSI

Індустрія блокчейнів перейшла від одномережевих систем до мультичейн екосистеми зі спеціалізованими блокчейнами для конкретних застосувань. За підтримки спільної системи безпеки Polkadot, Tanssi є протоколом інфраструктури застосункових мережі, який використовує технологію ContainerChain для швидшого та безпечнішого розгортання блокчейнів. Цей підхід дозволяє подолати проблеми масштабованості та вартості універсальних блокчейнів, надаючи розробникам гнучкість у налаштуванні інфраструктури відповідно до своїх потреб.













ContainerChain від Tanssi побудовано з використанням фреймворку Substrate, відомого своєю модульною архітектурою, що підтримує розширені можливості налаштування. Хоча універсальність Substrate є його сильною стороною, вона може ускладнювати навчання. Tanssi знижує технічні бар'єри для розгортання блокчейну, пропонуючи шаблони з попередньо встановленими основними компонентами.





Основні переваги фреймворку Substrate:





Модульна архітектура: розробники можуть інтегрувати лише ті компоненти, які відповідають їхнім конкретним потребам, що зменшує надмірність і покращує продуктивність. Substrate — це потужний модульний SDK, який використовується в екосистемі Polkadot і пропонує повний набір інструментів та бібліотек, що абстрагують складні функції блокчейну, дозволяючи розробникам зосередитися на інноваціях.





Гнучкість виконання: фреймворк підтримує безперебійне оновлення під час виконання без необхідності хардфорків, забезпечуючи можливість подальшого розвитку та вдосконалення розгорнутих застосункових мереж. Компоненти мережі, такі як моделі управління, віртуальні машини або переходи між станами, можна оновлювати незалежно, що забезпечує адаптивність мережі без жорстких обмежень.





Успадкування безпеки: застосункові мережі, розгорнуті за допомогою Tanssi, користуються перевагами перевіреної моделі безпеки екосистеми Substrate, що усуває необхідність для кожної мережі самостійно запускати власний набір валідаторів.









Завдяки протоколу ContainerChain Tanssi дозволяє створювати повні середовища виконання Substrate, інкапсульовані в наявні парачейни. Цей інноваційний підхід дозволяє декільком застосунковим мережам співіснувати в одному слоті парачейну, що значно зменшує складність та витрати на розгортання.





Основні особливості архітектури ContainerChain:





Ефективність використання ресурсів: кілька застосункових мереж спільно використовують базову інфраструктуру, зберігаючи логічну ізоляцію та можливості налаштування.

Спрощене розгортання: розробники можуть зосередитися на логіці застосунків, не займаючись управлінням складною інфраструктурою блокчейну, мережами валідаторів або механізмами консенсусу.

Спільна модель безпеки: усі ContainerChain користуються колективною безпекою материнського парачейну, яка поширюється на гарантії безпеки Relay Chain від Polkadot.









Інтеграція Tanssi з екосистемою Polkadot пропонує кілька стратегічних переваг:





Кросчейн-комунікація: Tanssi підтримує пряму комунікацію з іншими мережами в екосистемі Polkadot, забезпечуючи безперебійну взаємодію та передачу вартості між мережами.

Спільна безпека: механізм консенсусу Nominated Proof of Stake (NPoS) від Polkadot гарантує надійну безпеку для всіх підключених парачейнів та їх ContainerChain.

Шлях оновлення: система аукціонів парачейнів та механізми поновлення слотів забезпечують чіткий шлях для зростання екосистеми та довгострокової стійкості.













Tanssi забезпечує швидке підключення через симбіотичну мережу, захищену рестейкінгом рівня Ethereum, що дозволяє здійснювати розгортання за лічені хвилини, а не місяці. Така швидкість досягається завдяки кільком ключовим інноваціям:





Попередньо налаштовані шаблони: офіційні репозиторії Tanssi пропонують готові до використання шаблони застосункових мереж, які спрощують розробку та розгортання. Вони включають основні компоненти блокчейну, такі як механізми консенсусу, обробка транзакцій та фреймворки управління.





Автоматизована конфігурація: платформа автоматизує складні процеси налаштування, типові для розгортання блокчейну, включаючи налаштування нодів, ініціалізацію мережі та конфігурацію параметрів безпеки.





Інтеграційний хаб: після підключення до ContainerChain від Tanssi проєкти отримують доступ до повного набору інструментів і послуг: виробництво блоків, доступність даних, кросчейн-повідомлення та підключення до зовнішніх мереж — а також до гаманців, індексаторів, кінцевих точок RPC, оглядачів та інших необхідних компонентів інфраструктури.









Tanssi пропонує автоматизований робочий процес розгортання без дозволів, який спрощує розробку без використання протоколів офчейн. Ця автоматизація охоплює ключові операційні рівні:





Виробництво блоків: автоматизоване виробництво блоків забезпечує безперебійну роботу мережі без ручного втручання або координації валідаторів.

Доступність даних: вбудовані рішення забезпечують доступність та верифікацію даних транзакцій у мережі.

Кросчейн-повідомлення: автоматизовані протоколи забезпечують безперебійну комунікацію між різними блокчейнами, підтримуючи складні мультичейн-застосунки.









Побудований на перевіреному часом фреймворку Substrate на мові Rust, Tanssi забезпечує високу продуктивність для вимогливих блокчейн-застосунків. Його модульна архітектура дозволяє легко налаштовувати контейнери для застосункових мереж, зокрема:





Модулі виконання: розробники можуть додавати, видаляти або змінювати модулі виконання, щоб реалізувати специфічні функції, необхідні їхньому застосунку.

Механізми консенсусу: хоча безпека успадковується від материнської мережі, окремі застосункові мережі можуть визначати власні правила консенсусу для впорядкування та валідації внутрішніх транзакцій.

Економічні моделі: кожна застосункова мережа може розробляти власну токеноміку та структуру комісій, залишаючись сумісною з більш широкою екосистемою.













Індустрія ігор є одним із найперспективніших варіантів використання інфраструктури застосункових мереж від Tanssi. Команда Ajuna розгорнула застосункову мережу у тестовій мережі Dancebox, зосередившись на оптимізації продуктивності та користувацького досвіду — продемонструвавши придатність платформи для високої пропускної здатності, низької затримки та кастомних ігрових механік.





Застосункові мережі для ігор забезпечують:

Налаштування систем активів для ігрових предметів та валют.

Спеціалізовані механізми консенсусу, адаптовані для ігрового процесу в режимі реального часу.

Інтеграцію з традиційною ігровою інфраструктурою та платіжними системами.

Перенесення активів між іграми та їх взаємодію.









З огляду на специфічні вимоги до пропускної здатності транзакцій, передбачуваності комісій та дотримання нормативних вимог, застосунки DeFi отримують значні переваги від спеціалізованої інфраструктури застосункових мереж. Tanssi дозволяє DeFi-проєктам:





Впроваджувати індивідуальні структури комісій та захист від MEV.

Інтегруватися з традиційними фінансовими системами, зберігаючи децентралізацію.

Оптимізувати роботу під конкретні фінансові інструменти та моделі ризиків.

Покращувати користувацький досвід завдяки швидшому остаточному підтвердженню транзакцій та зменшенню затримок.









Проєкт D.E.B.T. розгорнув свою застосункову мережу на тестовій мережі Dancebox від Tanssi, відкривши нові горизонти в токенізації RWA та підкресливши сильні сторони Tanssi в цій галузі. Основні переваги:





Функції дотримання нормативних вимог, адаптовані до конкретних юрисдикцій.

Інтеграція з традиційною фінансовою інфраструктурою.

Налаштовувані механізми для управління активами.

Покращені можливості щодо конфіденційності та звітності про дотримання вимог.









Запланована застосункова мережа VWBL в екосистемі Tanssi має на меті покращити шифрування NFT, масштабованість та інтеграцію спільноти, продемонструвавши придатність платформи для використання NFT та цифрового мистецтва. Переваги включають:





Розширені функції шифрування та конфіденційності для цифрових активів.

Оптимізовані механізми зберігання та вилучення мультимедійного контенту.

Налаштовувані функції ринку та системи розподілу роялті.

Кросплатформна сумісність та взаємодія.













TANSSI — це нативний токен мережі Tanssi. Як протокол інфраструктури без дозволів для запуску децентралізованих застосункових мереж, Tanssi використовує безпеку на базі Ethereum, децентралізоване упорядкування, доступність даних (DA) та кросчейн-повідомлення. TANSSI слугує економічною основою екосистеми, підтримуючи ключові функції безпеки, операцій та управління.









Стейкінг і безпека: розподілений між усіма рестейкерами, зокрема операторами й секвенсорами, токен TANSSI допомагає захищати мережу Tanssi та її застосункові мережі. Стейкінг стимулює чесну поведінку й узгоджує інтереси валідаторів та операторів з успіхом мережі. Щоб брати участь у виробництві блоків і досягненні консенсусу, учасники мають застейкати TANSSI.





Платежі за послуги: TANSSI потрібен для розгортання застосункових мереж, виробництва та фіналізації блоків і обробки кросчейн-повідомлень. Із запуском дедалі більшої кількості застосунків у Tanssi це створює сталий попит. Модель комісій розроблено так, щоб вона була передбачуваною й масштабованою, дозволяючи розробникам точно прогнозувати операційні витрати.





Участь в управлінні: власники токенів можуть голосувати за рішення щодо управління та розподілу коштів, забезпечуючи розвиток мережі відповідно до інтересів розробників, валідаторів та користувачів.





Заохочення операторів та секвенсорів: оператори та секвенсори здійснюють стейкінг TANSSI, щоб отримувати винагороду та забезпечити собі активні позиції в мережі, створюючи конкурентне середовище для надання високоякісних послуг та підтримки надійності мережі.













Загальна пропозиція TANSSI становить 1 мільярд токенів, що призначені для забезпечення децентралізації, стимулювання участі та фінансування довгострокового зростання. Стратегія розподілу збалансовує кілька пріоритетів:





Децентралізація: широке розповсюдження запобігає централізації контролю.

Заохочення: учасники отримують винагороду за безпеку та внесок в екосистему.

Фінансування зростання: стратегічні резерви сприяють довгостроковому розвитку та розширенню екосистеми.









Розподіл токенів відображає комплексну стратегію розвитку екосистеми.





Основні ініціативи спільноти та екосистеми (39,7%): підтримка сталого зростання за допомогою аірдропів для учасників (наприклад, винагороди за участь у тестуванні основної мережі та LFL), стимулювання ліквідності, маркет-мейкінг, дослідження та розробку, партнерства, гранти та програми на основі активності — що демонструє сильну прихильність до розширення спільноти та екосистеми.





Ранні прихильники (24%): розподілені між першими інвесторами, які фінансували початковий розвиток, розділені на два раунди з однаковими графіками блокування. Призначені для винагороди за ранній внесок та пом'якшення впливу на ринок за допомогою розблокувань.





Основні учасники (22%): зарезервовані для перших розробників та учасників протоколу, що забезпечує сильну узгодженість з довгостроковим успіхом.





Резерв фонду (10%): управляється фондом для фінансування розвитку, операцій та забезпечення сталого розвитку, надаючи фінансову стабільність та підтримку стратегічних ініціатив зростання.





Продаж для спільноти (2,3%):публічний продаж токенів до TGE за ціною, що становить 5% від загальної пропозиції, та FDV у розмірі 45 мільйонів $, що відповідає оцінці останнього приватного раунду Moondance Labs.





Рання спільнота (2%): розподіляється серед учасників тестової мережі Let’s Forkin’ Dance як винагорода за ранню участь та сприяння зростанню спільноти.









Графік випуску токенів розроблений з метою забезпечення балансу між ліквідністю та довгостроковою стабільністю:





Заохочення спільноти: 30% розблоковано під час TGE; решта 70% розблоковується щомісяця протягом трьох років.





Продаж спільноті: повністю розблоковано через 40 днів після TGE для стабілізації ціни та доступності участі.





Рання спільнота: 20% розблоковано на TGE, 80% лінійно переказуються протягом 60 днів для винагороди учасників тестової мережі та управління динамікою ринку.





Резерв фонду: 30% розблоковано на TGE; решта 70% переказуються щомісяця протягом трьох років для забезпечення постійного фінансування діяльності.





Ранні прихильники: 1 рік кліфу, потім 40% розблоковано, решта переказується щомісяця протягом одного року — для забезпечення відповідності довгостроковим цілям.





Основні учасники: 1 рік кліфу, 30% розблоковано, решта 70% переказуються щомісяця протягом двох років — для заохочення довгострокової відданості розробників.









Токеноміка TANSSI розроблена для створення самопідсилювального циклу зростання мережі та створення вартості:





Попит, обумовлений використанням мережі: із запуском все більшої кількості застосункових мереж попит на TANSSI зростає завдяки оплаті послуг та вимогам щодо стейкінгу.





Винагорода за стейкінг заохочує участь: власники отримують стимул для стейкінгу, що зменшує циркуляційну пропозицію та сприяє безпеці мережі.





Участь в управлінні: власники токенів формують напрям розвитку протоколу та витрати казни, узгоджуючи еволюцію мережі з інтересами стейкхолдерів.





Дефляційний механізм: комісії за транзакції надходять до казни протоколу для фінансування суспільних благ та розвитку. Зі зростанням використання це може спричинити дефляційний тиск.













Tanssi працює на динамічному ринку інфраструктури застосункових мереж, конкуруючи з кількома відомими гравцями:





Парачейн Polkadot: хоча Tanssi побудований на Polkadot, він вирішує проблеми складності та вартості придбання слота парачейну, роблячи розгортання блокчейну більш доступним.

Cosmos SDK: Cosmos пропонує подібні можливості для спеціалізованих блокчейнів, але технологія ContainerChain від Tanssi забезпечує більш ефективне використання ресурсів та спільну безпеку.

Рішення Ethereum рівня 2: рішення рівня 2 пропонують покращену масштабованість, але не мають повних можливостей налаштування застосункових мереж.

Підмережі Avalanche: Avalanche надає схожу функціональність, але інтеграція Tanssi з екосистемою Polkadot забезпечує кращу взаємодію та спільну безпеку.









Конкурентоспроможні переваги Tanssi включають:





Швидке розгортання: на відміну від традиційних циклів розробки, налаштування блокчейну можна виконати за лічені хвилини, а не місяці.





Спільна модель безпеки: безпека корпоративного рівня доступна відразу після встановлення, без необхідності запускати незалежну мережу валідаторів.





Ефективність ContainerChain: кілька застосункових мереж можуть спільно використовувати інфраструктуру, зберігаючи повну можливість налаштування.





Комплексна інтеграція: нативний доступ до основної інфраструктури блокчейну, такої як гаманці, індексатори, кінцеві точки RPC та кросчейн-мости.













Дорожня карта Tanssi зосереджена на кількох ключових напрямах:





Покращення сумісності з EVM: покращення інтеграції Ethereum Virtual Machine для підтримки ширшого спектра застосунків та спрощення міграції з наявних проєктів Ethereum.

Кросчейн-сумісність: розширення можливостей з'єднання для включення мереж за межами екосистеми Polkadot.

Оптимізація продуктивності: постійне поліпшення пропускної здатності транзакцій, часу фінальності та ефективності використання ресурсів.

Інструменти для розробників: вдосконалення фреймворків, інструментів налагодження та тестових середовищ для подальшого зниження бар'єрів для розгортання застосункових мереж.









Розвиток партнерських відносин: налагодження стратегічних партнерських відносин у сфері ігор, DeFi та впровадження блокчейну в підприємствах для стимулювання використання в реальному житті.

Грантові програми: надання фінансової підтримки інноваційним проєктам, побудованим на інфраструктурі Tanssi.

Освітні ресурси: надання вичерпної документації, навчальних посібників та навчальних матеріалів для прискорення адаптації розробників.

Розбудова спільноти: запуск ініціатив для залучення та розвитку активної спільноти розробників і користувачів навколо екосистеми Tanssi.









Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає цю інформацію виключно для довідкових цілей і не надає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.