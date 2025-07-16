Зміни на ринку стейблкоїнів: USDC стрімко зростає, а USDe стає новим конкурентом

Останніми роками, з розвитком блокчейн-технологій і DeFi, стейблкоїни стали невіднятною частиною глобальної фінансової системи. Згідно зі звітом «Стан стейблкоїнів у 2025 році», спільно опублікованим Dune і Artemis, ринок стейблкоїнів зазнав безпрецедентного зростання за минулий рік, що супроводжувалося значними змінами у його структурі. Зокрема, подвоєння ринкової частки USDC та стрімке зростання USDe свідчать про тенденцію до більшої диверсифікації екосистеми стейблкоїнів.













Станом на лютий 2025 року ринок стейблкоїнів досяг ринкової капіталізації e 214 млрд $, а річний обсяг транзакцій склав 35 трлн $. USDC USDT продовжують домінувати, але саме USDC вирізнився, подвоївши свою капіталізацію до 56 млрд $, ставши стейлбкоїном, що зростає найшвидше на ринку.





Зростання USDC значною мірою зумовлене відповідністю регуляторним вимогам, зокрема в межах MiCA в ЄС та DIFC в ОАЕ. Долучення таких ключових партнерів, як Stripe і MoneyGram, також розширило глобальні сценарії його використання, особливо в платежах та транскордонних грошових переказах.





Ця динаміка відображає перевагу інституційних інвесторів щодо регульованих стейблкоїнів. Із проясненням глобального крипторегулювання прозорість та відповідність регуляторним вимогам роблять USDC одним із найпопулярніших виборів для інституційних користувачів.









На відміну від успіху USDC, зумовленого відповідністю вимогам законодавства, новий децентралізований стейблкоїн USDe також продемонстрував потужний імпульс зростання на ринку. Запущений компанією Ethena Labs , його ринкова капіталізація зроcла зі 146 млн $ до 6,2 млрд $ з моменту його дебюту, зробивши його третім за ринковою капіталізацією стейблкоїном.





Зростання USDe значною мірою пояснюється його унікальною моделлю дохідності та механізмом дельта-нейтрального хеджування, які дозволяють йому підтримувати відносно стабільну вартість, не покладаючись на традиційну фінансову систему.





Завдяки зростанню екосистеми DeFi, вплив USDe продовжує збільшуватися. На відміну від централізованих стейблкоїнів, USDe робить більший акцент на децентралізації та інноваційних механізмах, що робить його особливо привабливим для користувачів DeFi. Оскільки ринок DeFi продовжує розвиватися і розширюватися, USDe має всі можливості для подальшого посилення своєї присутності на ринку стейблкоїнів.









Хоча USDT залишається найбільшим стейблкоїном за ринковою капіталізацією близько 146 млрд $, зменшення його частки на ринку стає все більш очевидним.





Зростання USDT сповільнилося частково через зменшення попиту серед інституційних користувачів, оскільки все більше осіб і установ схиляються до більш регульованих варіантів, таких як USDC, або зосереджуються на децентралізованих стейблкоїнах.





Стратегія USDT також зазнала змін, поступово відходячи від інституційного ринку та зосереджуючись більше на P2P-переказах і глобальних платежах. Попри те, що USDT залишається широко використовуваним в ринках, що розвиваються, особливо для міжнародних і мікропереказів, його частка в інституційному фінансовому секторі зазнає тиску. Ця зміна підкреслює висхідну диверсифікацію та посилення конкуренції на ринку стейблкоїнів.









Еволюція ринку стейблкоїнів відображає не лише конкуренцію між централізованими та децентралізованими стейблкоїнами, а й ширшу взаємодію між фінансовими інноваціями та регуляторною відповідністю.

Традиційні централізовані стейблкоїни, такі як USDC, завдяки тісним зв'язкам із традиційною фінансовою системою мають очевидні переваги в питаннях регуляторної відповідності та міжнародних платежів. Водночас децентралізовані стейблкоїни, такі як USDS і USDE, демонструють значний потенціал у DeFi-екосистемі, залучаючи дедалі більше користувачів завдяки інноваційним механізмам та децентралізованій архітектурі.





За цією конкуренцією стоїть глибша інтеграція технології блокчейн і традиційних фінансових ринків.





Оскільки сфера децентралізованих фінансів (DeFi) продовжує зростати, очікується, що децентралізовані стейблкоїни займуть ще більшу частку ринку. Водночас проблеми з дотриманням нормативно-правових вимог змушують централізовані стейблкоїни постійно адаптуватися та впроваджувати інновації, щоб відповідати вимогам мінливого глобального регуляторного середовища.









Стейблкоїни стали невіднятною частиною основної інфраструктури крипторинку та відіграють усе важливішу роль у впровадженні інновацій у традиційні фінанси. Експерти галузі загалом позитивно оцінюють їхнє майбутнє, вважаючи, що стейблкоїни не лише вдосконалюють рішення для міжнародних платежів, а й відкривають ширші можливості для глобальних фінансових ринків.





Роб Хаддінг, партнер у Dragonfly, зазначив: «Стейблкоїни — це життєва сила крипторинку та своєрідний надпровідник для фінансової системи. Вони відкривають нові можливості для глобальних ринків, особливо в сферах інновацій, до яких традиційні фінанси ще не дійшли».





Neodaoist, керівник продукту в Base, підкреслив очевидні переваги стейблкоїнів у сфері міжнародних платежів, зазначивши: «Ми сподіваємося, що Base зможе підтримувати більше стейблкоїнів, прив'язаних до місцевих валют, дозволяючи користувачам у всьому світі здійснювати ончейн-транзакції з використанням знайомих їм валют, тим самим сприяючи ширшому впровадженню блокчейн-технологій».





Крім того, керівник досліджень в Ethena Labs Конор Райдер зазначив: «Нові стейблкоїни повинні бути більш стійкими до ринкової волатильності. Основною перевагою USDe є його механізм стабільності, забезпечений доходами, що гарантує користувачам надійну альтернативу долару».





Для Ендрю Хонга, засновника та аналітика даних у Herd, ключовим аспектом є інфраструктура: «Ліквідність стейблкоїнів залежить від якості базової інфраструктури: низька вартість, миттєве виконання та реальний попит. На публічних мережах, таких як Solana, необхідність у ліквідних торгових парах мемкоїнів і миттєвому розрахунку зробила стейблкоїни невіддільною складовою».





Прийняття стейблкоїнів також розширюється через блокчейни. За словами Сема Ельфари, представника спільноти TRON DAO: «TRON став провідним блокчейном для транзакцій зі стейблкоїнами, з щоденними обсягами в мільярди. Адаптація USDT на TRON сприяє економічній активності на глобальному рівні, особливо на ринках, що розвиваються, де його все частіше використовують для платежів і заощаджень».





Зі все більшою підтримкою таких мереж, як Solana та TRON, стейблкоїни мають всі шанси на ще обширнішу ліквідність і торгову ефективність, що робить їх важливим мостом між DeFi та традиційними фінансами.









Ринок стейблкоїнів переживає суттєву трансформацію. Від подвоєння частки на ринку USDC, до швидкого зростання USDe та стратегічного зсуву USDT, еволюція стейблкоїнів поступово змінює глобальну фінансову систему. Загалом тенденція до диверсифікації очевидна: незалежно від того, чи є стейблкоїни централізованими, чи децентралізованими, вони будуть відігравати дедалі важливішу роль у майбутньому глобальних фінансів.





Зі збереженням інновацій та покращенням регуляторної ясності, стейблкоїни будуть служити ефективним, безпечним та відповідним фінансовим інструментом, сприяючи розвитку міжнародних платежів, управління активами та інших сфер. У довгостроковій перспективі стейблкоїни стануть важливим мостом між криптоекосистемою та традиційними фінансами, допомагаючи прискорити глобальний економічний ріст.





