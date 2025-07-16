«STABLE Act of 2025»: cтворення регуляторної бази США для платіжних стейблкоїнів

Зі стрімким розвитком цифрових активів стейблкоїни стали відігравати все більш помітну роль у фінансовій системі. Ці цифрові активи, забезпечені фіатом, відіграють вирішальну роль у транскордонних платежах, переказах коштів та фінансових інноваціях. Однак стрімке розширення ринку стейблкоїнів також висвітлило проблеми, зокрема недостатню прозорість і прогалини в регулюванні.





Щоб вирішити ці проблеми, у березні 2025 року представник США Брайан Стайл, голова підкомітету Палати представників з цифрових активів, та Френч Хілл, голова комітету з фінансових послуг, представили « STABLE Act of 2025 » (офіційна назва - «Закон про прозорість та підзвітність економіки реєстрів стейблкоїнів у 2025 році»). Цей закон має на меті встановити чіткі правові засади для випуску, обігу та нагляду за платіжними стейблкоїнами в США. У цій статті ми детально розглянемо ключові положення законопроєкту, щоб допомогти читачам зрозуміти його цілі, значення та потенційний вплив на ринок.













Закон «STABLE Act of 2025» має на меті забезпечити прозорість, підзвітність та запобігання незаконній фінансовій діяльності (наприклад, відмиванню грошей та фінансуванню тероризму) на ринку платіжних стейблкоїнів у США. Впроваджуючи сувору регуляторну базу, законопроєкт має на меті:





Захистити фінансову стабільність;

Захистити інтереси споживачів;

Сприяти прийняттю цифрових активів, що відповідають вимогам законодавства.





Враховуючи зростаючу залежність фінансової системи від технологій, законопроєкт також наголошує на інтероперабельності та стандартизації ринку платіжних стейблкоїнів, закладаючи основу для стабільного глобального цифрового економічного зростання.









Закон надає критично важливе визначення платіжних стейблкоїнів:





Вони визначаються як цифрові активи, призначені для платежів або розрахунків, зазвичай прив'язані до фіатних валют (наприклад, долара США).

До них відносяться стейблкоїни, які можна викупити, обміняти або викупити за фіксованим співвідношенням.

На відміну від цінних паперів, платіжні стейблкоїни функціонують насамперед як транзакційні, а не інвестиційні інструменти, і тому на них не поширюється регулювання цінних паперів.













Закон «STABLE Act of 2025» встановлює суворі вимоги до емісії платіжних стейблкоїнів:

Випускати стейблкоїни можуть лише організації, схвалені на федеральному рівні або на рівні штату.

До таких емітентів відносяться:

Дочірні компанії депозитарних установ, застрахованих FDIC

Сертифіковані на федеральному рівні небанківські емітенти платіжних стейблкоїнів

Державні сертифіковані емітенти платіжних стейблкоїнів









Резервні вимоги: кожен стейблкоїн повинен бути повністю забезпечений грошовими коштами або високоліквідними активами (наприклад, короткостроковими казначейськими зобов'язаннями США, банківськими депозитами) у співвідношенні 1:1.

Вимоги до прозорості: емітенти повинні публікувати щомісячні звіти про резерви, які перевіряються незалежними аудиторськими фірмами. Звіти повинні бути підписані генеральним та фінансовим директорами для забезпечення точності .

Механізм викупу: емітенти повинні публічно розкривати процедури викупу, дозволяючи власникам конвертувати стейблкоїни у фіат за прив'язаним курсом.













Закон «STABLE Act of 2025» передає регуляторні повноваження Управлінню контролера валюти (OCC), Федеральній резервній системі (Fed) та Федеральній корпорації зі страхування депозитів (FDIC). Зокрема:





Банки та їхні дочірні компанії: підлягають федеральному регулюванню.

Кредитні спілки та їхні дочірні компанії: перебувають під наглядом NCUA (Національної адміністрації кредитних спілок).

Емітенти платіжних стейблкоїнів, які не є банками: регулюються OCC.









Закон «STABLE Act of 2025» також окреслює регуляторні вимоги до іноземних стейблкоїнів на ринку США:





Іноземні емітенти повинні дотримуватися американських стандартів, проходити аудит та узгоджувати свою діяльність з американським законодавством.

Міністерство фінансів може опублікувати список кваліфікованих іноземних емітентів для полегшення міжнародного співробітництва.









Порушення Закону «STABLE Act of 2025» може призвести до:





Цивільні штрафи: до 100 000 $ в день за несанкціонований випуск платіжних стейблкоїнів.

Кримінальне покарання: 20-річне ув'язнення і штрафи в розмірі 5 мільйонів $ за фальсифікацію звітів про резерви.

Регуляторні дії: федеральні органи можуть призупинити або відкликати ліцензію емітента за порушення закону.









Закон «STABLE Act of 2025» встановлює всеосяжну нормативно-правову базу для платіжних стейблкоїнів із такими додатковими положеннями:





Виключення з категорії цінних паперів

Платіжні стейблкоїни не підпадають під регулювання цінних паперів, що дозволяє уникнути складнощів, пов’язаних із законами про цінні папери.

Вимога сумісності (інтероперабельності)

Федеральні агентства зобов’язані розробити технічні стандарти для забезпечення сумісності платіжних стейблкоїнів між платформами.

Перехідні періоди та правозастосування

Емітенти: повинні розпочати дотримання вимог протягом 12 місяців після набуття чинності закону.

Кастодіани (зберігачі активів): отримують 2 роки на виконання регуляторних вимог.

Заборона алгоритмічних стейблкоїнів: набуває чинності негайно, із поетапним запровадженням заходів протягом 2 років.









STABLE Act of 2025 встановлює надійну регуляторну базу для платіжних стейблкоїнів, підвищуючи прозорість, захист прав споживачів та стабільність ринку. Очікується, що в міру просування законопроєкту, він забезпечить більш чіткі правила та операційні інструкції, зміцнюючи довіру до екосистеми цифрових активів США та сприяючи глобальному економічному зростанню.





