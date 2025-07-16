Спотова і ф'ючерсна торгівля





На MEXC користувачі можуть не лише купувати криптовалюту за допомогою спотової торгівлі, але й потенційно отримувати вищі прибутки за допомогою торгівлі ф’ючерсами з кредитним плечем до 500х. Отже, у чому різниця між спотовою та ф'ючерсною торгівлею? Трейдери отримують різний прибуток від кожного типу торгівлі, але що ще відрізняє ці два типи? Прочитавши цю статтю, ви зможете зрозуміти основи як спотової, так і ф'ючерсної торгівлі.









При спотовій торгівлі на MEXC користувачі можуть купувати та продавати криптовалюти, наприклад, 1 BTC або 1 ETH. Після купівлі криптовалюти за допомогою спотової торгівлі користувачі MEXC володіють цими активами і можуть вільно переказувати їх різними мережами блокчейну.





Однак, при торгівлі ф'ючерсами користувачі MEXC купують і продають безстрокові контракти. Наприклад, при купівлі 1000 контрактів BTC/USDT, ця частина ваших активів не може і не буде переказуватися через будь-яку мережу блокчейнів.









Взагалі, лише пари для спотової торгівлі, які пройшли лістинг на MEXC, мають відповідні торгові пари для ф'ючерсів. Проте не всі пари для спотовой торгівлі мають відповідні пари для торгівлі ф'ючерсами. Крім того, не всі пари для торгівлі ф'ючерсами підтримують кредитне плече 500x, як токен MX.









У MEXC механізм отримання прибутку для спотової торгівлі є односторонній ринок T+0, тобто трейдери можуть відкривати тільки лонг позиції і не можуть відкривати шорт позиції. Ордери можуть бути продані відразу після їхнього розміщення. З іншого боку, механізм заробітку у торгівлі ф'ючерсами є двостороннім ринком T+0, тобто трейдерам утримують як лонг, так і шорт позиції. Ордери можуть бути продані відразу після їхнього розміщення.









Спотова торгівля не вимагає та не підтримує кредитне плече. Кредитне плече у торгівлі ф'ючерсами відбивається початковою маржою. При торгівлі ф'ючерсами трейдери можуть утримувати велику вартість позиції з невеликою початковою маржею, тим самим збільшуючи потенційний прибуток від інвестицій.









Через різні інвестиційні цілі спотової та ф'ючерсної торгівлі користувачі MEXC зіткнуться з абсолютно різними сценаріями торгівлі під час заробітку з використанням будь-якого з цих способів торгівлі. Хоча можуть бути деякі сценарії, в яких спотова та ф'ючерсна торгівля мають схожі механізми, але відмінності між ними здебільшого залишаються значними. Щоб зрозуміти ці відмінності у способах торгівлі, давайте розглянемо їх окремо від найпростіших до найскладніших.













Під час спотової торгівлі ви можете вибрати один із чотирьох типів ордерів: ліміт, маркет, стоп-ліміт або OCO (один скасовує інший).









В інтерфейсі торгівлі ф'ючерсами ви побачите різноманітні варіанти розміщення ордерів. Ви можете вибрати один із п'яти типів ордерів: лімітний ордер, маркет ордер, тригерний ордер, трейлінг стоп-ордер та ордер "Тільки розміщення".









Примітка





Якщо ви хочете дізнатися більше про конкретні типи ордерів для спотової та ф'ючерсної торгівлі, перегляньте вкладку [Навчання].









Спотова торгівля відповідає угодам з негайною поставкою, тому остання ціна є ціною розрахунку для спотової торгівлі.





Ціна розрахунку для ф'ючерсів відрізняється від спотової торгівлі: MEXC використовує унікальну систему маркування справедливої ціни, щоб уникнути непотрібних ліквідацій продуктів з високим кредитним плечем.









На MEXC спотова торгівля не має певних параметрів режиму позиції. Однак торгівля ф'ючерсами пропонує більше режимів позиції, включаючи режим хеджування та односторонній режим.













Так само спотова торгівля не пропонує торгівлю з кредитним плечем. Однак використання кредитного плеча у торгівлі ф'ючерсами є звичайною практикою. Тут MEXC спеціально надає користувачам два налаштування режиму кредитного плеча: простий і просунутий режим. Як і у режимах позиції, користувачам MEXC необхідно налаштувати ці параметри перед відкриттям позиції.

















В інтерфейсі торгівлі ф'ючерсами ви можете знайти різноманітні варіанти розміщення ордерів. Ви можете вибрати один із п'яти типів ордерів: лімітний ордер, маркет ордер, тригерний ордер, трейдінг стоп-ордер та ордер "Тільки на розміщення". На додаток до цього ви також можете використовувати такі функції, як додавання TP/SL ( як [Позиції TP/SL], так і [Частковий TP/SL] ) , [Швидке закриття] та [Закрити шорт]/[Реверсивний].













Найважливіше, що слід враховувати при виборі способу торгівлі — переконатися, що він відповідає вашим інвестиційним цілям:





Якщо користувачі MEXC уникають ризиків, виходячи зі своїх позицій щодо капіталу та ризику, то спотова торгівля підходить для їхніх потреб. Спотова торгівля не несе ризику ліквідації. Крім того, на спотовому ринку делістінг чи обвал цін на токени трапляються рідко.





Якщо деякі користувачі MEXC вважають, що вартість інвестицій у певні криптовалюти (наприклад, BTC) надто висока, і їм важко досягти високої прибутковості без тривалого одностороннього висхідного тренду після інвестування, то торгівля ф'ючерсами може задовольнити вимоги вищої прибутковості інвестицій та коротші відновлювальні періоди. Тим не менш, вкрай важливо бути обережним, оскільки невірні міркування та помилки користувачів у майбутній торгівлі можуть бути ризикованими, іноді призводячи до ліквідації.





Нагадування про ризики:





Торгівля пов'язана з ризиком. Слід інвестувати обережно. Зміст цієї статті не несе в собі ніякої інвестиційної рекомендації. Будь ласка, приймайте інвестиційні рішення на основі ваших індивідуальних цілей, фінансового стану та толерантності до ризику.



