Спотові ETF та їх вплив на криптовалюту

16 липня 2025MEXC
Після того, як такі інституції, як Grayscale, успішно відкрили криптовалютні ETF і досягли проривних результатів, криптовалютна індустрія відчула значний стрибок ще до халвінгу Bitcoin. У той же час, визнання криптовалют традиційними фінансовими системами вийшло на новий етап. У цій статті послідовно проаналізуємо вплив кожного етапу лістингу криптовалютних ETF на криптовалютну індустрію.

Спотові криптовалютні ETF можуть мати різноманітний вплив на крипторинок, причому це залежить від різних етапів лістингу спотового ETF:

1. Лістинг спотового ETF


1.1 Купівля активів


По-перше, менеджер фонду спотового криптовалютного ETF купує відповідні криптовалютні активи, виходячи з інвестиційної стратегії та цілей фонду. Це може включати купівлю основних цифрових валют, таких як Bitcoin, Ethereum, Litecoin, а також інших цифрових активів, таких як стейблкоїни.

1.2 Гарантії та безпека


Куплені криптовалютні активи необхідно надійно зберігати, щоб гарантувати їхню безпеку та прозорість. Менеджери фонду зазвичай обирають відповідний банк для зберігання або компанію зі зберігання цифрових активів, яка відповідає за безпеку та управління криптовалютними активами.

1.3 Випуск акцій фонду


Виходячи з масштабу продуктів ETF та попиту на акції, менеджер фонду випускає відповідну кількість акцій фонду. Ці акції торгуються на біржах, що дозволяє інвесторам купувати криптовалютні активи, купуючи акції фонду.

1.4 Викуп та підписка


Після того, як акції фонду допущені до торгівлі, інвестори можуть купувати та продавати акції фонду на вторинному ринку фондової біржі. Тим часом, менеджери фондів також надають послуги з купівлі та підписки, що дозволяє інвесторам купувати або підписуватися на акції фонду безпосередньо у менеджера фонду, щоб зняти або внести кошти.

1.5 Ребалансування криптовалютних фондів


Ребалансування фонду – це періодичне регулювання менеджером фонду вагомості портфеля на основі інвестиційних цілей і стратегії фонду, щоб забезпечити відповідність активів, якими володіє фонд, заздалегідь визначеним інвестиційним пропорціям.

2. Вплив


2.1 Збільшення ліквідності ринку


Запровадження спотових криптовалютних ETF забезпечить додаткову ліквідність на ринку криптовалют. Завдяки спотовим криптовалютним ETF інвестори зможуть легше купувати та продавати цифрові валюти, тим самим збільшуючи торгову активність та ліквідність на вторинному ринку. Крім того, ребалансування фондів оптимізує розподіл активів менеджерами фондів, що ще більше сприяє зростанню цін на популярні токени.

2.2 Зменшення волатильності ринку


Відкриття спотових криптовалютних ETF може допомогти зменшити волатильність цін на криптовалютному ринку. Продукти ETF, як правило, мають вищу ліквідність і зручну торгівлю, що дозволяє інвесторам купувати криптовалюти через ETF, не беручи безпосередньої участі в торгівлі на криптовалютному ринку, таким чином зменшуючи волатильність ринку.

2.3 Залучення інституційних інвесторів


Спотові криптовалютні ETF краще відповідають вимогам управління ризиками та регуляторним вимогам інституційних інвесторів, забезпечуючи більш зручний та безпечний канал інвестування для інституційних інвесторів.

2.4 Посилення регулювання ринку


Продукти ETF, як правило, регулюються державними органами (що особливо важливо для розкриття інформації перед випуском та перевіркою лістингу). Інвестори можуть зрозуміти ситуацію на ринку криптовалют завдяки регулярному наданню інформації про ETF, тим самим підвищуючи прозорість ринку та довіру до нього.

2.5 Сприяння впровадженню та популяризації криптовалют


Продукти ETF, як правило, мають широку базу інвесторів, залучаючи більш традиційних інвесторів до виходу на ринок криптовалют і тим самим сприяючи популяризації та прийняттю криптовалют.

3. Висновок


Впровадження спотових ETF позитивно вплинуло на ринок криптовалют, збільшивши ліквідність ринку, залучивши більше інституційних інвесторів, покращивши сприйняття ринку та потенційно вплинувши на ціни криптовалют. Все це сприяє розвитку та зрілості ринку криптовалют.

