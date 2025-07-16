Причини відродження мережі Solana





"Вбивця Ethereum", "Блокчейн наступного покоління" та "Високошвидкісний публічний блокчейн" — це все титули, якими ринок наділив мережу Solana. Висока продуктивність і низькі комісії за транзакції в мережі Solana певною мірою вирішили проблему перевантаженості і високих комісій, що переважали в мережі Ethereum на той час.





Після краху FTX мережа Solana пройшла тривалий процес відновлення і знову повернула собі колишню ефективність.









Нижче наведено короткий опис історії розвитку мережі Solana, що охоплює ключові етапи та події від її заснування до підйому, занепаду та подальшої трансформації.





Березень 2020 року: запуск основної мережі Solana.





Липень 2020 року: FTX оголошує про прийняття Solana як базового блокчейну для побудови децентралізованої біржі Serum, що призвело до першої хвилі уваги ринку до мережі Solana.





Березень 2021 року: Tether оголошує про випуск стейблкоїнів на Solana, що стало значною подією для децентралізованих фінансів.





Червень 2021 року: Solana завершує раунд фінансування на суму 314 млн $ з інституційними інвесторами, серед яких Alameda Research під керівництвом Сема Бенкмана-Фріда.





Вересень 2021 року: Magic Eden запускається у мережі Solana, заповнюючи прогалину на ринку торгівлі NFT у мережі Solana.





Листопад 2021 року: загальна заблокована вартість мережі Solana досягла 1 млрд $, що становило десяту частину TVL Ethereum на той момент і дві третини BNB Chain.





Грудень 2021 року: STEPN запускається у мережі Solana, що приносить значний трафік і нових користувачів в мережу Solana.





Лютий 2022 року: Solana випереджає Ethereum і стає блокчейном з найактивнішими розробниками.





9 листопада 2022 року: падіння FTX, що призвело до падіння SOL приблизно на 75% протягом декількох днів.





Листопад 2022 року: Tether оголошує про конвертацію 1 мільярда USDT в ERC20 і вихід з мережі Solana.





Грудень 2022 року: провідні NFT-проєкти DeGods і y00ts оголосили про відхід з мережі Solana на Ethereum і Polygon.





Травень 2023 року: популярність BRC-20 та мемкоїнів призводить до високих комісій за gas, що спонукає багатьох користувачів переходити у мережу Solana для торгівлі. Щоденна кількість активних адрес Solana досягає піку в 490 000.





Кінець серпня - початок вересня 2023 року: Shopify та Visa оголошують про інтеграцію з мережею Solana, розширюючи платіжні сервіси Solana у світі Web2.





Грудень 2023 року: екосистема Solana переживає відродження, а загальна заблокована вартість зростає з приблизно 300 млн $ до 1 млрд $ протягом двох місяців.





Березень 2024 року: токен SOL перевищує 200 $, а ринкова капіталізація перевищує капіталізацію BNB, ставши четвертою за величиною криптовалютою у світі.













Процвітання і крах мережі Solana певною мірою тісно пов'язані з FTX. Співпраця з FTX допомогла Solana привернути значну увагу в криптопросторі. Однак, саме завдяки тісній співпраці з FTX, крах FTX призвів до краху мережі Solana.





Біржа FTX утримувала понад 10% від загальної кількості токенів SOL. Після краху біржі FTX існувало занепокоєння, що продаж SOL викличе паніку на ринку. Крім того, через оманливу поведінку Сема Бенкмана-Фріда, це також призвело до недовіри до Solana всередині криптоспільноти. Зрештою, ціна токенів Solana і TVL мережі різко знизилися.









Невдовзі після краху біржі FTX стейблкоїн-проєкт Tether оголосив про переведення 1 мільярда USDT з мережі Solana на Ethereum ERC-20.





У грудні відомі NFT-проєкти DeGods та y00ts послідовно оголосили про свій відхід з мережі Solana до мереж Ethereum та Polygon.





Вихід важливих проєктів з мережі Solana означає офіційний скептицизм по відношенню до Solana. Вони також висловили занепокоєння з приводу проблем технічної безпеки мережі, що ще більше посилює кризу довіри до мережі Solana.









Оскільки криптовалютний світ продовжує зростати і розширюватися, все більше команд усвідомлюють проблеми, притаманні мережі Ethereum, в тому числі і сама команда розробників Ethereum, яка працює над вирішенням цих проблем.





Подібно до команди Solana, такі команди, як Aptos, Sui та інші, створюють нові блокчейни з низькими комісіями і високою ефективністю. Існують також команди рівня 2, що розробляють на блокчейні Ethereum, такі як Optimism та Arbitrum.





Створення цих блокчейнів надає користувачам більший вибір, і Solana має витримати конкуренцію з більшою кількістю блокчейнів, які пропонують нижчі комісії та кращу ефективність.













З наближенням халвінгу Bitcoin крипторинок знову готується до зростання. Затвердження спотових Bitcoin ETF також залучило більше коштів на крипторинок. Solana, як член криптовалютного світу, також відчуває на собі цей вплив, що є гарною ознакою для загального розвитку екосистеми.









Незважаючи на майже руйнівний вплив краху FTX на Solana, мережа продовжує мати найбільшу кількість активних розробників у порівнянні з іншими блокчейнами. Команда продовжує проводити хакатони в різних містах, взаємодіючи з розробниками з усього світу для зміцнення і розширення екосистеми.





Крім того, команда продовжує вирішувати і оптимізувати давню проблему простоїв, впроваджуючи нові методи зберігання даних, такі як "стиснення стану", щоб значно знизити витрати на зберігання. Постійні зусилля з розбудови допомагають відновити довіру всередині спільноти.









Мемкоїни відіграли вирішальну роль у відновленні мережі Solana, а такі токени, як SILLY, WIF, BONK, BOME та SLERF, послідовно сприяли ефекту збагачення. Цей ефект став ключовим фактором збільшення обсягів торгівлі та уваги ринку до мережі Solana.





Оскільки мемкоїни залучають кошти в різні DeFi-протоколи в мережі Solana, вони сприяли постійному зростанню загальної заблокованої вартості (TVL), що призвело до підвищення ціни токена SOL.









Відродження мережі Solana вже не викликає сумнівів. Для користувачів, які приєднуються до мережі зараз, окрім участі в онлайн-проєктах для отримання винагороди за аірдропи, також є можливість інвестувати в токени SOL.





