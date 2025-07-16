





SOL ETF використовує сприятливий момент на тлі значних викликів





27 червня компанія VanEck подала заявку на Solana Trust ETF, першу заявку на Solana ETF у Сполучених Штатах. Згідно з ринковими даними MEXC, ціни на SOL підскочили понад 150 $ (+9,5%) того ж дня, при цьому токени в екосистемі Solana зросли більш ніж на 10%.





Хоча аналітики Bloomberg прогнозують, що відповідна заявка може бути офіційно схвалена десь у 2025 році, ринок також очікує, що SOL стане третім ETF після Bitcoin та Ethereum. Однак поточна заявка на ETF SOL також зазнає численних тисків.









На відміну від попередніх заявок ETF, VanEck подала лише заявку S-1 на Solana ETF, без подання 19B-4 від біржі. Обидва ці документи є важливими для офіційного запуску ETF.





Більше того, пройшло десять днів, і жодна біржа не подала документ 19B-4 для VanEck. Це опосередковано вказує на те, що заявка недостатньо підготовлена, і виглядає більше як можливий хід для отримання конкурентної переваги. Зрештою, запуск спотового ETH ETF заплановано на липень, і ринок потребує нових подій, що робить заявку на Solana ETH вчасною для заповнення цієї прогалини.





У відповідь Метт Сігел, директор з дослідження цифрових активів у компанії VanEck, відверто заявив, що нормативно-правова база в США змінюється, і шанси на затвердження SOL ETH ще ніколи не були такими великими. VanEck сподівається стати одним з перших кандидатів на розгляд Комісією США з цінних паперів і бірж (SEC), оскільки, історично, більшість продуктів затверджуються в порядку черги.





Фактично, через те що заявка на Solana ETF від VanEck є документом S-1, наразі невідомо, коли може бути встановлено кінцевий термін для затвердження. Якщо вони подадуть 19b-4, кінцевий термін може бути приблизно в середині березня 2025 року.





Дії VanEck не викликали широкої реакції з боку інших емітентів. Лише 21Shares подав заявку S-1 на SOLANA ETF до SEC, де SOL від 21Shares буде зберігатися в Coinbase Custody. Окрім цього, інших видимих емітентів наразі немає — чутки про те, що BlackRock також цікавиться цим, ще не підтверджені.









Заявка на SOL ETF має свою мету; зараз ідеальний час, оскільки уряд США змінює своє ставлення до криптовалют на більш дружнє.





Аналітик Bloomberg Ерік Бальчунас вважає, що ймовірність затвердження Solana ETF протягом наступних 12 місяців сильно залежить від можливих змін у президентстві США. Хоча й невірогідно, що Solana ETF буде затверджено цього року, зміни у президентстві США та керівництві Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) можуть зробити все можливим у 2025 році.





Метт Сігел, директор з дослідження цифрових активів у компанії VanEck, також заявив, що зараз саме час спробувати. «Ми вважаємо, що нормативно-правова база змінюється». Він відзначив останні двопартійні успіхи у законодавстві, а саме важливий Закон про структуру ринку FIT21, а також раптовий поворот SEC, який схвалив спотовий Ethereum ETF, щоб підтримати свою позицію.





Проте, офіційне затвердження SOL ETF стикається зі значними труднощами.





По-перше, це природа цінних паперів SOL. У багатьох минулих судових процесах SEC, включаючи справи Coinbase і Kraken, Solana була чітко визначена як «цінні папери». Заявки на SOL ETF від VanEck і 21Shares знову викликають дискусії на ринку щодо того, чи є SOL і інші токени цінними паперами чи товарами. Остаточне рішення залежить від регуляторних органів у США, але поточна ситуація не виглядає оптимістичною.





Хассеб Куреші, партнер Dragonfly Capital, прокоментував, що схвалення SOL ETF виглядає малоймовірним, вказуючи на те, що подання VanEck заявки на SOL ETF може бути лише «купівлею доброї волі», щоб закласти основу для просування подібних продуктів. Це пояснюється тим, що SEC чітко заявила, що SOL є цінним папером, і регуляторні органи навряд чи відмінять це рішення.





Крім того, існує проблема концентрації власності токенів Solana. VanEck особливо висвітлила у своєму документі заявки конкретний ризик, який не спостерігається в інших заявках на ETF, а саме концентрацію власності токенів SOL. За даними документів VanEck, на кінець листопада минулого року 100 найбільших гаманців, що утримують SOL, становили приблизно одну третину обігу SOL. "У зв'язку з цією концентрацією власності великі продажі або розподіли такими власниками можуть негативно вплинути на ринкову ціну." З урахуванням меншої розповсюдженості токенів SOL порівняно з Bitcoin та Ethereum, ця концентрація власності може стати перешкодою для схвалення Solana ETF від VanEck.





Наразі на ринку США немає ф’ючерсних ETF для SOL, і регуляторні органи можуть поступово відкладати запуск спотовий ETF.





Раніше BTC і ETH вже запускали ф'ючерси на CME і CBOE, а ф'ючерсні ETF також були запущені раніше спотових ETF. Враховуючи цей шлях розвитку подій, для SEC може бути складно безпосередньо пропустити вищезазначений процес і запустити спотові SOL ETF. Бартож Ліпінський, генеральний директор Cube Exchange, вважає, що SEC часто спирається на фʼючерсний ринок для виконання вимог щодо ринкового нагляду при лістингу конкретних біржових інвестиційних фондів (ETF). Він також зазначив, що попит на фʼючерсному ринку є психологічним очікуванням голови SEC.









Хоча майбутнє SOL ETF залишається невизначеним, це не заважає йому стати об'єктом ажіотажу в майбутньому.





У кінцевому підсумку, «Купівля на чутках, продаж на новинах» — це перевірена стратегія. Особливо враховуючи нинішні двопартійні вибори в США, різноманітні новини, пов'язані з політикою, можуть впливати на криптотренди. У відсутність нових подій, SOL ETF може стати наступною гарячою темою після Ethereum ETF.





Ключова увага криптогравців спрямована на токени SOL і проєкти екосистеми Solana, особливо на проєкти мемів, які можуть приносити мегадоходи під час наступного підйому ринку.





MEXC відзначилася відкриттям нових проєктів, запустивши цього року кілька проєктів Solana, такі як BOME, SLERF і ONE. Перші користувачі вже отримали пристойні прибутки. Крім того, під час первинного лістингу токенів власники токенів MX на платформі MEXC також можуть отримувати безплатні аірдропи різних токенів, в середньому понад 70% прибутку, що робить її лідером у цій галузі.





Відмова від відповідальності: ця інформація не містить порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи володіння будь-якими активами. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною консультацією. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.