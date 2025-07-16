Sign Protocol, як перший протокол атестації для всієї екосистеми мережі, покликаний вирішити основну проблему відсутності автентичності та юридичної сили інформації ончейн. Інтегруючи децентралізоване зберігання та технологію перевірених облікових даних (VC), Sign Protocol створює наскрізну інфраструктуру довіреної атестації для таких сценаріїв, як аудит протоколів DeFi, голосування в управлінні DAO та декларації авторських прав NFT.





На цій основі Sign через Sign Protocol забезпечує глобальний рівень перевірки даних, який підтримує численні продукти екосистеми, такі як EthSign, TokenTable і SignPass, поступово створюючи екосистему довіри, яка з'єднує Web3 з реальним світом.









Автентичність та можливість перевірки інформації є основою довіри. Однак традиційні централізовані способи перевірки страждають від неефективності, високої вартості та ризиків довіри. Sign Protocol представляє децентралізований протокол атестації, який використовує прозорість і незмінність технології блокчейну, надаючи нове рішення, що дозволяє користувачам доводити і перевіряти інформацію ончейн, тим самим створюючи більш надійний цифровий світ.









2.1 EthSign – це програма Sign Protocol у сфері електронних угод. Він долає обмеження традиційних платформ електронного підпису, дозволяючи децентралізовано зберігати та шифрувати документи, а також надавати безплатні послуги глобальної перевірки. У порівнянні з традиційними платформами, такими як DocuSign та Adobe Sign, EthSign приваблює багатьох користувачів своєю моделлю без підписки, усуненням спаму та постійним зберіганням зашифрованих документів.





2.2 TokenTable – це інструмент управління повним життєвим циклом, розроблений спеціально для дистрибуції токенів. Він пропонує стандартизоване рішення, яке охоплює все: від встановлення правил блокування і розподілу періоду наділення правами до автоматичного введення штрафів за невиконання зобов'язань.





2.3 SignPass: SignPass зосереджений на створенні нової системи верифікації особи. Завдяки використанню технологій, що підвищують конфіденційність, таких як доведення з нульовим розголошенням, SignPass мінімізує розголошення конфіденційної інформації користувачів. Він також підтримує модульну конфігурацію для задоволення регуляторних вимог у різних країнах і регіонах, забезпечуючи рішення для управління ідентифікацією з розширеним налаштуванням.









3.1 Програмована довіра: завдяки використанню таких технологій, як смартконтракти, механізм довіри стає програмованим. Це означає, що користувачі можуть налаштовувати правила та умови довіри відповідно до своїх потреб, гарантуючи надійність та безпеку транзакцій.





3.2 Децентралізоване зберігання: на відміну від традиційного централізованого зберігання, цей підхід використовує децентралізоване зберігання. Облікові дані користувачів розподілені між кількома нодами, тому жоден нод не може контролювати або змінювати дані, що значно підвищує їхню безпеку та надійність.





3.3 Кросчейн сумісність: він може взаємодіяти і комунікувати з декількома мережами блокчейнів. Це дозволяє користувачам використовувати свої облікові дані в різних блокчейнах, уможливлюючи кросчейн верифікацію особи та управління обліковими даними.









В межах Sign Protocol токен SIGN не тільки використовується для оплати послуг, але також є основним елементом екосистеми з багатьма функціями. Користувачі повинні використовувати його для оплати послуг, а як токен управління, власники можуть брати участь у прийнятті рішень щодо управління проєктом, щоб спільно керувати його розвитком.





5. Як купити SIGN на MEXC

MEXC визнала потенціал проєкту SIGN і завоювала широку довіру серед глобальних інвесторів завдяки низьким комісіям, надшвидким транзакціям, широкому охопленню активів і відмінній ліквідності. Крім того, глибоке розуміння і сильна підтримка нових проєктів роблять MEXC ідеальною платформою для розвитку якісних ініціатив. Якщо ви шукаєте торгову платформу з високою ліквідністю, низькими комісіями, гнучкою торгівлею з використанням кредитного плеча, а також безперебійним, безпечним і надійним торговим досвідом, MEXC – це ідеальний вибір.

На MEXC можна здійснювати як спотову, так і ф'ючерсну торгівлю SIGN. Ви можете почати торгувати SIGN на MEXC, виконавши три простих кроки:

1) Відкрийте та увійдіть в застосунок або на офіційний вебсайт MEXC. 2) Знайдіть токен SIGN у рядку пошуку і виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю. 3) Виберіть тип ордера, введіть кількість, ціну та інші параметри, щоб завершити транзакцію.