Битва двох основних блокчейнів: чи справді Solana може випередити Ethereum?

Конкуренція між Solana та Ethereum вже давно знаходиться в центрі уваги розвитку технології блокчейн. На конференції Token2049 співзасновник Multicoin Кайл Самані виступив з основною промовою, висловивши великий оптимізм щодо майбутнього Solana та заявивши, що Solana випередить Ethereum.





Отже, чи справді Solana може випередити Ethereum?









Як першопроходець у технології блокчейн і смартконтрактах, мережа Ethereum грає важливу роль. Однак із розвитком технології блокчейн та змінами ринкового середовища Ethereum стикається з безпрецедентними сумнівами та проблемами.





Низька цінова ефективність: дані CoinGecko показують, що протягом останніх двох років ціна Ethereum стабільно зростала приблизно на 44,28%, сягнувши максимуму в 4000 $. Однак порівняно з BTC і SOL за той самий період, показники ETH були відносно слабкими. Офіційні дані MEXC показують чітку тенденцію до зниження обмінного курсу ETH/BTC.









Технічна складність і проблеми з управлінням: з технічної сторони блокчейн Ethereum повинен постійно вирішувати глибоко вкорінені проблеми, такі як масштабованість, ефективність транзакцій і безпека мережі, щоб гарантувати, що мережа може відповідати зростальним вимогам і дедалі складнішим сценаріям застосування. З боку управління, як створити ефективний і справедливий механізм прийняття рішень, дотримуючись принципів децентралізації для обробки різноманітних змінних і різноманітних потреб зацікавлених сторін під час розробки проєктів, є критичним питанням, яким Ethereum не може знехтувати у своєму майбутньому зростанні.

Криза довіри: з моменту свого запуску ETF на Ethereum не отримали такої сильної реакції ринку, як ETF на Bitcoin. Замість цього вони зіткнулися з проблемою відпливу капіталу. Водночас у суспільстві поступово назріває криза довіри. Основні дослідники, спільнота розробників і спільнота інвесторів мають різний ступінь сумнівів і невдоволення технічною дорожньою картою Ethereum, управлінням проєктом та стратегіями боротьби з новою конкуренцією.









Загострення конкуренції: з безперервним розвитком технології блокчейн з’являється все більше блокчейн-проєктів. Вони приваблюють багатьох користувачів і розробників, пропонуючи вищу швидкість транзакцій, нижчі комісії та більш зручні умови для розробників.









Сьогодні Solana не тільки може похвалитися висококонкурентоспроможною ціною токенів, але й надзвичайно активною екосистемою. Однак хто б міг подумати, що у 2022 році Solana опиниться на межі краху через наслідки банкрутства біржі FTX? Примітно, що протягом наступних двох років блокчейн Solana швидко відновився, досягнувши приросту у понад 800% лише за минулий рік — показник, який виділяється, особливо порівняно з ETH.













Технологічні інновації є основною рушійною силою відновлення Solana. Як високопродуктивний блокчейн, Solana з самого початку прагнув технічного прориву. Його унікальний механізм консенсусу Proof of History (PoH) значно спрощує процес перевірки нодів і покращує пропускну здатність.





У звіті VanEck підкреслюється виняткова пропускна здатність Solana, що обробляє тисячі транзакцій за секунду, причому пік досягає 65 000 TPS, що на 3000% вище, ніж TPS блокчейну Ethereum. Solana також має на 1300% більше щоденних активних користувачів, ніж Ethereum, і значно нижчі комісії за торгівлю, що позиціює його як лідера серед поточних блокчейнів.









У 2023 і 2024 роках блокчейн Solana продовжив активізувати свої зусилля в технологічних інноваціях, випустивши кілька важливих оновлень, включаючи незалежний клієнт-валідатор Firedancer і Runtime v2, що ще більше покращує продуктивність мережі та взаємодію з користувачем. Крім того, Solana активно вивчає шляхи майбутнього розвитку. Однією з особливо важливих стратегій є перехід від традиційної монолітної архітектури блокчейну до більш гнучкої модульної архітектури з високим ступенем масштабування.









Екосистема Solana стала досить зрілою, з великою кількістю проєктів, розроблених на Solana, створюючи багатий ландшафт застосунків. Станом на серпень 2024 року екосистема Solana охоплює такі сфери, як базова інфраструктура та інструменти розробки, фінанси, DePIN, штучний інтелект, застосунки для споживачів, а також спільнота та культура, утворюючи екосистему з понад 700 децентралізованими застосунками.









Ще одна ключова перевага блокчейну Solana полягає в його активній спільноті розробників. Згідно зі звітом Solana Foundation, понад 2500 розробників активно беруть участь у проєктах Solana з відкритим кодом, а рівень збереження розробників значно зріс з тогорічного 31% до понад 50%. Це свідчить про те, що Solana поступово стає платформою вибору для розробників, а її технічна потужність і майбутні перспективи отримали широке визнання в галузі.









Solana також активно співпрацює з великими підприємствами, постійно розширюючи способи застосування та межі екосистеми. Наприклад, такі відомі компанії, як Shopify і Visa, оголосили про інтеграцію з Solana, що не тільки впроваджує ефективні та безпечні платіжні рішення Solana в широкий спектр застосунків Web2, але й значно зміцнює позиції Solana на ринку в секторі платіжних послуг.





Solana забезпечує плавний перехід користувачів Web2 у світ Web3.









Битва між Solana та Ethereum у розпалі. Блокчейн Solana демонструє сильну конкурентоспроможність завдяки своїй високій продуктивності, низьким комісіям та екосистемі, що швидко розвивається, тоді як Ethereum зміцнив свої позиції на ринку за допомогою розвинених технологій і широкого спектру застосування.





Хто ж стане першим у майбутньому? Це залежить від ставлення обох платформ до майбутніх викликів та можливостей. Для інвесторів і розробників уважне спостереження за технологічними досягненнями та ринковою динамікою обох платформ має вирішальне значення для вибору тієї, яка їм найкраще підходить. MEXC із високопродуктивним механізмом торгівлі, широким вибором торгових пар та суворими заходами безпеки гарантує стабільне та безпечне торгове середовище для користувачів у всьому світі.





Зрештою, хто вийде переможцем у цьому змаганні, залежатиме не лише від технічної потужності та структури екосистеми, але й від ринкових тенденцій, регулятивного середовища та інших факторів. MEXC продовжуватиме підтримувати відкритий, інклюзивний та інноваційний підхід, забезпечуючи справедливе торгове середовище та підтримку послуг, сприяючи розвитку загальнодоступних блокчейнів і разом формуючи майбутній ландшафт індустрії блокчейнів.



